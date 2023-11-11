العلم الفلسطيني حاضر في المباريات.. والفيصلي يتحدى العقوبات

مهند جويلس

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يحرص اللاعبون المحليون على التعبير عن تضامنهم مع الأهالي في قطاع غزة وفلسطين، من خلال المباريات التي تخوضها فرقهم سواء على الصعيد المحلي أو الآسيوي، في مشاهد تؤكد وقوف الشعب الأردني إلى جانب شقيقه الفلسطيني في مختلف مجالات الحياة.وخطف الفيصلي الأضواء على الصعيد الآسيوي خلال الأسبوع الماضي، بعد تسجيله أول فوز تاريخي له في دوري أبطال آسيا، والذي جاء على حساب السد القطري بهدفين نظيفين على ستاد عمان الدولي، ليحافظ على حظوظه الضعيفة في التأهل للدور الثاني.وهتفت جماهير الفيصلي على مدار شوطي اللقاء لفلسطين سواء خلال مباراة الذهاب في الدوحة، أو الإياب في عمان، إلا أن لاعبي الفريق أمين الشناينة وخالد زكريا خطفا الأضواء عقب الفوز بعد حرصهما على التوجه للمدرجات، وأخذ العلم الفلسطيني من أحد المشجعين لرفعه داخل المستطيل الأخضر.ولم يفكر الشناينة وزكريا في العقوبات التي قد يفرضها الاتحاد الآسيوي على اللاعبين لخلطهما السياسة في الرياضة، وأصرا على الدعم من خلال رفع العلم والقيام بأقل ما يمكن القيام به، من دون التفكير بالعقوبات أو تبعيات الحادثة.وعادت فكرة ارتداء شارات القيادة الفلسطينية من جديد عبر اللاعبين المحليين، والتي كانت متداولة بقوة خلال بطولة كأس العالم العام الماضي في قطر.وحرص قائد فريق شباب الأردن شوقي القزعة، على ارتداء شارة القائد الفلسطينية، فيما ارتدى قائد فريق الوحدات فراس شلباية في آخر مباريات فريقه المحلية، شارة موشحة بالكوفية الفلسطينية، والفكرة ذاتها تواجدت لدى العديد من اللاعبين خلال بطولات الفئات العمرية بمختلف الدرجات.ويحرص اللاعبون على عدم الاحتفال بعد أي هدف يتم تسجيله، والاكتفاء برفع إشارة النصر، فيما كان لاعب معان إبراهيم الرواد يذرف الدموع، ووجه رسالة مكتوبة على قميصه الداخلي "أنقذوا غزة"، بعد تسجيله هدفا في مرمى فريق السلط ببطولة الدوري، وفي المباراة ذاتها أيضا رفع مهاجم السلط عدي القرا العلم الفلسطيني بعد تسجيله هدفا أيضا.وأصبحت مباريات دوري المحترفين تقام بغياب الجماهير في ظل انشغالها بالأحداث في فلسطين.