الأربعاء 24 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الفلسطيني صالح لـ"الغد": أتمنى بأن تكون عائلتي في غزة قد علمت بتأهلنا

لاعب المنتخب الفلسطيني محمد صالح لدى حديثه لموفد اتحاد الإعلام الرياضي مهند جويلس - (الغد)
لاعب المنتخب الفلسطيني محمد صالح لدى حديثه لموفد اتحاد الإعلام الرياضي مهند جويلس - (الغد)
الدوحة - تمنى لاعب المنتخب الفلسطيني لكرة القدم محمد صالح، أن يكون أهله في قطاع غزة، قد علموا بتأهل الفريق إلى ثمن نهائي بطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم المقامة حاليا في قطر، بعدما انقطع التواصل معهم في الأيام الماضية.اضافة اعلان
وبين صالح في حوار خاص لـ “الغد” عقب تأهل المنتخب الفلسطيني لثمن النهائي، أن عائلته كانت السبب الرئيسي في احترافه كرة القدم منذ بداية مشواره، موضحا بأنه حقق أهدافهم في تمثيل المنتخب ورفع اسم فلسطين في المحافل القارية. 
وتابع: “رحم الله شهداء قطاع غزة من أقاربي وأصدقائي وجميع ممن كانوا ينتظرون فوزنا وتحقيق الإنجاز بالبطولة، ونهدي التأهل لهم وللشعب الفلسطيني الصامد، وندعو الله بأن تنتهي هذا الحرب على خير ونصر، وأن نلتقي مع أحبابنا وعائلاتنا بأقرب وقت”.
ولفت صالح إلى أنه تبلغ بخبر وفاة عدد من أصدقائه يوم المباراة أمام هونج كونج أول من أمس، جراء العدوان الصهيوني الغاشم على القطاع، وهم الذين كان يساندونه باستمرار خلال مشاركته بهذه البطولة، موضحا بأنه يلعب مع المنتخب تقديرا للجهود التي بذلتها عائلته في نشأته من أجل رفع اسم الوطن.
ويعد صالح البالغ من العمر 30 عاما، أحد أبرز اللاعبين الفلسطينين على مدار السنوات الماضية، ومثل العديد من الأندية الخارجية، آخرها الاتحاد السكندري المصري، ولعب أيضا في صفوف إيسترن كومباني، والقناة والمصري البورسعيدي، علما بأنه بدأ مسيرته مع نادي غزة الرياضي، مرورا بأهلي الخليل، وخاض تجربة احترافية قصيرة مع فلوريانا المالطي.
وذكر صالح بأن التأهل الذي حققه الفريق باحتلاله المركز الثالث في مجموعته وبرصيد 4 نقاط، جاء مهما في الفترة الحالية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الهدف الأول تحقق في بلوغ الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخ مشاركات المنتخب الفلسطيني، مع ضرورة التقدم خطوة بخطوة في الفترة المقبلة.
وواصل: “لدينا عزيمة كبيرة في إسعاد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة أو الجالية المتواجدة في قطر، ونأمل منهم الاستمرار في مساندتنا بالمباريات المقبلة، ونقدر حضورهم وتفاعلهم معنا منذ قدومنا إلى هنا، وعلينا الاستمرار بنفس الأداء من أجل تخطي المرحلة المقبلة، بغض النظر عن هوية المنافس المحتمل المنتخب القطري أو الأسترالي”.
وثمن صالح موقف المنظومة الرياضية الأردنية والعربية في دعم القضية الفلسطينية، والوقوف إلى جانب الرياضيين الذين يمثلون القضية في الخارج، مؤكدا بأن هذا الأمر طبيعي بين الشعبين الأردني والفلسطيني اللذين يعتبران شعبا واحدا.
وزاد: “كانت لفتة مميزة من اللاعب محمود مرضي بدعمه القضية على طريقته الخاصة في أول مباراة بعد تسجيله الهدف في شباك ماليزيا، وجميع اللاعبين أصدقائي في المنتخب الأردني وأثمن جهودهم في إيصال رسائلهم، ومنهم عبد الله نصيب الذي زاملته مع نادي الاتحاد السكندري المصري”.
وتمنى صالح التوفيق لـ“النشامى” في البطولة الآسيوية والمضي بعيدا بها، متوقعا أن يصل الفريق لأدوار متقدمة وارتفاع أسهمه في المنافسة على مراكزمتقدمة.
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