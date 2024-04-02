العياصرة: "اليد" تسير بالشكل الصحيح.. والحكم الأردني وصل العالمية

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أكد عضو مجلس إدارة الاتحاد الأردني لكرة اليد، وعضو اللجنة الفنية بالاتحاد العربي سليم العياصرة، أن "كرة اليد الأردنية" تسير بالاتجاه الصحيح، وأن مخرجات الاهتمام بالفئات العمرية بدأت تظهر بشكل واضح، وهذا ما يسعى إليه الاتحاد من خلال تنفيذ العديد من البرامج التطويرية، والتي ترتكز بالدرجة الأولى على الفئات العمرية.وقال العياصرة: "إن الحكم الأردني وصل إلى المستوى العالمي، وبات مطلوبا للبطولات الدولية والعالمية والدوريات العربية والآسيوية كافة، والاهتمام الكبير الذي يوليه الاتحاد بالحكام ساهم كثيرا في تطوير مستوى الحكام كافة.وتحدث العياصرة عن مشواره الرياضي، والذي بدأ مع الفئات العمرية مع مدارس التربية والتعليم في جرش، ثم انتسب إلى نادي جرش عن طريق المدرب القدير نعمان عضيبات، ثم انتقل إلى النادي الأهلي من خلال مشاركته في بطولة الناشئين ومساهمته في تحقيق لقب البطولة في العام 1988.وقال العياصرة: "انتشار لعبة كرة اليد في محافظة جرش جعل منها لعبة شعبية، جعلت الكثير من الشباب يمارسونها من خلال الأندية، والمدراس التي خرجت الكثير من اللاعبين الموهوبين الذين سطع بريقهم ومثلوا المنتخبات الوطنية، وما تزال محافظة جرش تتبنى لعبة كرة اليد من خلال الأندية المنتسبة للاتحاد، حيث يتبنى ناديا ساكب والكتة حاليا هذه اللعبة، وهما يركزان كثيرا على فرق الفئات العمرية، والناديان لهما دورهما البارز في تطوير ونشر اللعبة على مستوى المملكة، وفي الموسم الحالي سنشاهد الفريقان وهما يلعبان في دوري أندية الدرجة الأولى، بعد أن تأهل فريق ساكب إلى مصاف الدوري، وبقاء فريق الكتة في الدوري لموسم جديد".وأشار العياصرة: "رغم ممارستي لكرة القدم في بداية مسيرتي الرياضية، إلا أنني أحببت كرة اليد، وبعد أن لعبت في فرق المدارس، ومن ثم في أندية جرش وساكب والأهلي، تشرفت بتمثيل المنتخب الوطني في بطولة صدام التي كانت تقام سنويا في العراق، وبعد ذلك اتجهت إلى عالم التدريب، حيث أشرفت على فريق ساكب للناشئين وحصلت معه على لقب البطولة في العام 2003".وتابع العياصرة: "سلكت طريق التحكيم بعد أن وجدت كل الدعم والمؤازرة من الاتحاد وزملائي الحكام، والحمد لله أدرت العديد من البطولات والمباريات المهمة، ما ساعدني بالحصول على الشارة القارية في "الشاطئية والصالات"، بعد ذلك وقع علي الإختيار لرئاسة لجنة الحكام، وهي الفترة التي أعتزز وأفتخر بها نظرا للجهد الكبير الذي قامت به اللجنة في إدارة البطولات، وإقامة العديد من الدورات، وخلال تلك الفترة تم اختياري لأكون ضمن لجنة الحكام بالاتحاد العربي، حيث توليت مع نخبة من الزملاء في الوطن العربي بإدارة العديد من البطولات، وكان من أبرزها في الدورة الرياضية العربية، التي جرت في الجزائر في العام الماضي، وتم إسنادي إلى مراقبة المباريات المهمة والحساسة، والحمد لله خرجت منافسات البطولة بالصورة الإيجابية".ونظرا للدور الرياضي المميز والكبير الذي قام به العياصرة في خدمة شباب محافة جرش، تم انتخابه عضوا في مجلس محافظة جرش، وهي مسؤولية كبيرة وقعت على عاتقه لمواصلة خدمة الشباب خصوصا، فيما يتعلق بتقديم الدعم للأندية وإيجاد البنية التحتية التي تمكن الشباب من ممارسة رياضاتهم المفضلة.وجدد العياصرة، التأكيد أن الاتحاد ماض في تنفيذ برامجه الفنية كافة، وهي تسير بكل نجاح نظرا لوجود العديد من الأشخاص في مجلس إدارة الاتحاد من أصحاب الخبرة والدراية في مجال لعبة كرة اليد.