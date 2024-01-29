الثلاثاء 30 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الفحيص والأرثوذكسي يواجهان نجوم الأردن والأهلي بـ"سلة الناشئات" اليوم

1706518327769564000
من مواجهة سابقة بين فريقي الأهلي والفحيص - (من المصدر)
عمان – تنطلق اليوم منافسات الجولة الأولى من ذهاب المرحلة الثانية لدوري الناشئات تحت 14 سنة لكرة السلة بإقامة مباراتين، حيث يحل فريق نجوم الأردن ضيفا على فريق الفحيص في صالته عند الساعة 5:30 مساء، فيما يستقبل الأرثوذكسي نظيره الأهلي في صالته وبالتوقيت نفسه.اضافة اعلان
وتأهلت الفرق الأربعة للدور الثاني من البطولة المحلية بعد تصدر الفحيص ترتيب فرق مجموعته الأولى بـ"العلامة الكاملة" برصيد 12 نقطة، يليه الأهلي ثانيا برصيد 10 نقاط، كما تأهل الأرثوذكسي متصدرا عن فرق مجموعته الثانية برصيد 12 نقطة، يليه فريق نجوم الأردن ثانيا بـ10 نقاط.
وودعت فرق، نجوم الأرثوذكسي والأقصى والإنجليزية وجرش، دوري الناشئات من محطته الأولى بعد حلول الفرق الأربعة في المركزين الثالث والرابع بين ترتيب فرق مجموعتيهما.
وفي بطولة دوري الناشئين تحت 16 سنة، تغلب فريق غزة هاشم على فريق بيت ايدس بنتيجة (52-48)، في لقاء مؤجل جمعهما أول من أمس بصالة الحسن للشباب في إربد، وبرز فيه لاعبه مؤمن ابو سمهدانه بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 20 نقطة و12 متابعة وتمريرة وستيل وبلوك شوت بفاعلية 25.
وحافظ بيت ايدس على مركزه الرابع بين ترتيب فرق مجموعته الثانية برصيد 6 نقاط، متقدما على فريق غزة هاشم بأفضلية فارق السلات المسجلة في المواجهات المباشرة، والذي جاء خامسا بالرصيد النقطي نفسه، في المجموعة التي يتصدرها اتحاد عمان برصيد 10 نقاط، يليه فريق الإنجليزية ثانيا بـ8 نقاط، والرياضي ثالثا برصيد 6 نقاط.
وضمن بطولة دوري الناشئين تحت 14 سنة، تغلب اتحاد عمان على نجوم الأردن (64-16)، في لقاء برز فيه لاعبه زيد حماد بتسجيله 18 نقطة و7 متابعات وسرقتين للكرة بفاعلية 22. وتغلب الأرثوذكسي على نشامى الرياضي (94-49)، في لقاء برز فيه لاعبه هاشم خضر بتسجيله 14 نقطة و9 متابعات و6 تمريرات وستيل بفاعلية 29، فيما تغلب نجوم الإنجليزية على الجبيهة (57-55) في لقاء برز فيه زيد حداد من جانب نجوم الإنجليزية بتسجيله 13 نقطة و6 متابعات وتمريرتين و4 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 16.
ويتصدر اتحاد عمان ترتيب فرق مجموعته الثانية برصيد 8 نقاط، متقدما على الأرثوذكسي بأفضلية فارق السلات المسجلة، والذي يشاركه الرصيد ذاته، ويأتي فريقا نجوم الأردن ونجوم الإنجليزية في المركزين الثالث والرابع تواليا برصيد 6 نقاط، ويحتل الجبيهة ونشامى الرياضي المركزين الخامس والسادس تواليا برصيد 4 نقاط لكل فريق.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
GFB190aacAAtm4R

كأس آسيا.. قطر تصعد إلى ربع النهائي على حساب فلسطين

منذ10 ساعة
1706547627680671100

"النشامى" بين كبار آسيا بسيناريو يخطف الأنفاس أمام العراق

منذ10 ساعة
1706522282569674100

نغوي: سنبقى منافسين في الألعاب الجماعية.. ونطمح إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي

منذ10 ساعة
1706520372039608000

"الكراتيه" يدرس المشاركة ببطولتين عالميتين ونشاطات زاخرة في 2024

منذ10 ساعة
1706520372089608200

الضائقة المالية تمنع "سحاب" من التدريب حتى الآن

منذ10 ساعة
1706526389789893200

اعتذار بني ياس الإماراتي يفرض قرعة جديدة لـ"الطائرة العربية"

منذ10 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

تعقيدات حرب السابع من أكتوبر

ماهر أبو طير |اليوم

"العدل الدولية".. أقل من المأمول!

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

تحقيق التوازن

سلامة الدرعاوي |اليوم

الشيعة العرب.. أين المشكلة؟

سميح المعايطة |اليوم

(العـار)

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
مسلحان حوثيان قرب سفينة الشحن "غالاكسي ريدر" التي احتجزتها البحرية اليمنية في وقت سابق - (أرشيفية)

هل توقف الضربات الأميركية-البريطانية هجمات الحوثيين؟

ترجمات | منذ8 ساعة
"الحبر الأحمر"، بريشة الفنان "مستر فيش" - (المصدر)‏

حتى أن الإبادة الجماعية لن يتم إيقافها‏

ترجمات | منذ8 ساعة
1706437485178106500

‏كل الإسرائيليين يهود؛ كل اليهود إسرائيليون: المغالطة المكرورة

ترجمات |28 كانون الثاني 2024
1706350268426397800

كيف يرتبط تطوير غاز بحر غزة بالاجتياح الإسرائيلي‏ للقطاع؟

ترجمات |27 كانون الثاني 2024
1706350853756409300

الخلافات الداخلية تحد من خيارات نتنياهو مع واشنطن

ترجمات |27 كانون الثاني 2024
1706185540164526500

غزة.. المرافقة الإعلامية للإبادة الجماعية

ترجمات |26 كانون الثاني 2024
 
 