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الجمعة 22 أيلول 2023
8:45 م
الفيصلي والأهلي يرفضان خوض مباراتهما بدوري المحترفين
حكام مباراة الفيصلي والاهلي -تصوير أمجد الطويل
عمان- الغد- رفض فريقا الفيصلي والأهلي خوض مباراتهما بدوري المحترفين اليوم، والتي كانت من المقرر أن تقام عند الساعة الثامنة والنصف مساء على ستاعمان الدولي، لحساب الجولة السادسة من البطولة.
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