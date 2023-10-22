الأحد 22 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

العلم الأردني يرفرف عاليا في افتتاح الألعاب البارالمبية بالصين

العلم الأردني يرفرف في افتتاح الألعاب البارالمبية في الصين أمس - (من المصدر)
العلم الأردني يرفرف في افتتاح الألعاب البارالمبية في الصين أمس - (من المصدر)
رفرف العلم الأردني عاليا في سماء الصين مساء يوم أمس، خلال حفل افتتاح النسخة الرابعة من دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية والتي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية، بمشاركة واسعة.اضافة اعلان
وحظي لاعبا المنتخب الوطني لرفع الأثقال البارالمبي عبدالكريم خطاب وثروت الحجاج بشرف حمل العلم الأردني خلال حفل افتتاح الدورة.
ويُشارك في منافسات دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية (هانغتشو 2022) أكثر من3  آلاف رياضي يُمثلون 44  وفداً ويتنافسون في 22 رياضة، حيث يتوقع أن تحظى البطولة بتنافس قوي بين المشاركين الباحثين عن الميداليات الملونة.
وكانت منتخباتنا الوطنية المشاركة في الألعاب الآسيوية البارالمبية قد وصلت إلى مدينة هانغتشو الصينية يوم الأحد الماضي وباشرت تدريباتها في الصالات الرياضية المخصصة للمنافسات.
 وتسجل اللجنة البارالمبية الأردنية مشاركتها الرابعة في الألعاب الآسيوية البارالمبية حيث نجحت في النسخ الثلاث الماضية في نيل 17 ميدالية ملونة (5 ذهبيات و5 فضيات و6 برونزيات).
وافتتح الأردن مشاركته في الألعاب الآسيوية منذ النسخة الأولى والتي استضافتها مدينة هانغزو الصينية عام 2014 ونال خلالها5 ميداليات من بينها 3 ذهبيات وبرونزيتان وفي النسخة الثانية والتي استضافتها مدينة انتشون الكورية الجنوبية نال الأردن 9 ميداليات من بينها ذهبية واحدة و4 ميداليات فضية و4 ميداليات برونزية وفي النسخة الأخيرة والتي أقيمت في العاصمة الإندونيسية جاكرتا عام 2018 نالت البعثة الأردنية 3 ميداليات من بينها ذهبية واحدة وفضيتان.
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