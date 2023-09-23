السبت 23 أيلول 2023
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العلم الأردني يرفرف عاليا في افتتاح دورة الألعاب الآسيوية

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العلم الأردني يرفرف في حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية أمس - (من المصدر)
عمان –الغد – رفرف العلم الأردني عاليا في حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية أمس في مدينة هانغشتو الصينية، بحضور سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، وسمو الأميرة سارة بنت فيصل رئيسة البعثة الأردنية المشاركة في الدورة، كما حضر حفل الافتتاح عدد من الزعماء والرؤساء والشخصيات الرياضية.اضافة اعلان
وحظي لاعبا المنتخب الوطني للملاكمة محمد أبو جاجة، والتايكواندو جوليانا الصادق بشرف حمل العلم الأردني في حفل الافتتاح.
وتشهد الدورة مشاركة 12500 رياضي ورياضية يمثلون 45 بلدا آسيويا، يتنافسون في 40 لعبة رياضية تتضمن 481 سباقا ومسابقة، وتستمر حتى الثامن من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
إلى ذلك يستهل المنتخب الوطني للملاكمة اعتبارا من اليوم المشاركة الأردنية في دورة الألعاب الآسيوية، عندما يلتقي اللاعب عبادة الكسبة مع نظيره الكازخي زينولينوف يرتوجان ضمن الدور 32 من منافسات (وزن تحت 63.5 كغم)، فيما تواجه اللاعبة سيلينا الحسنات نظيرتها الهندية بريتي بمنافسات (وزن تحت 54 كغم).
ويشارك المنتخب الوطني للملاكمة بـ 6 لاعبين وهم: حذيفة عشيش، زياد عشيش، حسين عشيش، عدي الهنداوي، عبادة الكسبة ومحمد أبو جاجة، ولاعبتين هما حنان نصار وسيلينا الحسنات.
وتعد المشاركة الحالية استثنائية للاعبي المنتخب الوطني، حيث يتم منح الحاصل على المركزين الأول والثاني عن كل وزن، بطاقة التأهل بشكل مباشر لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).
وخاض المنتخب معسكرا تدريبيا في الصين خلال الفترة الماضية تحضيرا للبطولة، من خلال مواجهة لاعبين من منتخبي كوبا والصين.
وسبق للملاكمة الأردنية وأن حصلت على 5 ميداليات في تاريخ مشاركاتها في دورة الألعاب الآسيوية.
المنتخبات الوطنية المشاركة في الدورة، تواصل تحضيراتها المكثفة استعدادا لخوض المنافسات المقررة حسب المواعيد المحددة لها، حيث خضع المنتخب الوطني لكرة السلة إلى تدريب أمس في صالة جامعة تشجيانغ إحدى الصالات المستضيفة لمنافسات كرة السلة.
وتضم تشكيلة المنتخب الوطني المشاركة في الألعاب الآسيوية كل من اللاعبين : أحمد الدويري وأحمد الحمارشة ومحمد شاهر ومالك كنعان وفادي مصطفى وسامي بزيع وأشرف الهندي وهاشم عباس وفادي قرمش وأحمد حموري وجون بوهانون ورونديه جيفرسون.
وكانت القرعة قد أوقعت المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات البحرين والفلبين وتايلاند.
وسيستهل منتخبنا مشاركته يوم الثلاثاء المقبل حيث سيلتقي مع المنتخب التايلاندي، وفي ثاني لقاءاته سيلتقي منتخبنا مع المنتخب البحريني يوم 28 الشهر الحالي، قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بلقاء المنتخب الفلبيني يوم 30 من ذات الشهر.
ويذكر أن البعثة الأردنية المشاركة في الدورة تضم 79 لاعبا ولاعبة يمثلون 15 رياضة هي (القوس والسهم، وألعاب القوى، والريشة الطائرة، وكرة السلة، والملاكمة، والمبارزة، والجولف، والجمباز، والجوجيتسو، والكراتيه، والألعاب الإلكترونية، والرماية، والتايكواندو، والترايثلون، ورفع الأثقال).
وتعد المشاركة الأردنية في هذه الدورة التاسعة، بعد أن بدأ مشوارها في دورات الألعاب الآسيوية في سول عام 1986، في الوقت الذي حصد خلاله الأردن في  8 نسخ على 45 ميدالية؛ منها 5 ذهبيات و16 ميدالية فضية و24  ميدالية برونزية.
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