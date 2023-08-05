العماني الرواحي يتوج بطلا للرالي الوطني الرابع

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عمان - الغد - فاز السائق العماني عبد الله الرواحي وملاحه عطا الحمود، بلقب الرالي الوطني الرابع أول من أمس، ليحققا فوزهما ‏‏الرابع تواليا، في بطولة الأردن للراليات للعام 2023.وجاء ‏‏السائق الأردني شاكر جويحان وملاحه مصطفى جمعة بالمركز الثاني، واحتل السائق سامي فليفل وملاحه يزن جمعة‎ المركز الثالث، وأقيم الرالي بدعم من شركة زين الأردن.‏وتكون الرالي الوطني الثالث من 4 مراحل، هي مرحلة سلحوب 1و2 والرمان 1و2 وبلغت المسافة الإجمالية للرالي 105.31 كم ‏‏منها 62.62 كم مراحل خاصة.‏وفرض الرواحي والحمود سيطرتهما على منافسات الرالي، وتصدرا مراحله كافة، والبالغة 4 مراحل، ودارت منافسة قوية بينه وبين شاكر جويحان وملاحه مصطفى جمعة، وتصاعدت المنافسة بين السائقين في المراحل، ووصل الفارق الزمني بين بعض السائقين إلى ثوان قليلة، ودخل على خط المنافسة سامي فليفل وملاحه يزن جمعة، وبدر الفايز وملاحه عماد جمعة، وشادي شعبان وملاحه سامر عيسى، وعيسى أبو جاموس وملاحه طارق الطاهر، ومثلت المشاركة النسوية نانسي ‏المجالي وملاحتها ناديا شنودة، ومصطفى ‏عطاري وملاحه زيد وليد أبو زيد، وهاشم كلبونة وملاحه مصطفى البيطار، وأمجد الشيخ وملاحه بدر ‏الهلالات، وفي نهاية الرالي استطاع الرواحي نيل اللقب.وانسحب من المنافسات كل من: أحمد خالد (لبنان) ‏وملاحة جوزيف كميد (لبنان) على متن سيارة ايفو 9،‎ ‎‏وعيسى أبو جاموس وملاحه طارق الطاهر على ‏متن سيارة ايفو 9، وفادي دهشان ‏وملاحه أحمد الخطيب على ‏متن سيارة ايفو 9.‏الفائزون في الرالي الوطني الرابع- المركز الأول: العُماني عبد الله الرواحي وملاحه الأردني عطا الحمود - سكودا فابيا ايفو بزمن 50.30 دقيقة.- المركز الثاني: شاكر جويحان وملاحه مصطفى جمعة - ايفو 10 بزمن 55.32 دقيقة بفارق 5.02 دقيقة.‏- المركز الثالث: سامي فليفل وملاحه يزن جمعة - ايفو 9‏ بزمن 57.42 دقيقة.- المركز الرابع: شادي شعبان وملاحه سامر عيسى- ايفو 9 بزمن 57.51 دقيقة.‏- المركز الخامس: ‏مصطفى ‏عطاري وملاحه زيد وليد أبو زيد - ايفو 10‏ بزمن 1.04.49 ساعة.‏- المركز السادس: نانسي ‏المجالي وملاحتها ناديا شنودة - ايفو 6 بزمن 1.04.58 دقيقة.‏- المركز السابع: هاشم كلبونة وملاحه مصطفى البيطار - بلاك ايريس. بزمن 1.09.41 دقيقة.- المركز الثامن: أمجد الشيخ وملاحه بدر ‏الهلالات - سوبارو امبريزا بزمن 1.14.07 ساعة.‏- المركز التاسع: ‏الشيخ بدر الفايز وملاحه عماد جمعة - ‏ايفو 10 بزمن 1.14.41 ساعة.أبطال الكؤوس‏- كأس المركز الأول والمجموعة "‏R5‎‏" : العماني عبد الله الرواحي وملاحه الأردني عطا الحمود.‏‏- كأس المركز الثاني والمجموعة "NR4": شاكر جويحان وملاحه مصطفى جمعة.‏‏- كأس المركز الثالث: سامي فليفل وملاحه يزن جمعة.‏‏- كأس المجموعة " ‏‎ T‏": هاشم كلبونة وملاحه مصطفى البيطار.‏‏- كأس السيدات وكأس المجموعة "‏M2‎‏" : نانسي ‏المجالي وملاحتها ناديا شنودة.‏