الفحيص يتجاوز الأهلي البحريني في عرض ساحر بـ"سلة الشارقة"

خالد تيسير العميري

الشارقة – تخطى فريق نادي شباب الفحيص عقبة نظيره فريق الأهلي البحريني بنتيجة 109-45 (النصف الأول 60-13)، في لقاء جمعهما أمس بصالة نادي البطائح في إمارة الشارقة، ضمن الجولة الرابعة من الدور التمهيدي لمنافسات بطولة كرة السلة بالنسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات.

وتغلب فريق الفتاة الكويتي على فريق الشارقة الإماراتي بنتيجة (74-67) والثورة السوري على غاز الشمال العراقي بنتيجة (77-58).

وواصل الفحيص صدارته لترتيب الفرق في الدور التمهيدي برصيد 8 نقاط، متقدما عن فريق الثورة السوري بأفضلية فارق السلات المسجلة، والذي يشاركه الرصيد النقطي ذاته في المركز الثاني، فيما يأتي الأهلي البحريني ثالثا برصيد 5 نقاط، وجاءت فرق الفتاة والعاصمة وغاز الشمال في المراكز الرابع والخامس والسادس على الترتيب برصيد 4 نقاط لكل فريق، فيما يتذيل الشارقة الترتيب برصيد 3 نقاط.

وينص نظام البطولة على أن تلعب الفرق فيما بينها بنظام الدوري الكامل من مرحلة واحدة لترتيب مراكز الفرق، ثم يخوض الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني مباراة فاصلة على اللقب، على أن يلعب الفريقان صاحبا المركزين الثالث والرابع على "الميدالية البرونزية".

الفحيص يحتفل بالقراعين

احتفلت لاعبات الفحيص، بزميلتهن الناشئة زينة القراعين (16 عاما)، وذلك بعد افتتاح رصيدها النقطي في البطولة، بتسجيلها نقطتين خلال انتصار فريقها على نظيره غاز الشمال العراقي بنتيجة (82-41) بالجولة الثالثة.

وقامت لاعبات "البلوز" بالاحتفال في إنجاز القراعين بإحدى القاعات الخاصة بمكان الإقامة، من خلال "قالب كيك"، في لفتة تركت أثرا كبيرا عند اللاعبة وشكلت حافزا لها على تقديم الأفضل.

وقالت القراعين في معرض ردها على استفسارات (الغد): "شعور جميل أن يتم تكريمي بعد تسجيل أولى سلاتي الخاصة في البطولة، احتكاكي بمثل هذا النوع من البطولات يكسبني خبرات كبيرة ويحفزني على تقديم الأفضل".

الفحيص 109 الأهلي 45

اعتمد مدرب الفحيص نايف عصفور على الخماسي، نتاشا كلاود ورشا عبده وليليانا أبو جبارة وكريستين بيل وذكرى شحاده، فيما بدأ مدرب الأهلي البحريني جاسم بهمن اللقاء معتمدا على الخماسي، آية مداد وبيان ابراهيم وشيرين عبدالرحمن والمحترفتين جوروما فاسيندو وجينيفير كوليمان.

ولم تمنح الأميركية كريستين بيل فرصة للاعبات الأهلي البحريني لالتقاط أنفاسهن بعدما سجلت ثلاث سلات من المسافة المتوسطة مع نقطتين من رميتين حرتين (8-0)، ما دفع مدرب الأهلي البحريني جاسم بهمن لطلب وقت مستقطع مبكر لإعادة ترتيب أوراقه، لكن شحادة أضافت سلة من متابعة هجومية، فيما كانت بيان ابراهيم تسجل سلة يتيمة للفريق البحريني مع انتصاف الفترة الأولى، ثم عادت بيل لتواصل عنفوانها في التسجيل بإضافتها سلتين من خارج القوس ومثلها من داخل القوس مع نقطة من رمية حرة، وسلة لرشا عبده من "الفاست بريك" وسلتين للكونغولية موغنزا وجوانا حداد من المسافة المتوسطة، وأمام الأفضلية المطلقة للفحيص انتهت الفترة الأولى لصالحه (30-4)، رغم خسارته لجهود ليليانا أبو جبارة في وقت مبكر بسبب تعرضها للإصابة على مستوى الوجه.

وتبادلت كوليمان وبيل التسجيل من المسافة المتوسطة بإضافة كل لاعبة سلتين لفريقها، فيما كانت ماسه النوباني تعزز تقدم الفحيص بسلة من "الفاست بريك"، وهي الطريقة ذاتها التي سجلت منها كريستين بيل، مع سلتين لعبده من خارج القوس وواحدة من داخل القوس، ولم تكن محاولات بيان وكوليمان كافية لمنع لاعبات الفحيص من تعزيز تقدمهن في النصف الأول (60-13) بعدما حسمن الفترة الثانية لصالحهن (30-9).

وعمد المدير الفني للفحيص نايف عصفور على إراحة المحترفتين الأميركيتين كريستين بيل ونتاشا كلاود في النصف الثاني، ليمنح الفرصة للاعبات البنش، ماسه النوباني وزينة القراعين وفرح الشياب وتالا الشحاتيت لخوض دقائق لعب أكبر، إلى جانب المداورة مع رشا عبده وذكرى شحاده وليلينا أبو جبارة، التي عادت لتشارك مجددا بعد استراحتها فترتين للإصابة، وأمام الأفضلية المطلقة للاعبات الفحيص في اللم والتسجيل، عزز "البلوز" تقدمه في النتيجة الإجمالية (84-29) بعدما حسم الفترة الثالثة (24-16).

ولم تتبدل الصورة كثيرا في الفترة الرابعة، التي غادرتها ماسه النوباني من جانب الفحيص للإصابة إثر احتكاكها مع إحدى لاعبات الأهلي البحريني وسقوطها الخاطئ على أرضية الصالة، وأمام العرض الأنيق للاعبات الفحيص، انتهت المباراة لصالحه في نتيجتها النهائية (109-45) بعدما حسمن الفترة الأخيرة (25-16).

وبرز الأميركية كريستين بيل في اللقاء من جانب الفحيص بتسجيلها 26 نقطة و8 متابعات وتمريرة وستيل وبلوك شوت بفاعلية 28، تليها ذكرى شحادة بتسجيلها 8 نقاط و11 متابعة وتمريرتين وستيل و5 بلوك شوت بفاعلية 22، وسجلت رشا عبده 18 نقطة ومتابعة وتمريرتين وسرقتين للكرة بفاعلية 17، فيما سجلت جوانا حداد 16 نقطة ومتابعة و3 تمريرات و5 ستيل بفاعلية 19.

اضافة اعلان



