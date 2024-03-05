الفايز ثانيا في بطولة الإمارات للكارتينغ ويشارك في منافسات "آيامي" الأوروبية

أيمن وجيه الخطيب

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عمان - توج المتسابق حمزة الفايز (14 عاما) بكأس المركز الثاني في بطولة الإمارات لتحدي روتكس ماكس للكارتنيغ، التي أختتمت منافساتها الأحد الماضي، وشهدت 11 سباقا على مدار 6 أشهر، وحقق الفايز في الجولتين الأخيرتين المركز الثالث على التوالي.وكان الفايز منافسا قويا على لقب البطولة، التي تحددت نتيجتها فقط في الجولتين الأخيرتين، ليحقق بذلك المركز الثاني في الترتيب العام للبطولة، ووصيفا للبطل البريطاني هاري هانم، وشارك الفايز في البطولة ضمن صفوف "فريق براند ريسنغ" في الإمارات بإشراف الخبير اللبناني الميكانيكي نصري عازار، المسؤول عن إعداد سيارته خلال المسابقات.وتعتبر بطولة الإمارات للكارتينغ الأكبر والأهم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذا المجال، ويشارك فيها عادة متسابقون من جنسيات متعددة، والمنافسة فيها قوية وعالية جدا.وكان الفايز قد نال العام الماضي جائزة أفضل سائق عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن الجولة الختامية من بطولة تحدي الروتاكس ماكس 2023 للكارتينغ.وعلى ضوء نتيجته في بطولة الإمارات، سيشارك الفايز في بطولة "آيامي" الأوروبية التي ستقام خلال شهر نيسان (ابريل) المقبل، ضمن صفوف فريق "فيكتوري لين"، حيث يحدوه آمال كبيرة في تحقيق مراكز مشرفة في البطولة.ويواصل الفايز تألقه على المستوى الدولي في سباقات الكارتينغ، وبات يشكل رقما صعبا في منافسة الأبطال العالميين، وهو الذي شارك في الجولة الرابعة ببطولة أوروبا لسباقات الكارتينغ، التي أقيمت على حلبة جنك البلجيكية بمشاركة 107 سائقين، وقد حظي بإشادة كبيرة من قبل المعلقين الرياضيين والمشاركين في سلسلة "أيامي للكارتينغ".وكان الفايز قد شارك في هذه البطولة عندما كان يبلغ من العمر 9 سنوات للمرة الأولى، في مسيرته الفنية وسباق كأس فالنسيا الشتوي في إسبانيا، أحد جولات سلسلة "آيامي" الأوروبية، والذي أقيم على حلبة لوكاس غوارارو الدولية للكارتينغ، حيث كان الهدف الأساسي من هذه المشاركة اكتساب مزيدا من الخبرة، وسعيا للتأقلم مع الأحداث العالمية، حيث شارك حينها في فئة الصغار "ميني"، مع فريق ستروبيري للسباقات، وهو فريق بريطاني له باع طويل في بطولات الكارتينغ، وتضمنت فئة الصغار مشاركة 34 متسابقا، مستخدمين محركات "آيامي" سعة 60 سنتيمترا مكعبا، وبقوة 10 أحصنة، حيث انحصر الاختلاف الوحيد فقط في هيكل السيارة.وقال المتسابق الفايز على موقع انستغرام: "إن التتويج بالمركز الثاني ببطولة الإمارات لتحدي روتاكس ماكس للكارتينغ ، يعد إنجازا كبيرا في أهم سباقات للكارتينغ في الشرق الأوسط، وأنا سعيد لأني تنافست مع مجموعة من أفضل السائقين العالميين، لقد سارت الأمور أثناء التنافس بأفضل حال، وكان السباق مميزا، حققت المركز الثاني وأنا مرتاح لذلك".وأضاف:" كان هدفي الفوز في البطولة والمشاركة في النهائيات، المنافسة قوية كانت بيني وبين البطل هاري هانم، ولم يحالفنا الحظ في بعد الجولات، واستطعت تحقيق المركز الثاني في الترتيب العام للبطولة، لاصبح واحدا من المتسابقين المميزين في البطولة، ويتطلع سائقون آخرون الوصول لما وصلت إليه".