الأحد 11 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الفحيص يمضي بـ "العلامة الكاملة" إلى نهائي "سلة الشارقة"

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لاعبة الفحيص تالا شحاتيت تتجه للتسجيل بسلة الشارقة في لقاء أمس - (من المصدر)
الشارقة – اختتم فريق نادي شباب الفحيص مشواره في الدور التمهيدي من بطولة كرة السلة في دورة الألعاب السابعة للأندية العربية للسيدات، بفوزه على فريق الشارقة الإماراتي بنتيجة 94-68 (النصف الأول 60-30)، في لقاء جمعهما أمس بصالة نادي البطائح، ضمن الجولة الثامنة والأخيرة.اضافة اعلان
وتخضع الفرق المشاركة إلى استراحة اليوم، على أن تختتم فعاليات البطولة يوم غد بإقامة مباراتي تحديد المركزين الثالث والرابع والنهائي.
وتصدر فريق شباب الفحيص جدول الترتيب بـ "العلامة الكاملة" برصيد 12 نقطة، ليخوض لقاءا فاصلا مع "وصيف الترتيب" الثورة السوري عند الساعة الرابعة من مساء يوم غد على الميدالية الذهبية وكأس البطولة.  
"تسمم غذائي" للمحترفة كلاود 
غابت صانعة الألعاب الأميركية نتاشا كلاود عن خوض مواجهة الشارقة الإماراتي أمس، بسبب معاناتها من "تسمم غذائي".
وتلقت المحترفة الأميركية العلاج اللازم من الطبيب المعالج أنس الجراجرة، والذي أشار إلى تماثل اللاعبة للشفاء، مؤكدا جاهزيتها لخوض النهائي. 
الفحيص 94 الشارقة 68
بدأ المدير الفني لفريق الفحيص نايف عصفور اللقاء معتمدا على الخماسي، ماسه النوباني ورشا عبده وليليانا أبو جبارة والمحترفتين الأميركية كريستين بيل والكونغولية موغنزا، فيما اعتمد مدرب الشارقة وليد الهاجري على الخماسي، سارة جمعة وعليا النقبي واليازيه السويدي وميغان شيمونز وجوفانا مانديك.
وتقدم الفحيص سريعا (9-0) بعد سلتين للنوباني ورشا من اختراقين هجوميين مع سلتين للمحترفة بيل من داخل وخارج القوس، ما دفع مدرب الشارقة لطلب وقت مستقطع لإعادة ترتيب أوراقه، لكن ذلك لم يمنع بيل من مواصلة التسجيل من المسافة البعيدة، لترد اليازيه السويدي بسلة من المسافة المتوسطة، قبل أن ينوع الفحيص من خياراته في التسجيل عن طريق أبو جبارة وماسه وبيل، ليحسم الفترة الأولى لصالحه (35-14).
وعمد مدرب الفحيص على اراحة المحترفة بيل، ليمنح اللاعبات تالا شحاتيت وفرح الشياب وزينة القراعين وجوانا حداد فرصة خوض دقائق لعب أكبر بالمداورة مع موغنزا ورشا والنوباني، فسجل الفحيص من المحاور كافة ليعزز تقدمه في نتيجة النصف الأول (60-30) بعدما حسم الفترة الثانية (25-16).
ولم تتبدل الصورة كثيرا في الفترة الثالثة، التي استهلتها موغنزا والشياب بالتسجيل من المسافتين، فيما كانت الأميركية ميغان شيمونز تسجل للشارقة سلة من داخل القوس مع نقطة من رمية حرة، ثم اتجهت لاعبات الفحيص لتدوير الكرة أكثر من التسجيل لتذليل حجم الفوارق الفنية الكبيرة بين لاعبات الفريقين، فسجلت النقبي وشيمونز وجوفانا مانديك سلات متنوعة للشارقة، لكن ذلك لم يحد من أفضلية لاعبات الفحيص في مواصلة تقدمهن بالنتيجة الإجمالية (75-44) بعدما حسمن الفترة الثالثة (15-14).
ومضى الفحيص نحو الفوز في النتيجة النهائية للمباراة (94-68)، بعدما واصل اللعب بأريحية في الفترة الرابعة التي خسرها (19-24) من خلال الاعتماد المطلق على لاعبات البنش، لتجنيب لاعباته الإرهاق والاصابات، فيما كانت محاولات لاعبات الشارقة للتقليص تصطدم بسرعات شحاتيت والشياب واختراقات القراعين وأبو جبارة وتصويبات رشا عبده.
وبرزت الأميركية كريستين بيل في اللقاء من جانب لاعبات الفحيص بتسجيلها 13 نقطة و9 متابعات و3 تمريرات وسرقتين للكرة بفاعلية 21، تليها رشا عبده بتسجيلها 14 نقطة و5 متابعات و4 تمريرات وستيل بفاعلية 16، فيما كانت ميغان شيمونز المسجلة الأبرز للشارقة ب19 نقطة و4 متابعات و3 تمريرات و3 سرقات للكرة بفاعلية 13.
خسارتان في الطائرة والطاولة
الشارقة – توقف مشوار فريق نادي دي لاسال لكرة الطائرة عند حاجز الدور الثاني، بعدما خسر أمام فريق بيبلوس اللبناني بثلاثة أشواط دون مقابل، في لقاء جمعهما أول من أمس بصالة نادي خورفكان الرياضي.
وفي منافسات فردي كرة الطاولة، خسرت اللاعبة الأردنية براء الوديان أمام العراقية هند ظاظا بثلاثة أشواط دون رد.
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