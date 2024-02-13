الفيصلي.. غيابات مؤثرة أمام العقبة ومغير السرحان

يحيى قطيشات

اضافة اعلان

عمان – أكد المدير الفني لفريق الفيصلي أحمد هايل، أن التدريبات تسير بشكل جيد، وسط معنويات مرتفعة، لافتا إلى أهمية الحصول على نقاط المباراتين المؤجلتين أمام فريقي العقبة ومغير السرحان، في رحلة المحافظة على لقب الدوري.وأضاف، "لا شك أن الغيابات مؤثرة في المباراتين خصوصا في ظل الاستغناء عن اللاعبين المحترفين وإصابة اللاعبين محمد الكلوب وأمين الشناينة، لكن ثقتي كبيرة ومطلقة بالنجوم الموجودين والقادرين على حسم النتائج، وأن المباريات الودية التي لعبها الفيصلي خلال فترة التوقف، كانت مفيدة للفريق من الناحيتين الفنية والبدنية، ونعمل على تصويب الأخطاء التي ظهرت خلال التجارب التحضيرية، ومع اكتمال صفوف الفريق بانتظام لاعبي المنتخب سنعمل على تجهيز الفريق بأفضل صورة".ويلتحق اليوم سداسي المنتخب الوطني، سالم العجالين، براء مرعي، نزار الرشدان، أنس بني ياسين، يوسف أبو جلبوش وإحسان حداد، في حال حسم أمره مع الجهاز الفني بالإلتحاق بتدريبات الفريق، والذي يكثف من تحضيراته للاستحقاقات المقبلة، وأولها المباراة المؤجلة من منافسات الأسبوع الخامس لدوري المحترفين، التي تجمع الفيصلي مع نظيره العقبة عند الساعة الخامسة من مساء يوم السبت المقبل على ستاد عمان الدولي.وشهدت الجرعة التدريبية التي خاضها " الأزرق" أمس على ملعب النادي بغمدان بقيادة المدير الفني أحمد هايل، مشاركة المحترف الكاميروني رونالد وانجا الذي تعاقدت معه إدارة النادي ليمثل الفريق في مرحلة الإياب، بعد أن اجتاز أمس الفحص الطبي، فيما يلتحق المحترف الآخر قائد المنتخب الفلسطيني مصعب البطاط، في صفوف الفريق خلال الأيام المقبلة، بعد أن شارك مع منتخب بلاده في المباراة الودية أمام منتخب جنوب أفريقيا، لتضم تشكيلة الفيصلي في مرحلة الإياب 3 محترفين بوجود العماني حاتم الروشدي إلى جانب وانجا والبطاط.وأظهرت التدريبات، انسجام اللاعبين الجدد الذين تعاقد معهم النادي خلال الفترة الماضية مع الفريق بصورة جيدة، وهم صهيب أبو هشهش من فريق مغير السرحان، وبكر كلبونة من فريق الجزيرة، والمهاجم المعار عبدالله عوض العائد من فريق السلط، وسند جعارة لاعب الأهلي السابق، كما حرص هايل على تواجد عدد من لاعبي الفئات العمرية في التدريب لمنحهم فرصة الاحتكاك مع لاعبي الفريق الأول، وتطوير إمكانياتهم الفنية، تمهيدا للاستفادة من خدماتهم خلال الفترة المقبلة، خصوصا بعد قرار إدارة النادي إنشاء فريق رديف.ولن يستفيد الفيصلي من التعاقدات الجديدة مع اللاعبين المحليين والأجانب خلال المباراتين المؤجلتين، بسبب بداية فترة القيد الثانية، حيث إنه وحسب تعليمات اتحاد الكرة لا يجوز قيد اللاعبين الجدد قبل ختام مباريات مرحلة الذهاب، وسيلعب الفيصلي المباريات المؤجلة من منافسات مرحلة الذهاب بصفوف غير كاملة، بعد فسخ عقد المحترفين الإنجليزي ناثان والتونسي رفيق الكامرجي والحارس اللبناني مهدي خليل، إضافة إلى إصابة الشناينة والكلوب.ويحتل الفيصلي حاليا، المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، ومباراتان مؤجلتان ضمن منافسات مرحلة الذهاب مع شباب العقبة السبت المقبل، ومغير السرحان يوم الأربعاء المقبل، فيما تنتظر مباراة مؤجلة مع فريق سحاب ضمن دور الـ16 من بطولة كأس الأردن لم يحدد موعدها حتى الآن.