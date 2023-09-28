الخميس 28 أيلول 2023
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الفحيص يقفز إلى صدارة "سلة الناشئات"

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لاعبة الفحيص زينة قراعين في طريقها للتسجيل بسلة الإنجليزية - (من المصدر)
عمان- قفز فريق شباب الفحيص إلى صدارة جدول ترتيب فرق دوري الناشئات تحت 16 سنة لكرة السلة، بفوزه على فريق الإنجليزية بنتيجة (84-33)، في لقاء جمعهما أول من أمس بصالة الفحيص، لحساب مباريات الجولة الرابعة.اضافة اعلان
وبرزت زينة قراعين في اللقاء من جانب لاعبات الفحيص، بتسجيلها 22 نقطة مع متابعة و4 تمريرات و8 سرقات للكرة بفاعلية 30، تليها شقيقتها حور قراعين بتسجيلها 8 نقاط مع 7 متابعات وتمريرتين وستيل بفاعلية 16، فيما كانت مريم صادق الأبرز من جانب الإنجليزية بتسجيلها 8 نقاط مع 6 متابعات بفاعلية 10.
وفي مباراة أخرى أقيمت بصالة الأمير حمزة، تغلب الأرثوذكسي على نجوم الفحيص بنتيجة (56-21)، في لقاء برزت فيه اللاعبة جنى حداد بتسجيلها 12 نقطة و15 متابعة و3 تمريرات و4 ستيل و2 بلوك شوت بفاعلية 28، تليها تيا بوري بتسجيلها 10 نقاط مع 7 متابعات و6 تمريرات و4 ستيل بفاعلية 17، فيما كانت تالا نابلسي المسجلة الأبرز من جانب لاعبات فريق نجوم الفحيص بإضافتها 11 نقطة مع تمريرة وستيل.
وتصدر فريق الفحيص جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، متقدما بأفضلية فارق السلات (+140) عن فريق الأرثوذكسي، الذي حل ثانيا بالرصيد النقطي نفسه (+127)، وجاء فريق نجوم الفحيص ثالثا برصيد 5 نقاط، ونجوم الأرثوذكسي رابعا برصيد 4 نقاط، فيما جاء الأهلي (-97) خامسا برصيد 3 نقاط، والإنجليزية (-133) سادسا بالرصيد نفسه، وكلاهما من ثلاث خسائر متتالية.
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