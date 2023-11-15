الأربعاء 15 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الفحيص والأرثوذكسي يتطلعان لحسم تأهلهما إلى نهائي "سلة الناشئات" اليوم

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لاعبة الفحيص زينة قراعين تسير بالكرة أمام متابعة عدد من لاعبات نجوم الأرثوذكسي - (الإتحاد الأردني لكرة السلة)
عمان – يسعى فريقا الفحيص والأرثوذكسي إلى حسم تأهلهما للدور النهائي من بطولة دوري الناشئات تحت 16 سنة لكرة السلة، وذلك عندما يلتقيان تواليا فريقي نجوم الأرثوذكسي ونجوم الفحيص عند الساعة الخامسة والسابعة مساء بصالة الأمير حمزة "المدينة الرياضية"، في ثاني لقاءات سلسلة الدور نصف النهائي.اضافة اعلان
وحسم الفحيص مباراته الأولى في سلسلة الدور قبل النهائي أمام نجوم الأرثوذكسي (127-41)، في لقاء برزت فيه لاعبته زينة قراعين بـ"الدبل دبل" مع تسجيلها 25 نقطة ومتابعتين و6 تمريرات حاسمة و10 ستيل و2 بلوك شوت بفاعلية 43، فيما كانت سلمى عزام اللاعبة الأبرز من جانب فريق نجوم الأرثوذكسي بـ"الدبل دبل" مع تسجيلها 27 نقطة و12 متابعة وتمريرة و3 سرقات للكرة بفاعلية 13. 
وسجلت لاعبات الفحيص 58 نقطة من استثمار "التيرن أوفر" مقابل 6 نقاط لنجوم الأرثوذكسي، و24 نقطة من الفرصة الثانية مقابل نقطتين و77 نقطة من الفاست بريك مقابل 6 نقاط، كما ظهرت فاعلية بدلاء الفحيص في اللقاء بمساهمتهن في تسجيل 58 نقطة مقابل 5 نقاط لـ"بنش" نجوم الأرثوذكسي.
وفي ثاني لقاءات الدور نصف النهائي، حسم فريق الأرثوذكسي مباراته الأولى أمام نجوم الفحيص (84-44)، في لقاء برزت فيه لاعبته سلمى نجار بـ"الدبل دبل" مع تسجيلها 10 نقاط و17 متابعة و3 تمريرات و2 ستيل بفاعلية 25، فيما كانت كارلا مزاهرة الأبرز من جانب نجوم الفحيص بتسجيلها 7 نقاط و7 متابعات وستيل وبلوك شوت بفاعلية 10.
وسجلت لاعبات الأرثوذكسي 29 نقطة من استثمار "التيرن أوفر" مقابل 7 نقاط لنجوم الفحيص، و16 نقطة من الفرصة الثانية مقابل 10 نقاط، و30 نقطة من الفاست بريك مقابل 7 نقاط، كما أضافت دكة بدلاء الأرثوذكسي 36 نقطة مقابل 11 نقطة لـ "بنش" نجوم الفحيص.
وطبقا لتعليمات البطولة، يلعب الفريقان الفائزان على لقب البطولة في سلسلة طويلة من خمس مباريات مفترضة، يحسمها من يسبق منافسه في تحقيق ثلاث انتصارات، فيما يلعب الخاسران سلسلة قصيرة من ثلاث مباريات مفترضة، يحسمها ويظفر بالميدالية البرونزية من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين.
وفي بطولة دوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة، حسم الأرثوذكسي مواجهته أمام الرياضي (81-45) في لقاء جمعهما أول من أمس بصالة "اميل وماري حداد" في منطقة عبدون، في لقاء برز فيه لاعبه سيف فانون بتسجيله 10 نقاط مع 5 متابعات و7 تمريرات و8 ستيل بفاعلية 24، فيما كان قصي الخوالدة اللاعب الأبرز من جانب الرياضي بتسجيله نقطتين مع 16 متابعة وتمريرة حاسمة بفاعلية 11.
وعزز الأرثوذكسي صدارته لجدول ترتيب فرق مجموعته الأولى برصيد 6 نقاط "العلامة الكاملة"، يليه الرياضي ثانيا برصيد ثلاث نقاط من مباراتين، ويأتي اتحاد عمان ثالثا برصيد نقطتين من مباراة واحدة، فيما يحتل فريقا نجوم الأردن ونجوم الجبيهة المركزان الرابع والخامس تواليا برصيد نقطتين من خسارتين، ويتذيل نجوم الإنجليزية جدول الترتيب برصيد خال من النقاط.
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