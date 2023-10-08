العلوان: عيرا جاهز للمنافسات العربية ويرصد ليبيا وبرازيليا

مصطفى بالو

اضافة اعلان

عمان- أكد رئيس نادي عيرا د. بشير العلوان، أن الفريق الأول للكرة الطائرة – وصيف الدوري الممتاز وكأس الأردن-، سيبدأ الشهر المقبل استعداداته بقيادة المدرب الوطني إياد توفيق، للمشاركة في بطولة الأندية العربية التي تقام في عمان خلال الفترة 17-29 شباط (فبراير) المقبل.وأضاف العلوان في حديثه لـ"الغد": "سنؤكد مشاركتنا الرسمية في البطولة العربية التي بذل اتحاد اللعبة جهودا كبيرة لاستضافتها في عمان، فور وصولنا الخطاب الرسمي من قبل اتحاد الكرة الطائرة، وبدأنا التخطيط لهذه المشاركة منذ إعلامنا بموافقة الاتحاد العربي على طلب اتحادنا باستضافة البطولة في عمان، ورسمنا الخطوط العريضة من قبل مجلس إدارة النادي، للظهور بما يليق بممثل الوطن، ويرضي طموحنا ويسعد جماهيرنا الوفية".وتابع: "اجتمعنا بالجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب الوطني إياد توفيق، والذي قاد الفريق للعودة إلى مكانه الطبيعي بين الكبار، والظفر بلقب دوري الدرجة الأولى، ووصافة الدوري الممتاز وكأس الأردن، والذي يعتبر أحد أبناء النادي وعقده مفتوح في نادي عيرا، وناقشنا حاجيات الفريق من اللاعبين المحليين والمحترفين، وحددنا موعد تجميع الفريق وانطلاق تدريباته خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل".وحول تعزيزاته من اللاعبين المحليين للمشاركة العربية، قال العلوان: "حافظنا على نسبة كبيرة من لاعبينا، والذين شاركونا منافسات الموسم المحلي الماضي، وقدموا مستويات لافتة قادت فريق عيرا إلى منصات التتويج، ووفق ترشيحات المدير الفني نحتاج إلى تعويض المعد المخضرم محمد الناجي الذي اعتزل، ونجري الاتصالات مع لاعبين محليين في هذا الخصوص، ونجحنا في استقطاب لاعب الكرمل السابق الضارب عبادة فخري، ونرصد محترفين أحدهما برازيليا في مركز4، والثاني ليبيا يشغل مركز السنتر، وقدم مستويات طيبة خلال البطولة الأفريقية مؤخرا".وأردف قائلا: "نعي حجم المشاركة الواسعة من الأندية العربية في هذه البطولة، حيث تسمح تعليمات البطولة بتسمية كل اتحاد عربي ناديين من بلاده، ولكن الأهم أن نعرف المستويات العربية، وإن كنا شاهدنا أغلب الأندية المتوقع مشاركتها في النسخة العربية، عن قرب من خلال استضافة اتحاد اللعبة لبطولة أندية غرب آسيا العام الماضي، والتي تتسلح بالإمكانات المالية، وتمتلك أفضل عناصرها الوطنية، وتستقطب أفضل المحترفين العرب والأجانب، ما يفرض علينا تجهيز فريقنا بما يتناسب مع مستوى المنافسات العربية، وطموحنا يتركز نحو تأكيد الحضور المشرف للكرة الطارة الأردنية، وتقديم مستويات جيدة والمنافسة بقوة بما يلبي طموحنا ورغبة جماهيرنا في الإنجازات الخارجية".وزاد: "ندرك حجم المصاريف المالية وحاجياتنا لتقديم الفريق بالشكل الذي يرضي طموحنا، لكن مساعينا لن تتوقف لتوفير أشكال الدعم كافة، لفريق عيرا وتقدمنا خطوات مهمة في هذا الجانب نحو عدد من الداعمين من أبناء ومحبي عيرا، في الوقت الذي سنلتقي فيه اتحاد اللعبة بهذا الخصوص، ونحن على يقين بأن اتحاد الكرة الطائرة لن يدخر جهدا في تقديم التسهيلات والدعم المعنوي والمالي، لممثليه شباب الحسين وعيرا في البطولة العربية، على غرار ما قدمه مع ممثليه شباب الحسين والوحدات في بطولة أندية غرب آسيا العام الماضي".القهوجي تحت عدسة الرصدفهمت "الغد"، أن معد المنتخب الوطني ونادي الكرمل سابقا المتألق يعقوب القهوجي، بات تحت عدسة رصد فريق عيرا، تبعا للخبرة والقيمة الفنية التي يملكها القهوجي، الذي سبق له وأن مثل العديد من أندية المقدمة في الدوري الممتاز، وشاركها التتويج بالعديد من الألقاب المحلية، حيث تأتي مساعي عيرا لتعويض ورقة معده المخضرم محمد الناجي، والذي اعتزل اللعب بعد مشاركة عيرا الظفر بوصافة الدوري الممتاز وكأس الأردن للكرة الطائرة بالموسم الماضي.وبحسب المعلومات الواردة إلى "الغد"، فإن إدارة نادي عيرا غازلت القهوجي، واتصلت به لامتزاج رأيه ومطالبه للتوقيع على كشوفات عيرا، إلا أن ذلك لم يتخذ الشكل الرسمي، من خلال الجلوس مع اللاعب والاتفاق على التفاضيل كافة، بشكل نهائي، والمتوقع أن يجري خلال الأيام المقبلة- على حد قول المصدر المقرب من اللاعب والنادي.