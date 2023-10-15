الأحد 15 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

العلاونة وعابدين يحصدان بطاقتي الاحتراف في ختام بطولة الأردن لبناء الأجسام

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رئيس اتحاد "الاجسام" يسلم بطاقة احتراف الكلاسيك إلى عمر العلاونة -(من المصدر)
عمان- خطف البطل عمر العلاونة بطاقة احتراف الكلاسيك، فيما نال البطل إبراهيم عابدين بطاقة احتراف البدي بلدنج، في ختام بطولة الأردن لبناء الأجسام واللياقة البدنية أول من أمس، على مسرح قاعة الشهيد راشد الزيود، وسط حضور جماهيري تفاعل مع المستويات اللافتة.اضافة اعلان
وتبادل رئيس الاتحاد مأمون كلمات ومدير البطولة إياد مبروك تتويج الأبطال، وسلم الداعم صهيب حسين المكافآت المالية وقدرها 1000 دولار مناصفة بين البطلين العلاونة وعابدين.
وأكد كلمات، المستويات الرائعة والروح التنافسية التي تحلى بها الأبطال على مسرح البطولة، مبينا المشاركة الواسعة لجميع الفئات ومنها الماسترز فوق 40 عاما، ما يشير إلى أن الرياضية الجسمانية أصبحت نهجا للحياة ولا ترتبط بالأعمار، شاكرا الداعم  صهيب حسين، الذي قدم حوافز مالية، مبينا أن هذا الدعم من شأنه أن يحفز الشركات ورجال الأعمال على دعم الرياضة والرياضيين، وشدد على أن البطولة حققت النجاح الإداري والفني تبعا لتكاتف الجهود والعمل بروح الفريق.
من جانبه، أشار الحكم الدولي المحترف بلال الدويكات، إلى أن التحكيم كان علامة مميزة في إدارة فعاليات البطولة، منوها إلى جهود زملائه وتوزيع المهام بنجاح كبير وسلاسة سواء في الأدوار التمهيدية أو النهائيات لمختلف فئات البطولة، وخلت النتائج من الاعتراضات في ظل تعاون كبير من مدربي المراكز ولاعبيهم المتنافسين، مبينا أن البطولة حفلت بالقوة والندية، وزاد من حدة المنافسة رصد 3 بطاقات احتراف من الاتحاد الدولي للعبة.
أبطال الكلاسيك
- بطل أبطال الكلاسيك –over all- عمر العلاونة.
- طول 171سم: الأول: عمر العلاونة، الثاني: عمر ملحم، والثالث: صدام صوالحة.
- طول 175سم: الأول: محمد أبوبكر، الثاني: نبراس المومني، والثالث: زيد الزيات.
- طول 180سم: الأول: أحمد النجار، الثاني: شفيق عتوم، والثالث: قيس أبوشامة.
- طول فوق 180سم: الأول: عبدالله حايك، الثاني: محمد أبوشاويش، والثالث: أنصار الزيود.
أبطال البدي بلدنج
- بطل أبطال  البدي بلدنج –over all- إبراهيم عابدين.
- فئة الشباب وزن تحت 75 كغم: الأول: أحمد الجابري، الثاني: مجد الدين مرزوق، والثالث: محمد شحادات.
- وزن فوق 75 كغم: الأول: محمد جبر، الثاني: إسماعيل جمال، والثالث: محمد منصور.
- فئة الرجال وزن 65 كغم: الأول: نورالدين الجراح، الثاني: عبدالله فيصل، والثالث: محمد زهدي.
- وزن 70كغم: الأول: فؤاد القرعان، الثاني: علاء الدين العلاونة، والثالث: أحمد حمدان.
- وزن 75كغم: الأول: إبراهيم عابدين، الثاني: وليد العمري، والثالث: أحمد الترك.
- وزن 80كغم: الأول: عبادة القرنة، الثاني: مصعب القطارنة، والثالث: عبدالله أبودية.
- وزن 90كغم: الأول: سلام غندور، الثاني: محمود السيد، والثالث: عبدالله أبودية.
- وزن 95 كغم: الأول: مأمون الصالح، الثاني: فلاح المهيرات، والثالث: سليمان اصبيح.
- وزن 100كغم: الأول: معتز البخيت، الثاني: حسام الحمادين، والثالث: أحمد محمود.
- وزن فوق 100كغم: الأول: أمجد عطيات، الثاني: زيد المحيسن، والثالث: علاء أبوالسعود.
- فئة الماستر: الأول: مأمون الصالح، الثاني:  سليمان أبوصبيح، والثالث: عبدالله أبودية.
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