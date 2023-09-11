"الفائزون الكبار".. جائزة عالمية تؤكد شموخ الكراتيه الأردنية

أيمن وجيه الخطيب

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عمان - باتت الكراتيه الأردنية تتقدم بخطوات ثابته نحو صدارة المشهد العالمي، بكل ثقة واقتدار، بفضل خطة استراتيجية مبنية على ركائز عديدة، وتشاركية بين اتحاد اللعبة واللجنة الأولمبية ومركز الاعداد الأولمبي والجهاز الفني المتميز الذي يقوده المصري محمد إبراهيم.وباتت الكراتيه الأردنية تحظى بإشادة واطراء الكثير من المسؤولين العالميين والآسيويين والعرب، في ظل الانجازات التي تحققت في الفترة الماضية، والتي كان أخرها فوز عبدالرحمن المصاطفة وحسن مصاروة بجائزة "الفائزون الكبار" المقدمة من الاتحاد الدولي للعبة.وتكللت الجهود بصعود المنتخبات الوطنية على منصات التتويج في البطولات العالمية وقبل أيام استطاع لاعبا المنتخب الوطني للكراتيه الأولمبي عبد الرحمن المصاطفة (وزن تحت 67 كغم) ومحمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم) بكل فخر واعتزاز، نيل جائزة "الفائزون الكبار" لأفضل لاعبي كراتيه بالعالم عقب اختتام الجولة الأخيرة من الدوري العالمي في دبلن والتي شهدت ايضا ميداليتين ذهبية وبرونزية للأردن.ويمنح الاتحاد الدولي للكراتيه جائزة "الفائزون الكبار"، لأصحاب المركز الأول في كل وزن في التصنيف الخاص ببطولات الدور العالمي والأعلى تصنيفا في ترتيب كل فئة بعد بطولات القاهرة والرباط وفوكوكا ودبلن، شريطة مشاركة اللاعبين في 3 أحداث على الأقل في قارتين.وقال رئيس الأردني للكراتيه مازن قطب لـ"الغد": " وصلت الكراتيه الأردنية إلى أرفع المستويات وفقا للشراكة المستدامة بين الاتحاد واللجنة الأولمبية، ومركز الاعداد الاولمبي، من كافة الجوانب، كما يوفر اتحاد اللعبة الإرادة الجيدة للمنتخبات الوطنية وتوفير كافة ما يلزم لها وتذليل العقبات أمامها.. خطتنا الاستراتيجية انطلقت العام 2018 ولم تكن بالصدفة، فنحن نعتمد على الأمور العلمية في تنفيذ خطتنا".وأضاف:" كل يوم يزداد تألق لاعبي الكراتيه ونجاحهم في تحقيق نتائج مميزة والوصول إلى أرفع المستويات، مع الالتزام وتمتعهم بالأخلاق الرياضية العالية، والانصياع لتعليمات المدير الفني، كما تلعب المراكز وأهالي اللاعبين دورا كبيرا في دعم ومؤازرة المنتخبات في البطولات الاقليمية والعالمية، كما يقوم اللاعبون الطلاب بترتيب اوقاتهم الدراسية بشكل لا يتعارض مع تدريباتهم، وهذا الأمر لم يشكل قلقا كبيرا لهم، وعلى سبيل المثال اللاعب الأولمبي عبد الرحمن المصاطفة الذي تخرج من كلية الطب، واللاعب محمد الجعفري الذي يدرس الهندسة، وهما من اصحاب الانجازات المميزة"، وتابع " للكادر التدريبي دور أساسي في اعداد اللاعبين بقيادة المدير الفني محمد إبراهيم الذي يتمتع بخبرة كبيرة، والذي يستثمر قدرات اللاعبين في الاتجاه الصحيح، ويضع خطة مدروسة سنويا بشكل علمي، كما يلعب المعد البدني دورا فاعلا في التركيز على رشاقة اللاعبين وقوتهم، ويضع برنامجا تدريبيا على الجميع الالتزام فيه.طريق المصاطفة والجعفري لجائزة " الفائزون الكبار"في الطريق إلى جائزة "الفائزون الكبار" نال المصاطفة ميداليتين ذهبيتين في جوائز اليابان والمغرب والميدالية البرونزية في ‏‏”جولة دبلن”، كما نال الجعفري ميداليتين ذهبيتين في جائزتي اليابان والمغرب والميدالية البرونزية في جائزة القاهرة.أسماء الفائزين بجائزة "الفائزون الكبار" وهم 12 لاعبا يمثلون 12 وزنا في الدوري العالمي:-الكاتا للاناث: هيكاري اونو (اليابان).- القتال للاناث- وزن تحت 50 كغم: يورغتليس سالزار (فنزويلا).- وزن تحت 55 كغم: انجيليكا تيرلويجا (أوكرانيا).- وزن تحت 61 كغم: ريم خميس (ألمانيا).- وزن تحت 68 كغم: إلينا غورينشي (سويسرا).- وزن فوق 68 كغم: ايومس ايوكوسا (اليابان).- الكاتا للذكورنشياما كاكيرو (اليابان).- القتال للذكور-وزن تحت 60 كغم: هيروميوا هاشيميتو (اليابان).-وزن تحت 67 كغم: عبد الرحمن المصاطفة (الأردن).- وزن تحت 75 كغم: غوينتن ماهودن (بلجيكا).- وزن تحت 85 كغم: محمد الجعفري (الأردن).- وزن فوق 84 كغم: رايزيفان تاليبوف (أوكرانيا).