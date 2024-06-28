 
الجمعة 28 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الغرافة القطري يضم نجم ريال مدريد إلى صفوفه

ريال-مدريد-خوسيلو-فينيسيوس
المهاجم الإسباني خوسيلو
أعلن نادي الغرافة القطري اليوم الجمعة ضمّ المهاجم الإسباني خوسيلو إلى صفوفه قادماً من ريال مدريد.
وكشف الغرافة عن النبأ من خلال نشر صورة لخوسيلو قائلاً: "من مدريد إلى الغرافة...رسمياً خوسيلو، الدولي الإسباني ينضمّ إلى الفهود".اضافة اعلان
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