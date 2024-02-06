"الفارس" للتايكواندو ثانيا في بطولة كأس العرب

أيمن وجيه الخطيب

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عمان- حقق مركز الفارس للتايكواندو المركز الثاني في بطولة كأس العرب (عيار نجمة)، التي أقيمت في إمارة الفجيرة الإماراتية، وذلك بعد أن جمع 98 نقطة برصيد 6 ميداليات ذهبية و6 ميداليات برونزية، وشارك في البطولة 1200 لاعب ولاعبة من 60 مركزا يمثلون 22 دولة.وشارك مركز الفارس بـ21 لاعبا ولاعبة، وترأس الوفد رئيس النادي علي العساف، والمدربان محمد العساف وزيد المصري، واللاعبون، سلاف العدوان وهمام العدوان ورها العدوان ورزان خصاونة ومحمد أيمن وأحمد ربابعة وحمزة النشاش وعبد الله شاهين وسالي ضمور ويوسف شختور وآنا الفايز ويوسف اللوزي ومهاب النعيمي ومظفر النعيمي وعمار الجرس وأحمد دهاشمة وميسر دهامشة.ووصف رئيس نادي الفارس علي العساف المستوى الفني العالي الذي ظهرت عليه منافسات بطولة كأس العرب للبطولة بـ"المميز"، ويعكس أهمية استضافة البطولة خصوصا مع مشاركة عدد كبير من اللاعبين من أغلب الأندية والمنتخبات العربية، مشيرا إلى أن مشاركة نخبة من أبطال العالم وأولمبياد طوكيو منحت لمنافسات البطولة نكهة فنية قوية تترجم رؤية إقامتها في الإمارات، والتي تركز على خلق أجواء فنية جديدة للتنافس والاحتكاك.وبالنتيجة هذه يكون مركز الفارس، حقق المركز الأول على المراكز والأندية الأردنية المشاركة في البطولة، ويليه مركز المحترفون الذي جاء في المركز الثاني على الأردنيين وفي المركز الخامس في التريب العام، في حين يأتي مركز أبو لبده في المركز الثالث على الأردنيين، وفي المركز الـ12 في الترتيب العام، ويأتي مركز نجوم العالم في المركز الرابع على الأردنيين وفي المركز الـ17 في الترتيب العام للبطولة، وجاء مركز الصادق في المركز الخامس على الأردنيين وفي المركز الـ18 في البطولة.وأضاف العساف، "أثبت مركز الفارس جدارته في بطولة كأس العرب، وسط منافسات قوية من دول الإمارات ومصر وتونس وعُمان والبحرين والسعودية، محققا المركز الثاني في الترتيب العام للبطولة، واللاعبون شاركوا في معسكر الفجيرة الدولي، استعدادا لخوض منافسات بطولتي كأس العرب، والذي كان له أثر كبير في تحقيق نتائج مميزة في البطولة".وقال المدرب محمد العساف، الذي يعتبر من المدربين المميزين ويتسلح بشهادات تدريبية متقدمة، حيث تخرج على يديه كثير من الأبطال الذين سيكون لهم مستقبل مشرق برياضة التايكواندو: "يثبت لاعبو مركز العساف في مشاركاتهم الدولية وجودهم، حيث حققوا المركز الثاني في بطولة كأس العرب عن جدارة، وسبق ولهم أن حققوا نتائج مميزة في بطولة كأس الرئيس وفي بطولة الأندية الأوروبية المفتوحة في بلغاريا وتحظى هذه البطولة بمشاركة واسعة من مختلف المراكز المنتشرة في العالم، واعتلى مركز الفارس المجموع العام لبطولة الحسن الدولية التاسعة للتايكواندو للأشبال (عيار نجمة) برصيد 583 نقطة، بعد أن نال 4 ميداليات ذهبية وميدالية فضية، نتطلع إلى مزيد من الإنجازات على الأصعدة كافة".ولفت: "تعد المشاركة في بطولة كأس العرب فرصة لصقل مهارات اللاعبين، كما أن عددا لا بأس به من لاعبي النادي أعضاء في المنتخبات الوطنية للتايكواندو، لقد حظي لاعبو مركز الفارس بإشادة عربية كبيرة خلال البطولة".