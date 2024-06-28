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الجمعة 28 حزيران 2024
8:21 م
الغرافة القطري يضم نجم ريال مدريد إلى صفوفه
المهاجم الإسباني خوسيلو
أعلن نادي الغرافة القطري اليوم الجمعة ضمّ المهاجم الإسباني خوسيلو إلى صفوفه قادماً من ريال مدريد.
وكشف الغرافة عن النبأ من خلال نشر صورة لخوسيلو قائلاً: "من مدريد إلى الغرافة...رسمياً خوسيلو، الدولي الإسباني ينضمّ إلى الفهود".
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ريال مدريد
خوسيلو
الغرافة القطري
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