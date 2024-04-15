الإثنين 15 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أجواء إيجابية في اجتماع اتحاد الكرة والأندية

"الغد" تنشر تفاصيل اجتماع أندية المحترفين مع الاتحاد لتسوية الأمور المالية العالقة

شعار اتحاد كرة القدم
شعار اتحاد كرة القدم
عمان - الغد - علمت "الغد" ان الاجتماع الذي جمع اتحاد كرة القدم َمع اندية المحترفين مساء اليوم في مقر النادي الأهلي كان مثمرا، حيث تم الاتفاق على تسوية الأمور المالية العالقة فيما يخص توزيع المبلغ من اتحاد الكرة للأندية.اضافة اعلان
وَدعوة الاتحاد للأندية إلى خلوه لمناقشة إستراتيجيات عمل الأندية للموسم المقبل بما يتكفل إيجاد حلول إدارية ومالية طويلة الأمد لضمان استمرارية منظومة كرة القدم الأردنية، ومناقشة أجندة البطولات الرسمية للمواسم القادمة.
وحضر الاجتماع نائب رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد الكرة مروان جمعة وأمين عام الاتحاد سمر نصار، وممثلي اندية
 الفيصلي والحسين وشباب الاردن والجليل والرمثا والأهلي. 
َحسب مصدر في الاجتماع ستحصل أندية الفيصلي والوحدات والحسين على مبلغ 70 ألف دينار لكل نادي، فيما تحصل كل نادي من الأندية الأخرى على مبلغ 35 الف دينار.
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