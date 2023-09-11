الثلاثاء 12 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

"الفائزون الكبار".. جائزة عالمية تؤكد شموخ الكراتيه الأردنية

المدير الفني للمنتخبات الوطنية محمد إبراهيم يتوسط اللاعبين عبد الرحمن المصاطفة ومحمد الجعفري-(من المصدر)
المدير الفني للمنتخبات الوطنية محمد إبراهيم يتوسط اللاعبين عبد الرحمن المصاطفة ومحمد الجعفري-(من المصدر)
عمان - باتت الكراتيه الأردنية تتقدم بخطوات ثابته نحو صدارة المشهد العالمي، بكل ثقة واقتدار، بفضل خطة استراتيجية مبنية على ركائز عديدة، وتشاركية بين اتحاد اللعبة واللجنة الأولمبية ومركز الاعداد الأولمبي والجهاز الفني المتميز الذي يقوده المصري محمد إبراهيم.اضافة اعلان
وباتت الكراتيه الأردنية تحظى بإشادة واطراء الكثير من المسؤولين العالميين والآسيويين والعرب، في ظل الانجازات التي تحققت في الفترة الماضية، والتي كان أخرها فوز عبدالرحمن المصاطفة وحسن مصاروة بجائزة  "الفائزون الكبار" المقدمة من الاتحاد الدولي للعبة.
وتكللت الجهود بصعود المنتخبات الوطنية على منصات التتويج في البطولات العالمية وقبل أيام استطاع لاعبا المنتخب الوطني للكراتيه الأولمبي عبد الرحمن المصاطفة (وزن تحت 67 كغم) ومحمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم) بكل فخر واعتزاز، نيل جائزة "الفائزون الكبار" لأفضل لاعبي كراتيه بالعالم عقب اختتام الجولة الأخيرة من الدوري العالمي في دبلن والتي شهدت ايضا ميداليتين ذهبية وبرونزية للأردن.
ويمنح الاتحاد الدولي للكراتيه جائزة "الفائزون الكبار"، لأصحاب المركز الأول في كل وزن في التصنيف الخاص ببطولات الدور العالمي والأعلى تصنيفا في ترتيب كل فئة بعد بطولات القاهرة والرباط وفوكوكا ودبلن، شريطة مشاركة اللاعبين في 3 أحداث على الأقل في قارتين.
 وقال رئيس الأردني للكراتيه مازن قطب لـ"الغد": " وصلت الكراتيه الأردنية إلى أرفع المستويات وفقا للشراكة المستدامة بين الاتحاد واللجنة الأولمبية، ومركز الاعداد الاولمبي، من كافة الجوانب، كما يوفر اتحاد اللعبة الإرادة الجيدة للمنتخبات الوطنية وتوفير كافة ما يلزم لها وتذليل العقبات أمامها.. خطتنا الاستراتيجية انطلقت العام 2018 ولم تكن بالصدفة، فنحن نعتمد على الأمور العلمية في تنفيذ خطتنا".
وأضاف:" كل يوم يزداد تألق لاعبي الكراتيه ونجاحهم في تحقيق نتائج مميزة والوصول إلى أرفع المستويات، مع الالتزام وتمتعهم بالأخلاق الرياضية العالية، والانصياع لتعليمات المدير الفني، كما تلعب المراكز وأهالي اللاعبين دورا كبيرا في دعم ومؤازرة المنتخبات في البطولات الاقليمية والعالمية، كما يقوم اللاعبون الطلاب بترتيب اوقاتهم الدراسية بشكل لا يتعارض مع تدريباتهم، وهذا الأمر لم يشكل قلقا كبيرا لهم، وعلى سبيل المثال اللاعب الأولمبي عبد الرحمن المصاطفة الذي تخرج من كلية الطب، واللاعب محمد الجعفري الذي يدرس الهندسة، وهما من اصحاب الانجازات المميزة"، وتابع " للكادر التدريبي دور أساسي في اعداد اللاعبين بقيادة المدير الفني محمد إبراهيم الذي يتمتع بخبرة كبيرة، والذي يستثمر قدرات اللاعبين في الاتجاه الصحيح، ويضع خطة مدروسة سنويا بشكل علمي، كما يلعب المعد البدني دورا فاعلا في التركيز على رشاقة اللاعبين وقوتهم، ويضع برنامجا تدريبيا على الجميع الالتزام فيه.
طريق المصاطفة والجعفري لجائزة " الفائزون الكبار"
في الطريق إلى جائزة "الفائزون الكبار" نال المصاطفة  ميداليتين ذهبيتين في جوائز اليابان والمغرب والميدالية البرونزية في ‏‏”جولة دبلن”، كما نال الجعفري ميداليتين ذهبيتين في جائزتي اليابان والمغرب والميدالية البرونزية في جائزة القاهرة. 
أسماء الفائزين بجائزة "الفائزون الكبار" وهم 12 لاعبا يمثلون 12 وزنا في الدوري العالمي:
-الكاتا للاناث: هيكاري اونو (اليابان). 
- القتال للاناث
- وزن تحت 50 كغم: يورغتليس سالزار (فنزويلا). 
- وزن تحت 55 كغم: انجيليكا تيرلويجا (أوكرانيا). 
- وزن تحت 61 كغم: ريم خميس (ألمانيا). 
- وزن تحت 68 كغم: إلينا غورينشي (سويسرا). 
- وزن فوق 68 كغم: ايومس ايوكوسا (اليابان).
- الكاتا للذكور 
نشياما كاكيرو (اليابان). 
- القتال للذكور 
-وزن تحت 60 كغم: هيروميوا هاشيميتو (اليابان). 
-وزن تحت 67 كغم: عبد الرحمن المصاطفة (الأردن). 
- وزن تحت 75 كغم: غوينتن ماهودن (بلجيكا). 
- وزن تحت 85 كغم: محمد الجعفري (الأردن). 
- وزن فوق 84 كغم: رايزيفان تاليبوف (أوكرانيا).
لاعب الوحدات صالح راتب خلال مباراة الفريق أمام العهد في كأس الاتحاد الآسيوي العام 2019 -(أرشيفية)

الوحدات يتطلع لفك نحس البطولات الخارجية عبر كأس الاتحاد الآسيوي منذ2 ساعة

انتصارات للجزيرة والعربي وعمان اف سي بدوري كرة الأولى

انتصارات للجزيرة والعربي وعمان اف سي بدوري كرة الأولى منذ3 ساعة

فريق عمان يظفر بكأس السوبر لكرة اليد للسيدات 

فريق عمان يظفر بكأس السوبر لكرة اليد للسيدات منذ3 ساعة

نجم ليفربول المصري محمد صلاح

معركة "شرسة" بين ليفربول وريال مدريد على صلاح منذ5 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
حاتم عقل

حاتم عقل يكتب.. ادعموا المنتخبات ولا تكسروا مجاديفها

منذ2 ساعة
المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم - (من المصدر)

المنتخب الأولمبي ينتظر فرحة التأهل الآسيوية بمواجهة سورية الليلة

منذ2 ساعة
لاعبة المنتخب الوطني للكراتيه لين منصور .-( من المصدر)

لين منصور تتأهل لدورة الألعاب القتالية في السعودية

منذ2 ساعة
اللاعب حمزة الدردور خلال حصة تدريبية للمنتخب الوطني في أذربيجان - (من المصدر)

منتخب الكرة يلتقي أذربيجان اليوم بهدف تغيير الصورة

منذ2 ساعة
رئيس اللجنة المؤقتة لألعاب القوى د. وليد رحاحلة

"القوى" يستضيف بطولة اختراق الضاحية العربية

منذ2 ساعة
نجم منتخب تحدي اللياقة البدنية وبطل الكروس فيت أمين عطاالله في إحدى المنافسات -(_)

عطا الله: نبحث اعتماد منافسات "الكروس فيت" لشموليتها

منذ2 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

شهوات النواب في الحكومة

ماهر أبو طير |اليوم

جديد "الشؤم" الدولي.. جباية إضافية!

محمود الخطاطبة |اليوم

هجرة معاكسة

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

الأيادي المرتجفة

سلامة الدرعاوي |اليوم

"الممر الاقتصادي" بوابة التنمية والازدهار عبر الشرق الأوسط

رعد التل |اليوم

العين السحرية

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
Untitled-1

حقيقة جدل العباءات المدرسية في فرنسا‏

ترجمات | منذ2 ساعة
جنود أميركيون يفتشون قصرًا مدمرًا في بغداد، العراق، 7 نيسان (أبريل) 2003 – (أرشيفية)

حروب ما بعد 9/11 قتلت نحو 4.5 مليون إنسان

ترجمات | منذ2 ساعة
1694336044841334900

‏"مثل 1948": التطهير العرقي الجديد للضفة الغربية (2-2)

ترجمات |10 أيلول 2023
1694336044931335200

الجزائر: نقص في الحبوب وعوز في الأفكار

ترجمات |10 أيلول 2023
1694254050551324500

‏"مثل 1948": التطهير العرقي الجديد للضفة الغربية (1 - 2)

ترجمات |09 أيلول 2023
1694099581569650600

منع ارتداء العباءة في المدارس.. امتداد العلمانية القمعية في فرنسا

ترجمات |08 أيلول 2023
 