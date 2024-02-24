الفلسطيني خبيص بطلا للجولة الأولى لسباقات الدفع الرباعي و"مجموعة برو"

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عمان - الغد - توج السائق الفلسطيني عماد خبيص وملاحه باسل النواصره (جيب رانجلر)، بلقب الجولة ‏‏الجولة الأولى من بطولة الأردن ‏لسباقات الدفع الرباعي والمجموعة برو‎ ‎‎‏‏‏"‏PRO‏"‏‎‏، والتي أقيمت أمس في غابة الشهيد وصفي التل، فيما فاز السائق جهاد شبيطة وملاحه أمين أبو عبيد (جيب اكس جي) بلقب مجموعة سيمي برو‎ ‎‏"‏SEMI PRO‏"‏‎، وفاز السائق حمزة باجا وملاحه محمد عبد الله (جيب جراند شيروكي)، بلقب مجموعة الهواة.وأقيم السباق بدعم من شركة زين الأردن، حيث سجل للمشاركة في السباق 21 سائقا من الأردن وفلسطين والكويت. وتكون السباق من الجولة ‏‏الأولى التأهيلية للمشاركين كافة وجولة لأفضل ‏‏15 نتيجة.‏وتم إجراء تغيير على طبيعة السباق لإضفاء مزيد من الإثارة كخطوة جديدة تعتمد للمرة الأولى في بطولة الدفع الرباعي، من حيث طول المسار الذي كانت تبلغ مسافته ما بين 600 الى 700 م لتصبح مسافته 2كم .‏- ‏‎الترتيب العام للجولة الأولى من بطولة الأردن لسباقات الدفع الرباعي – والمجموعة برو‎ ‎‎‏‏‏"‏PRO‏"‏‎المركز الأول: السائق عماد خبيص وملاحه باسل النواصره (جيب رانجلر)- (فلسطين).المركز الثاني: السائق حازم فودة وملاحه حمزة مصاروة (جيب رانجلر) - (فلسطين).المركز الثالث: السائق وسام خليلية وملاحه سري حنظل (جيب رانجلر) – (فلسطين).‏- الترتيب العام للجولة الأولى من بطولة الأردن لسباقات الدفع الرباعي- مجموعة سيمي برو‎ ‎‏"‏SEMI PRO‏"‏‎المركز الأول: السائق جهاد شبيطة وملاحه أمين أبو عبيد (جيب اكس جي).المركز الثاني: علي غانم وملاحه عاهد الصلاحات (تويوتا هايلوكس).‏المركز الثالث: سعد هناندة وملاحه محمد الزعبي (تويوتا هايلوكس).‏‏- الترتيب للجولة الأولى من بطولة الأردن – مجموعة الهواةالمركز الأول: حمزة باجا وملاحه محمد عبد الله (جيب جراند شيروكي).‏المركز الثاني: طارق مامكخ وملاحه ينال خازان (تويوتا تاكوما).المركز الثالث: أحمد أبو العدوس ملاحه أحمد الريالات (رينج روفر).‏- كأس مشاركة مقدمة من اللجنة المنظمة للمشاركة الكويتية للسائق سليمان الخضري وملاحه راكان الحمد (تويوتا اف جي كروزر).