الفيصلي في التصنيف الثالث بقرعة دوري أبطال آسيا

يحيى قطيشات

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عمان – جاء فريق الفيصلي في التصنيف الثالث لقرعة دوري أبطال آسيا المقبلة، والتي ستسحب يوم الخامس والعشرين من شهر آب (أغسطس) المقبل في مقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، ويشارك في البطولة، 20 فريقا من غرب آسيا، وسيتم توزيع الفرق على 5 مجموعات تضم كل مجموعة 4 فرق.وتنتظر اللجنة المنظمة إتمام مباريات الملحق الآسيوي، التي ستكون يومي الثاني والعشرين والثالث والعشرين من شهر آب (أغسطس) المقبل، لتكتمل أضلاع المجموعات ويتم إجراء القرعة في موعدها المحدد. وتنطلق البطولة بنظامها الجديد الذي تقام فيه خلال موسم كروي واحد وبمشاركة أكبر لعدد اللاعبين المحترفين الأجانب بعد التطويرات التي أقرها المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي.ويشارك الوحدات في منافسات الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا، وتنتظره مواجهة صعبة أمام فريق الأهلي في مدينة دبي الإماراتية يوم الخامس عشر من الشهر نفسه، وفي حال تخطي عقبة الفريق الإماراتي ينتقل لملاقاة فريق النصر السعودي يوم الثاني والعشرين من شهر آب (أغسطس) المقبل، وإذا حقق الفوز يشارك في دوري أبطال آسيا، وجاءت المستويات الأربعة للفرق المشاركة على النحو الآتي:المستوى الأول: بيرسبوليس الإيراني، الهلال السعودي، الاتحاد السعودي، الدحيل القطري، السد القطري.المستوى الثاني: العين الإماراتي، باختاكور الأوزبكي، ناساف كارشي الأوزبكي، الفيحاء السعودي، نساجي مازاندران الإيراني.المستوى الثالث: سباهان أصفهان الإيراني، استقلال دوشنبه الأوزبكي، الفيصلي الأردني، آهال التركماني، مومباي سيتي الهندي.المستوى الرابع: بطل الدوري العراقي، الفائز من الملحق الأول، الفائز من الملحق الثاني، الفائز من الملحق الثالث، الفائز من الملحق الرابع.وستقام مباريات دور المجموعات خلال الفترة من الثامن عشر من شهر أيلول( سبتمبر) ولغاية الثاني عشر من شهر كانون الأول ( ديسمبر) المقبلين، حيث ستكون الجولة الأولى يومي الثامن عشر والتاسع عشر من شهر أيلول ( سبتمبر) المقبل، بينما تقام الجولة الثانية يومي الثاني والثالث من شهر تشرين الأول ( أكتوبر) المقبل، على أن تقام الجولة الثالثة لفرق غرب آسيا يومي الثالث والعشرين والرابع العشرين من الشهر ذاته، في حين تقام الجولة الرابعة يومي السادس والسابع من شهر تشرين الثاني ( نوفمبر)، والذي يشهد أيضاً إقامة الجولة الخامسة يومي السابع والعشرين والثامن والعشرين، ويختتم دور المجموعات يومي الحادي عشر والثاني عشر من شهر كانون الأول ( ديسمبر) المقبل.أما مباريات دور الـ16 التي ستقام بنظام الذهاب والإياب، فسيكون ذهاب هذا الدور يومي الثاني عشر والثالث عشر من شهر شباط (فبراير) المقبل، أما الإياب فسيقام يومي التاسع عشر والعشرين من الشهر نفسه، على أن يقام دور ذهاب ربع النهائي في الرابع والخامس من شهر اذار (مارس)، بينما تقام مواجهة الإياب يومي 11 و12 من الشهر ذاته، أما نصف النهائي فسيكون الذهاب يوم السادس عشر من شهر نيسان (ابريل) المقبل.ويستمر نهائي دوري أبطال آسيا بنظام الذهاب والإياب، إلا أنه سيشهد إلغاء احتساب أفضلية الهدف خارج الأرض، حيث سيقام ذهاب النهائي في الحادي عشر من شهر ايار(مايو) المقبل، على أن يكون الإياب يوم الثامن عشر من الشهر ذاته.ويرنو فريق الفيصلي بطل دوري المحترفين للموسم الماضي، من ترك بصمة إيجابية في مشاركته التاريخية بدوري أبطال آسيا، مدعوما بتاريخ حافل بالإنجازات والالقاب المحلية والآسيوية، حيث نال " الأزرق" لقب بطولة الاتحاد الاسيوي لكرة القدم مرتين، وعلمت الإدارات المؤقتة التي للنادي والإدارة المنتخبة على إنجاز ملف المشاركة في البطولة بعد جهد وتعب وتسديد المستحقات المالية.