 
الإثنين 10 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الفايز في برنامج مدرسة وينفيلد للسباقات لصناعة الأبطال

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السائق حمزة الفايز -(من المصدر)
عمان- يخوض المتسابق الواعد حمزة الفايز تجربة جديدة في مسيرته الرياضية على متن سيارة الفورمولا 4 على حلبة  بول ريكارد ‏ضمن برنامج (أف4 لتجارب القيادة)، ضمن البرنامج التابع لمدرسة وينفيلد للسباقات، وذلك خلال الفترة من 14-16 الشهر الحالي.اضافة اعلان
وتقع حلبة بول ريكارد ‏لسباقات رياضة المحركات الآلية بالقرب من مدينة مارسيليا في فرنسا، وتستضيف أحداث مثل جائزة فرنسا الكبرى، سباق الجائزة الكبرى للدراجات النارية وبطولة العالم لسيارات السياحة ويبلغ طولها 5.861 كم.
وتعد مدرسة وينفيلد للسباقات صانعة الأبطال، وتأسست في العام 1964 في حلبة مانيي كور الفرنسية ومن ثم في حلبة بول ريكارد الفرنسية، وساهمت في اكتشاف عدد من السائقين الأكثر موهبة، بما في ذلك الأساطير مثل، الفرنسيين ألن بروست وجاك لافيت وديديه بيروني والبريطاني دايمون هيل، وأكثر من 30 سائقا للفورمولا1، منذ منتصف الستينيات وحتى التسعينيات، وجاء أكثر من 30 ألف متسابق طموح من جميع أنحاء العالم إلى هذه المدرسة الشهيرة لمحاولة الفوز بسباق "فولانت وينفيلد".
وتهدف المدرسة إلى جمع الخبرة لاكتشاف السائقين الشباب وتدريبهم وإدارتهم، وتغذي سياسة المدرسة الثقافة القائمة على النجاح وفقا لتطلعات النجوم الصاعدين مثل ثيو بورشير، أو إيزاك هادجار، أو دوريان بين، أو آرثر لوكلير، الذين انطلقوا من المدرسة للبطولات العالمية والأوروبية.
وتقيم المدرسة شراكة رسمية مع فريق (اف 1 البيني بي دبليو ات)، مما يعزز مكانتها كشريك رسمي لتجربة القيادة. ويجمع هذا التعاون المثير بين خبرة المدرسة  في رياضة السيارات والبراعة التقنية لفريق Alpine المتخصص المكون من 14 مهندسا وميكانيكيا، ما يتيح آفاقا جديدة من خلال منح المتحمسين الفرصة لتحقيق حلم لم يكن من الممكن تحقيقه سابقا في قيادة سيارة الفورمولا 1.
وتعد هذه التجربة، فرصة مثالية للفايز لاكتساب مزيد من الخبرات العالمية وخوض تجربة فريدة من نوعها. 
وشارك الفايز مؤخرا، في الجولة الثانية من سباق إيطاليا لبطولة أيامي (سلسلة أوروبا) للكارتينغ للكبار بمشاركة 125 بطلا من أبطال العالم، وتأتي مشاركته في هذه البطولة بناء على نتيجته في بطولة الإمارات التي فاز فيها بكأس المركز الثاني في بطولة الإمارات لتحدي روتكس ماكس للكارتينغ، والتي شهدت 11 سباقا على مدار 6 أشهر، وحقق الفايز في الجولتين الأخيرتين المركز الثالث على التوالي، ووصيفا للبطل البريطاني هاري هانم.
كما نال العام الماضي، جائزة أفضل سائق عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن الجولة الختامية من بطولة تحدي الروتاكس ماكس 2023 للكارتينغ.
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