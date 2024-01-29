الفحيص والأرثوذكسي يواجهان نجوم الأردن والأهلي بـ"سلة الناشئات" اليوم

خالد تيسير العميري

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عمان – تنطلق اليوم منافسات الجولة الأولى من ذهاب المرحلة الثانية لدوري الناشئات تحت 14 سنة لكرة السلة بإقامة مباراتين، حيث يحل فريق نجوم الأردن ضيفا على فريق الفحيص في صالته عند الساعة 5:30 مساء، فيما يستقبل الأرثوذكسي نظيره الأهلي في صالته وبالتوقيت نفسه.وتأهلت الفرق الأربعة للدور الثاني من البطولة المحلية بعد تصدر الفحيص ترتيب فرق مجموعته الأولى بـ"العلامة الكاملة" برصيد 12 نقطة، يليه الأهلي ثانيا برصيد 10 نقاط، كما تأهل الأرثوذكسي متصدرا عن فرق مجموعته الثانية برصيد 12 نقطة، يليه فريق نجوم الأردن ثانيا بـ10 نقاط.وودعت فرق، نجوم الأرثوذكسي والأقصى والإنجليزية وجرش، دوري الناشئات من محطته الأولى بعد حلول الفرق الأربعة في المركزين الثالث والرابع بين ترتيب فرق مجموعتيهما.وفي بطولة دوري الناشئين تحت 16 سنة، تغلب فريق غزة هاشم على فريق بيت ايدس بنتيجة (52-48)، في لقاء مؤجل جمعهما أول من أمس بصالة الحسن للشباب في إربد، وبرز فيه لاعبه مؤمن ابو سمهدانه بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 20 نقطة و12 متابعة وتمريرة وستيل وبلوك شوت بفاعلية 25.وحافظ بيت ايدس على مركزه الرابع بين ترتيب فرق مجموعته الثانية برصيد 6 نقاط، متقدما على فريق غزة هاشم بأفضلية فارق السلات المسجلة في المواجهات المباشرة، والذي جاء خامسا بالرصيد النقطي نفسه، في المجموعة التي يتصدرها اتحاد عمان برصيد 10 نقاط، يليه فريق الإنجليزية ثانيا بـ8 نقاط، والرياضي ثالثا برصيد 6 نقاط.وضمن بطولة دوري الناشئين تحت 14 سنة، تغلب اتحاد عمان على نجوم الأردن (64-16)، في لقاء برز فيه لاعبه زيد حماد بتسجيله 18 نقطة و7 متابعات وسرقتين للكرة بفاعلية 22. وتغلب الأرثوذكسي على نشامى الرياضي (94-49)، في لقاء برز فيه لاعبه هاشم خضر بتسجيله 14 نقطة و9 متابعات و6 تمريرات وستيل بفاعلية 29، فيما تغلب نجوم الإنجليزية على الجبيهة (57-55) في لقاء برز فيه زيد حداد من جانب نجوم الإنجليزية بتسجيله 13 نقطة و6 متابعات وتمريرتين و4 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 16.ويتصدر اتحاد عمان ترتيب فرق مجموعته الثانية برصيد 8 نقاط، متقدما على الأرثوذكسي بأفضلية فارق السلات المسجلة، والذي يشاركه الرصيد ذاته، ويأتي فريقا نجوم الأردن ونجوم الإنجليزية في المركزين الثالث والرابع تواليا برصيد 6 نقاط، ويحتل الجبيهة ونشامى الرياضي المركزين الخامس والسادس تواليا برصيد 4 نقاط لكل فريق.