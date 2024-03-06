الأربعاء 06 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الفحيص يتطلع لحسم "سلسلة النهائي".. والأهلي يظفر ببرونزية "سلة الناشئات"

من تتويج لاعبات الأهلي بالميدالية البرونزية في دوري الناشئات تحت 14 سنة - (من المصدر)
من تتويج لاعبات الأهلي بالميدالية البرونزية في دوري الناشئات تحت 14 سنة - (من المصدر)
عمان – يسعى فريق نادي شباب الفحيص إلى تحقيق انتصاره الثالث تواليا والتتويج بلقب دوري الناشئات تحت 14 سنة لكرة السلة، فيما يرنو الأرثوذكسي من خطف الفوز وتأجيل حسم اللقب بفرض جولة جديدة، وذلك عندما يلتقيان عند الساعة 6:30 من مساء اليوم في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، ضمن الجولة الثالثة من "سلسلة النهائي"، في لقاء سيتم بثه عبر المنصات الرقمية لـ"الغد" بتعليق الزميل محمد ملص.اضافة اعلان
وحققت لاعبات الفحيص، الفوز في أول مباراتين بنتيجتي (51-42) و(44-40)، وبات الفريق بحاجة إلى تحقيق فوز واحد من أجل الظفر باللقب، في "سلسلة النهائي" التي يحسمها من يسبق منافسه في تحقيق ثلاثة انتصارات من إجمالي خمس مباريات مفترضة.
في المقابل، حسم فريق النادي الأهلي صراع المركز الثالث وظفر بالميدالية البرونزية، وذلك بعدما جدد فوزه على فريق نجوم الأردن بنتيجة (42-28)، حيث كان استهل "السلسلة القصيرة" بالفوز (49-38).
وبارك رئيس النادي الأهلي عوني نغوي إنجاز الناشئات، حيث قال في مدونة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "حصل فريق الناشئات تحت 14 عاما على المركز الثالث في الدوري، كل الشكر للجهازين الفني والإداري واللاعبات والأهالي على الجهد الذي قدموه خلال الأشهر الماضية؛ في الموسم المقبل لن نرضى بغير المنافسة على كأس البطولة إن شاء الله".
وبرزت لاعبة الأهلي دانيا السرابي في اللقاء، مع تسجيلها 4 نقاط و13 متابعة وستيل وبلوك شوت بفاعلية 16، تليها غزل غنيم بتسجيلها 8 نقاط و8 متابعات وتمريرة وستيل بفاعلية 12، فيما كانت نور الدميري المسجلة الأبرز من جانب نجوم الأردن بـ10 نقاط و7 متابعات وتمريرة وسرقتين للكرة وبلوك شوت بفاعلية 3.
وسجل الأهلي 15 نقطة من استثمار حالات التيرن أوفر مقابل 10 نقاط للاعبات نجوم الأردن، و14 نقطة من الفرصة الثانية مقابل نقطة يتيمة لنجوم الأردن، و13 نقطة مقابل 7 نقاط من الفاست بريك، كما ظهرت فاعلية دكة بدلاء الأهلي بشكل أكبر مع مساهمتهن بتسجيل 16 نقطة مقابل 3 نقاط فقط، جاءت من "بنش" فريق نجوم الأردن.
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