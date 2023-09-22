الفيصلي والأهلي يرفضان خوض مباراتهما بدوري المحترفين

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عمان- الغد- رفض فريقا الفيصلي والأهلي خوض مباراتهما بدوري المحترفين اليوم، والتي كانت من المقرر أن تقام عند الساعة الثامنة والنصف مساء على ستاعمان الدولي، لحساب الجولة السادسة من البطولة.