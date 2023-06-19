العمد: الأردن الرئة التي تتنفس منها الرياضة الفلسطينية

مصطفى بالو

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عمان - أكد رئيس فرع الشمال في اتحاد الكرة الفلسطيني د. سليمان العمد، أن الأردن يعتبر الرئة التي يتنفس منها الفلسطينيون رياضيا، منطلقا من الموقف الأردني الرسمي بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين من القضية الفلسطينية، ومشيرا إلى الدعم الكبير الذي يقدمه اتحاد الكرة برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين لشقيقه الفلسطيني.وأضاف العمد في معرض رده على استفسارات "الغد"، أن معاني التوأمة التاريخية بين الشعبين الأردني والفلسطيني، تمتد إلى الرياضة عموما وكرة القدم خصوصا، مبينا أن الاتحاد الفلسطيني يعتبر جزءا من منظومة اتحاد الكرة الأردني، وهو الأمر الذي تفسره أشكال تعاون سمو الأمير علي بن الحسين، ورئيس الاتحاد الفلسطيني جبريل الرجوب.وحول مهمته في رئاسة فرع الشمال في اتحاد الكرة الفلسطيني، أجاب العمد: "ننظر إلى عملنا في اتحاد الكرة الفلسطيني الذي يأخذ الشكل الطوعي، بأنه مساندة للمساعي والدور الوطني الذي يقوده الرجوب، في رسالة نضالية ذات أفق يوازي السياسي إلى حد كبير، ضد ممارسات الاحتلال وعلى طريق التحرير وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، حيث تسلمت في البداية مهمة رئيس لجنة المسابقات في محافظات الشمال التي تضم نابلس، جنين، طولكرم، قلقيليا، سلفيت وطوباس، بشكل مواز لمنافسات محافظات الوسط والجنوب".وتابع: "تسلمت رئاسة لجنة المسابقات منذ العام 2011، وتخللها سفري إلى إسبانيا للحصول على درجة الدكتوراه في التربية الرياضية بالعام 2019، وبعد عودتي إلى فلسطين، تم انتخابي رئيسا لفرع الشمال في اتحاد الكرة في حزيران (يونيو) الماضي، حيث تتلخص مسؤوليتنا في تنظيم دوريات الهواة/المناطق، الدرجة الثانية والدرجة الثالثة، إلى جانب تنظيم بطولات الفئات العمرية للمناطق، بحيث تفرز مبارياتها أبطال محافظات الشمال والوسط والجنوب، ونقيم بين الأبطال الثلاثة بطولة خاصة، للإعلان عن بطل الموسم".وأردف العمد قائلا: "استطعنا أن نحدث نقلة نوعية، في جدولة واستدامة المباريات، ورفع مؤشر الوعي لدى المنظومة الكروية للأندية والجماهير، حيث نظمنا ما يقارب 42 مباراة وواجهتنا مشكلة في مباراة واحدة فقط، في الوقت الذي تشكل فيه ممارسات الاحتلال من اقتحام للمدن الفلسطينية، وتجاوزات المستوطنين، أبرز الصعوبات التي تواجهنا والتي تجعلنا قلقين حتى تنفيذ جدول المباريات لكل محافظة، ولدي تجربة في مراقبة المباريات، إذ حصلت على شهادة المراقبين المعتمدة من الاتحاد الآسيوي عبر مشاركتي في دورات أقيمت في كولالمبور، وراقبت أكثر من 130 مباراة في دوري المحترفين والاحتراف الجزئي".وأوضح العمد، أن الرياضة الفلسطينية عموما وكرة القدم خصوصا، تحقق قفزات نوعية في عهد الرجوب الذي يشغل أيضا منصب رئيس اللجنة الأولمبية، حيث أصبحت هناك منشآت وبنية تحتية، وخبرات إدارية وفنية، وما يقارب 700 مدرب حاصل على شهادات التدريب (C-B-A) والبرو في كرة القدم، إلى جانب لاعبين مميزين يحترفون حاليا في أقوى الدوريات، وبعد أن كانت منتخباتنا تشارك من أجل المشاركة فقط، صارت تنافس ولها وزنها إلى جانب مهتمها السامية في رفع العلم الفلسطيني فوق منصات المحافل الرياضية العربية والقارية والدولية.ويؤكد العمد: "الأردن بلدي كما فلسطين، ولي فيها فيض من الذكريات التي لا تنسى، حيث حصلت على درجة الماجستير من جامعة اليرموك 2008-2010، ويشدني الحنين إلى إربد كما عمان، وأحن إلى بوابة الاقتصاد ومطعم أبو دريد للمعجنات، وأعتز بأنني تتلمذت على يدي أساتذة كبار مثل د. فايز أبوعريضة ود. هاني الربضي ود. مازن حتاملة، ولي زملاء ما أزال على تواصل معهم، وبالمناسبة حصلت على المرتبة الأولى في الدراسات العليا للتربية الرياضة، وتم تكريمي وقتها من رئيس الوزراء د.معروف البخيت".وختم العمد: تأخذني الذكريات إلى العدوان الصهيوني على غزة بالعام 2009، وعشت أجواء الدعم الكبير من الشعب الأردني للغزيين خصوصا والقضية الفلسطينية عموما، وكيف كانت منابر المساجد تصدح بالدعاء لفلسطين".