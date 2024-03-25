الإثنين 25 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الفيصلي والوحدات.. "كلاسيكو" جديد بظروف صعبة وتحديات مختلفة

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صراع على الكرة بين يوسف ابو جلبوش ومهند ابو طه في مباراة سابقة بين الفيصلي والوحدات-(من المصدر).
عمان - صعوبات وتحديات متنوعة تقف أمام تحضيرات  القطبين الفيصلي والوحدات قبل أيام من موعد "كلاسيكو" جديد في الكرة الأردنية، والذي سيقام في سهرة رمضانية يوم الأحد المقبل على ستاد عمان الدولي، ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من دوري المحترفين.اضافة اعلان
وفرضت الظروف على الجهازين الفنيين" للأزرق والأخضر"، خوض الجرعات التدريبية خلال الأيام الماضية وسط غيابات كبيرة مؤثرة بسبب ارتباطات اللاعبين مع المنتخبين الأول والأولمبي في منافسات التصفيات الآسيوية المشتركة بالنسبة لمنتخب النشامى، الذي يواجه مساء اليوم نظيرة الباكستاني، وبطولة غرب آسيا الذي يختتم المنتخب الأولمبي رحلته فيها اليوم، بمواجهة نظيره المنتخب العراقي.
ويفتقد الفيصلي في التدريبات التي تجري على ملعبه بغمدان، 15 لاعبا وهم: خماسي منتخب "النشامى"، سالم العجالين، براء مرعي، إحسان حداد، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، وأنس بني ياسين، وخماسي المنتخب الأولمبي، رزق بني هاني، فيصل أبو شنب، عارف الحاج، بكر كلبونة، محمد كحلان، إضافة إلى العماني حاتم الروشدي، السوري أحمد مدنية، والفلسطيني مصعب البطاط، واللاعب عبيدة السمارنة الذي أعلن النادي غيابه لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى 4 أسابيع، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه أمام الرمثا، وزادت معاناة  المدير الفني أحمد هايل بعد إصابة المهاجم الكاميروني وانجا.
والحال ينطبق على الوحدات الذي يعاني من غياب 12 لاعبا، وهم: سداسي المنتخب الأول 
عبد الله الفاخوري، فراس شلباية، صالح راتب، محمود شوكت، محمد أبو زريق "شرارة"، محمد عبد المطلب "بوغبا"، وسداسي المنتخب الأولمبي، مراد الفالوجي، أحمد الجعيدي، دانيال عفانة، عرفات الحاج، مهند أبو طه وعامر جاموس.
كما أثرت الأحوال الجوية وأمطار الخير في الأيام الأخيرة، على تدريبات الفريقين، حيث تسببت في عدم إجراء تدريبات مثالية.
ولعل من أبرز التحديات للجهازين الفنيين، الاعتماد في التشكيلتين المتوقعتين لمباراة الكلاسيكو أو الديربي على اللاعبين الغائبين عن التدريبات، وعدم وجود الوقت الكافي لتحقيق الانسجام الكامل بعد عودتهم للتدريبات يوم الثامن والعشرين من الشهر الحالي.
ويبدو الفيصلي الذي يبحث عن الاحتفاظ بلقب الدوري موسما آخر، أكثر استقرارا، بوجود أحمد هايل الذي يقود الفريق منذ أشهر، ويترك بصمة فنية على أداء الفريق خصوصا بفوزين في دوري أبطال آسيا على حساب السد القطري والشارقة الإماراتي، وساهمت التعاقدات المميزة خلال فترة القيد الثانية، في تعزيز القوة الهجومية.
فيما تظهر صعوبات الوحدات أكثر في وجه المدير الفني الجديد ابن النادي رأفت علي، الذي تسجل له شجاعته وقبوله قيادة الوحدات في هذه الظروف الصعبة، خلفًا لأمجد أبو طعيمة، ليكون هذا التغيير الرابع على صعيد الجهاز التدريبي خلال الموسم الحالي.
وأصبحت  فرصة فريق الوحدات في استرداد اللقب الغائب عن خزائنه في الموسمين الماضيين، صعبة للغاية بعدما نزف العديد من النقاط المهمة في مرحلة الإياب، لكن تبقى الآمال عند الفريق للفوز على الفيصلي والاحتفاظ بحظه حتى اللحظات الأخيرة من عمر الدوري، وهو الهدف نفسه الذي يرنو منه الفيصلي من خلال، البحث عن الفوز في مباراة الكلاسيكو، أملا في البقاء قريبا من فريق الحسين إربد المتصدر والذي يعتبر الأقرب لإحراز اللقب.
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