الفحيص يبدد أحلام الثورة السوري ويحتفظ بلقب "سلة الشارقة"

خالد تيسير العميري

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توّج فريق شباب الفحيص بلقب بطولة كرة السلة في دورة الألعاب السابعة للأندية العربية للسيدات "الشارقة 2024"، للمرة الثانية تواليا وفي تاريخه، بفوزه على فريق الثورة السوري بنتيجة 72-50 (النصف الأول 25-20)، في اللقاء الختامي الذي جمعهما أمس بصالة "مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة" في دولة الإمارات العربية المتحدة.وأحرز فريق الأهلي البحريني المركز الثالث والميدالية البرونزية، بفوزه على فريق العاصمة السعودي بنتيجة (65-57)، وسط حضور جماهيري غفير.بدأ مدرب الفحيص نايف عصفور اللقاء معتمدا على خبرات الأميركية نتاشا كلاود في ضبط تحركات ليليانا أبو جبارة ورشا عبده حول القوس، مع تولي الأميركية كريستين بيل وذكرى شحادة مهمة اللم والتسجيل تحت السلتين، فيما اعتمد مدرب الثورة السوري أيمن سليمان على الخماسي، تشيلسي شومبيرت وسيدرا سليمان ونورا بشارة وهبة بغدادي وأليكسيس ديفيز.واستهلت نتاشا كلاود التسجيل للفحيص بسلة من اختراق هجومي، لترد سيدرا سليمان بسلة من المسافة المتوسطة مع نقطة من رمية حرة لبشارة، فيما كانت رشا عبده تسجل للفحيص نقطة من المسافة ذاتها (3-3)، في الدقائق الثلاث الأولى التي اتسمت بالأداء الدفاعي القوي من جانب لاعبات الفريقين.وأضافت ذكرى سلة للفحيص من متابعة هجومية، لترد ديفيز بنقطة من رمية حرة مع سلة لشومبيرت من الفاست بريك، فيما كانت شحادة تضيف نقطة من خط الرميات الحرة وسلة لأبو جبارة من اختراق هجومي، ثم ردت ديفيز بسلة من متابعة هجومية، وجاء الدور على الشياب لتسجل نقطتين من رميتين حرتين مع سلة عكسية للأميركية بيل (12-8) ما دفع مدرب الثورة لطلب وقت مستقطع لإعادة ترتيب أوراقه، فسجلت بيل نقطة للفحيص مع سلة ثلاثية لآسيا من جانب الثورة، ليتقدم الفحيص بالفترة الأولى (13-11).وافتتحت كريستين بيل التسجيل للفحيص في الفترة الثانية بنقطة من رمية حرة، فيما كانت شومبيرت ترد للثورة بسلة ثلاثية، ومع ارتفاع مستوى الإثارة عادت بيل لتسجل سلة من الفاست بريك مع سلتين لنتاشا كلاود من اختراقين هجوميين ونقطة من رمية إضافية (21-14)، ثم قلصت سيدرا وديفيز الفارق للثورة بإضافتهما سلتين من المسافة المتوسطة، لتعود كلاود ورشا عبده لتعززان تقدم الفحيص بسلتين من اختراقين هجوميين، ومعها انتهى النصف الأول للفحيص (25-20) بعدما حسم الفترة الثانية (12-9).ووضعت بيل بصمتها في انطلاقة الفترة الثالثة بتسجيلها سلتين للفحيص من داخل وخارج القوس، ثم تبادلت شومبيرت وزاره النجار التسجيل من المسافة البعيدة (33-23)، وأضافت رشا عبده سلة من خارج القوس، لترد عليها شومبيرت بسلة من نفس المسافة، قبل أن تتبادل بيل وشومبيرت التسجيل مجددا من المسافتين، ليأتي الدور بعد ذلك على زاره النجار وأبو جبارة لتعززان من تقدم الفحيص (45-31) بسلتين من داخل القوس، وسجلت آسيا نقطتين من رميتين حرتين للثورة، قابلتها أبو جبارة بسلة من اختراق هجومي بعد تمريرة ساحرة من "العقل المدبر" نتاشا كلاود، ومع انتهاء الوقت المستقطع للثورة أضافت آنا اصلانيان وشومبيرت سلتين، لكن ذلك لم يمنع لاعبات الفحيص من تعزيز تقدمهن في النتيجة الإجمالية (49-37) بعدما حسمن الفترة الثالثة (24-17) على إيقاع سلة للأميركية كلاود من اختراق هجومي.وكشر الفحيص عن أنيابه الهجومية في الفترة الرابعة والأخيرة بثلاث سلات لكلاود وذكرى شحادة وبيل من المسافة المتوسطة، وتبادلت شومبيرت التسجيل من المسافة ذاتها مع سلة إضافية للثورة من أصلانيان (57-41)، ثم أضافت بيل سلة بتصويبة من داخل القوس، مع سلتين من اختراقين هجوميين، وأمام الأفضلية المطلقة للفحيص، تراقصت سلة الثورة على إيقاع سلات متنوعة من لاعبات "البلوز"، ليحسم المباراة في نتيجتها النهائية (72-50)، بعدما تقدم في نتيجة الفترة الأخيرة (23-13).وبرزت الأميركية كريستين بيل في اللقاء من جانب لاعبات الفحيص بـ "الدبل دبل" مع تسجيلها 28 نقطة و13 متابعة و4 تمريرات وسرقتين للكرة وبلوك شوت بفاعلية 30، تليها نتاشا كلاود بـ 15 نقطة و9 متابعات و7 تمريرات وسرقتين للكرة بفاعلية 21، فيما كانت الأميركية تشيلسي شومبيرت المسجلة الأبرز من جانب الثورة السوري بـ 23 نقطة و6 متابعات وتمريرة وستيل بفاعلية 15.