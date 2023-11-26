الإثنين 27 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أرقام وإحصائيات من دوري الناشئات تحت 16 سنة لكرة السلة

الفحيص يحافظ على لقبه.. وقراعين تسيطر على الجوائز الفردية

لاعبات الفحيص يتوجن بلقب دوري الناشئات تحت 16 سنة لكرة السلة - (الاتحاد الأردني لكرة السلة)
لاعبات الفحيص يتوجن بلقب دوري الناشئات تحت 16 سنة لكرة السلة - (الاتحاد الأردني لكرة السلة)
 حافظ فريق الفحيص على لقبه بطلا لدوري الناشئات تحت 16 سنة بكرة السلة للموسم الثاني تواليا، بعدما حسم سلسلة النهائي أمام الأرثوذكسي (3-0) والذي حل وصيفا، فيما كان فريق نجوم الفحيص يظفر بالمركز الثالث "الميدالية البرونزية" بحسمه سلسلة تحديد المراكز (2-0) أمام فريق نجوم الأرثوذكسي.اضافة اعلان
وسيطرت لاعبة فريق الفحيص زينة قراعين، على الجوائز الفردية لدوري الناشئات، وهي: أفضل ممرة للكرات وأفضل سارقة للكرات وأفضل مسجلة وأفضل لاعبة "MVP"، إلى جانب تواجدها في قائمة "كل النجوم"، والتي ضمت إلى جانبها شقيقتها حور قراعين وزميلتها نتالي الربضي من الفحيص، ولاعبتا الأرثوذكسي تيا بوري وسلمى نجار، فيما اختيرت لاعبة فريق الأهلي سلمى حتك أفضل متابعة للكرات في بطولة الناشئات، وحصلت لاعبة فريق نجوم الفحيص ماسا قبعين على جائزة أفضل مصوبة ثلاثيات.
وفاز الفحيص على الأهلي (62-17) و(87-19)، نجوم الفحيص (72-28) و(74-30)، الإنجليزية (84-33) و(88-22)، نجوم الأرثوذكسي (119-34) و(85-38)، وتبادل الفوز مع الأرثوذكسي (64-46) و(54-55) في المرحلة الأولى، قبل أن يفوز على نجوم الأرثوذكسي في الدور نصف النهائي (127-41) و(92-28)، ثم حسم سلسلة النهائي وفاز على الأرثوذكسي في ثلاث مباريات تواليا (62-61) و(63-60) و(67-43). من جانبه، فاز الأرثوذكسي – بطل الموسم 2021 – على فرق، الإنجليزية (85-21) و(61-21)، الأهلي (46-18) و(67-26)، نجوم الفحيص (56-21) و(75-30)، نجوم الأرثوذكسي (90-38) و(77-55) وتبادل الفوز مع الفحيص في المرحلة الأولى بخسارته ذهابا (46-64) وفوزه إيابا (55-54)، ثم فاز على نجوم الفحيص في الدور قبل النهائي (84-44) و(53-46)، وخسر سلسلة النهائي أمام الفحيص بنتائج (61-62) و(60-63) و(43-67).
وقدم الفحيص بقيادة مدربه يوسف أبو بكر، مؤشرات قوية ورغبة حقيقية في الحفاظ على لقبه، متسلحا بخبرات الشقيقتين زينة وحور قراعين، فيما أهدر الأرثوذكسي بقيادة مدربه يوسف الفقس فرصة مباغتة الفحيص والتقدم بالسلسلة، بعدما فقد تقدمه في أول مباراتين، ليخسر في الأولى بفارق نصف سلة (61-62) وبفارق ثلاث نقاط في الثانية (60-63)، كما كان عبدالله جرارعة ينجح في اختباره مع نجوم الفحيص ويقوده إلى التتويج بالميدالية البرونزية، فيما كان نجوم الأرثوذكسي بقيادة المدرب نعيم أبو صاع يظهر بصورة متواضعة في سباق الأمتار الأخيرة.
أرقام من البطولة
أقيمت 39 مباراة من بطولة دوري الناشئات للموسم 2023 على مدار نحو 67 يوما، خاض فيها "حامل اللقب" فريق الفحيص إجمالي 15 مباراة، محققا الفوز في 14 مباراة مقابل خسارته مباراة واحدة وبنسبة فوز بلغت 93.33 %، مسجلا 1200 نقطة بمعدل 80 نقطة في المباراة الواحدة، فيما استقبلت سلته 555 نقطة بمعدل 37 نقطة لكل مباراة، فيما خاض الأرثوذكسي إجمالي 15 مباراة، محققا الفوز في 11 مباراة مقابل تعرضه لـ4 خسائر وبنسبة فوز بلغت  73.3 %، فيما سجل 959 نقطة وبمتوسط 63.9 نقطة لكل مباراة، كما استقبلت سلته 630 نقطة بمعدل 42 نقطة في المباراة الواحدة.
بدوره، خاض فريق نجوم الفحيص 14 مباراة، محققا الفوز في 7 مباريات وخسر في 7 أخرى بنسبة فوز بلغت 50 %، مسجلا 623 نقطة بمعدل 44.5 نقطة في المباراة الواحدة، فيما استقبلت سلته 658 نقطة بمعدل 47 نقطة في المباراة الواحدة، فيما خاض فريق نجوم الأرثوذكسي 14 مباراة أيضا، محققا الفوز في 4 مباريات مقابل 10 خسائر، بنسبة فوز 28.57 %، مسجلا 544 نقطة بمتوسط 38.85 نقطة لكل مباراة، فيما استقبلت سلته 958 نقطة بمعدل 68.4 نقطة في المباراة الواحدة. 
وكان فريقا الأهلي والإنجليزية، غادرا بطولة دوري الناشئات من مرحلتها الأولى، حيث خاض الأهلي 10 مباريات، محققا الفوز في 3 مباريات مقابل الخسارة في 7 مباريات، وبنسبة فوز 30 %، حيث سجل إجمالي 296 نقطة بمعدل 29.6 نقطة واستقبلت سلته 473 نقطة بمتوسط
47.3 %، فيما خسر فريق الإنجليزية مبارياته الـ10، مسجلا 226 نقطة وبمعدل 22.6 نقطة لكل مباراة، فيما استقبلت سلته 578 بمعدل 57.8 نقطة في المباراة الواحدة. 
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