الفحيص يغازل لقب "سلة الناشئات" في مواجهة الأرثوذكسي اليوم

خالد تيسير العميري

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يسعى فريق الفحيص إلى حسم سلسلة النهائي والتتويج بلقب دوري الناشئات تحت 16 سنة لكرة السلة، وذلك عندما يلاقي نظيره الأرثوذكسي عند الساعة السابعة من مساء اليوم في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، في لقاء سيتم بثه عبر المنصات الرقمية لـ"الغد"، بتعليق المدرب الوطني زيد ساحوري.وحسم الفحيص المباراة الثانية في سلسلة النهائي أول من أمس، بفوزه على الأرثوذكسي بنتيجة (63-60)، في لقاء برزت فيه لاعبته حور قراعين بـ"الدبل دبل" مع تسجيلها 18 نقطة و23 متابعة و3 ستيل و3 بلوك شوت بفاعلية 31، وسيكون فوزه اليوم مهما له لحسم السلسلة والتتويج باللقب، الذي يظفر به من يسبق منافسه في تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية من إجمالي خمس مباريات مفترضة.في المقابل، أحرزت لاعبات فريق نجوم الفحيص المركز الثالث "الميدالية البرونزية"، بعدما جددن فوزهن على فريق نجوم الأرثوذكسي بنتيجة (73-39)، في لقاء برزت فيه اللاعبة ألما حداد من جانب فريق نجوم الفحيص بتسجيلها 6 نقاط و17 متابعة و3 تمريرات وستيل و2 بلوك شوت بفاعلية 21.وفي ذهاب المرحلة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة، تحتضن اليوم صالة الأمير حمزة مواجهة الإنجليزية ونجوم الأرثوذكسي عند الساعة 5 مساء، فيما يلتقي نجوم الإنجليزية ونجوم الجبيهة عند الساعة 3 مساء في صالة الفحيص، التي تستضيف مباراة نجوم اتحاد عمان والجبيهة عند الساعة 4:30 مساء، بينما ستكون صالة الحسن التدريبية مسرحا لمواجهتي شباب بشرى وغزة هاشم عند الساعة 3 مساء، والأشرفية مع كفر راكب عند الساعة 4:30 مساء.