الفايز أفضل سائق بالجولة الختامية بتحدي الروتاكس ماكس للكارتينغ

أيمن وجيه الخطيب

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عمان - فاز السائق الواعد حمزة الفايز صاحب الـ14 ربيعا بجائزة أفضل سائق عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الجولة الختامية من بطولة تحدي الروتاكس ماكس 2023 للكارتينغ، التي أقيمت على حلبة البحرين الدولية التي يبلغ طولها 1.414 كم.وجاء فوز الفايز بناء على تصويت ممثلين عن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، علما بأن البطولة شهدت مشاركة أكثر من 400 متسابق من مختلف أنحاء العالم.وشارك الفايز في الجولة الختامية وحصل على مقعد المشاركة على ضوء نتائجه في بطولة الإمارات.وحقق المتسابق الواعد بالجولة الختامية، مراكز متقدمة في التجارب، ولم يحالفه الحظ من بطولة تحدي الروتاكس ماكس في حصص التجارب وتقدم باللفة الأولى من المركز التاسع والعشرين إلى المركز الثاني عشر في الترتيب العام لفئة جونيور ماكس، وفي نهاية السباق جاء في المركز الـ18 من بين 36 سائقا عالميا.ويواصل الفايز، تألقه على المستوى العالمي في سباقات الكارتينغ، وبات رقما صعبا في منافسة الأبطال العالميين.وأبلى الفايز بلاء حسنا، في بطولة تحدي الروتاكس ماكس وهذه ليست المرة الأولى، حيث حقق نتائج مميزة على المستويات المحلية والإقليمية، ويحظى بدعم عائلي كبير.عندما بدأ مشواره في سباقات الكارتينغ بعمر 8 سنوات، وهدفه تحقيق نتائج مميزة على الأصعدة كافة، ورفع علم الأردن عاليا خفاقا في السباقات.ودخل الفايز في سباقات قوية شهدت تنافسا شديدا وبات ينافس ضمن المراكز الأولى في البطولات الأوروبية، حيث حظي بإشادة كبيرة من قبل المعلقين الرياضيين والمشاركين في سلسلة "أيامي للكارتينغ".ويشارك الفايز، ضمن صفوف فريق براند ريسينغ، بإشراف الخبير الميكانيكي نصري عازار، المسؤول عن تحضير سيارته، ومرافقته خلال السنوات الثلاث الماضية.وتنافس نجوم المستقبل في الجولة الختامية من بطولة تحدي الروتاكس ماكس للكارتينغ، في 8 فئات، وأبرزها مايكرو ماكس، ميني ماكس، جونيور ماكس، سينيور ماكس، ماكس دي دي 2، ماكس دي دي 2 ماسترز، إي 20 سينيور، وإي 20 سينيور ماسترز. وبدأت المنافسة على المضمار منتصف الأسبوع الماضي، مع أولى حصص التجارب، واستمرت هذه المنافسات حتى يوم الأربعاء الماضي، بعدها انطلقت الحصص التأهيلية في اليوم التالي، وبعد ذلك أقيمت السباقات الختامية يومي الجمعة والسبت الماضيين.وبعد أسبوع كامل من إثارة منافسات ختام البطولة العالمية، تمكن كل من: جنسون تشالك من بريطانيا في فئة 125 مايكرو ماكس، وروري أرمسترونغ من بريطانيا في فئة 125 ميني ماكس، وتيمو جونجلينج من بريطانيا في فئة 125 جونيور ماكس، وأندريه بيتروفيتش من صربيا في فئة 125 سينيور، وراجنار فيروس من إستونيا في فئة دي دي 2 ماكس، وبن كوبر من كندا في فئة دي دي 2 ماكس ماسترز، وماتس يوهان أوفرهوف من ألمانيا في E20 سينيور، وجواو جونكالفيس من البرازيل في E20 ماستر، وفيتي سالمي من فنلندا في فئة E10 من الفوز بالمراكز الأولى ضمن فئات البطولة.