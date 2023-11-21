الثلاثاء 21 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الفحيص والأرثوذكسي.. تعزيز الأفضلية أم معادلة السلسلة في "سلة الناشئات"؟

لاعبة الفحيص حور قراعين تسير بالكرة أمام متابعة من لاعبة الأرثوذكسي آية سمار - (من المصدر)
لاعبة الفحيص حور قراعين تسير بالكرة أمام متابعة من لاعبة الأرثوذكسي آية سمار - (من المصدر)
 يسعى فريق الفحيص إلى التقدم خطوة إضافية نحو معانقة لقب دوري الناشئات تحت 16 سنة لكرة السلة، فيما يرنو الأرثوذكسي من فرض التعادل، وذلك حينما يلتقيان عند الساعة السابعة من مساء اليوم في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، ضمن ثاني لقاءات سلسلة الدور النهائي، الذي سيتم بثه عبر المنصات الرقمية لـ"الغد" بتعليق المدرب الوطني نهاد ماضي.اضافة اعلان
في المقابل، يتطلع فريق نجوم الفحيص، إلى تجديد فوزه على فريق نجوم الأرثوذكسي وحسم سلسلة تحديد المركز الثالث "الميدالية البرونزية"، وذلك عندما يتواجه الفريقان عند الساعة الخامسة من مساء اليوم في المكان نفسه.
وكان الفحيص، استهل سلسلة النهائي – التي يحسمها ويفوز باللقب من يسبق منافسه في تحقيق ثلاث انتصارات من إجمالي 5 مباريات مفترضة – بتحقيق فوز مثير على الأرثوذكسي بفارق نصف سلة (62-61)، في لقاء برزت فيه لاعبته حور قراعين بـ"الدبل دبل" مع تسجيلها 17 نقطة و18 متابعة و4 تمريرات حاسمة وستيل و3 بلوك شوت بفاعلية 30، تليها شقيقتها زينة قراعين بتسجيلها 26 نقطة مع 6 متابعات و3 تمريرات و8 ستيل و4 بلوك شوت بفاعلية 25، فيما كانت جنى حداد اللاعبة الأبرز من جانب الأرثوذكسي بـ"الدبل دبل" مع تسجيلها 13 نقطة و12 متابعة و5 تمريرات و7 ستيل بفاعلية 28.
وسجل الأرثوذكسي 21 نقطة من استثمار حالات التيرن أوفر مقابل 18 نقطة للفحيص، و17 نقطة من الفرصة الثانية مقابل 9 نقاط، و23 نقطة من الفاست بريك مقابل 21 نقطة، كما ظهرت فاعلية دكة بدلاء الأرثوذكسي بتسجيلها 19 نقطة مقابل 5 نقاط جاءت من "بنش" الفحيص.
ودون فريق نجوم الفحيص انتصاره الأول بسلسلة تحديد المركز الثالث – التي يحسمها ويفوز بالميدالية البرونزية من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين من إجمالي ثلاث مباريات مفترضة – بفوزه على فريق نجوم الأرثوذكسي (68-32)، في لقاء برزت فيه تالا نابلسي من جانب لاعبات نجوم الفحيص بتسجيلها 23 نقطة و9 متابعات وتمريرة و4 ستيل بفاعلية 20.
وسجل نجوم الأرثوذكسي 8 نقاط من استثمار حالات التيرن أوفر مقابل 5 نقاط لنجوم الفحيص، الذي سجل 22 نقطة من الفرصة الثانية مقابل 6 نقاط، و13 نقطة من الفاست بريك مقابل 4 نقاط، كما ساهمت دكة بدلاء نجوم الفحيص بإضافة 13 نقطة مقابل 3 نقاط جاءت من "بنش" نجوم الأرثوذكسي.
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