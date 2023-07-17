الثلاثاء 18 تموز 2023
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الفيصلي والوحدات يلتقيان للمرة الثالثة عشرة في "السوبر"

صراع على الكرة بين اللاعبين يوسف أبو حلبوش ويوسف أبو الجزار في مباراة الدرع الماضية بين الفيصلي والوحدات -(من المصدر)
الفيصلي والوحدات
عمان - يلتقي الفيصلي والوحدات عند الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد عمان الدولي، في مباراة ذهاب كأس السوبر لكرة القدم لموسم 2023-2024 بنسخته الأربعين.اضافة اعلان
وتقام بطولة “السوبر” للمرة الأولى بنظام مباراتين (ذهاب وإياب)، على أن تتجدد المواجهة بين الطرفين يوم الجمعة الموافق 28 من الشهر الحالي على الملعب والتوقيت ذاته، فيما يظهر المدير الفني للوحدات داركو نيستوروفيتش، والمدير الفني للفيصلي جمال أبو عابد في المؤتمر الصحفي بعد غد بمقر الاتحاد.
ويخوض الفيصلي السوبر باعتباره بطلا لدوري المحترفين الموسم الماضي، بعد أن حقق اللقب الخامس والثلاثين في تاريخه وبرصيد 51 نقطة، فيما يدخل الوحدات للبطولة الثالثة من حيث الأهمية محليا، بعد تتويجه بلقب كأس الأردن الموسم الماضي للمرة الحادية عشرة في تاريخه، بفوزه على شباب العقبة في المباراة النهائية بهدف نظيف.
وينفرد الفيصلي بالرقم القياسي بعدد الألقاب الذي حققها في “السوبر” (كأس الكؤوس سابقا)، حيث نجح “الزعيم” في الصعود لمنصة التتويج في 17 مناسبة آخرها العام 2020، مقابل حصول الوحدات على اللقب 14 مرة آخرها العام 2021، علما بأن الجزيرة كان وصيفا للنسختين المذكورتين.
والتقى الفريقان في بطولة “السوبر” 12 مرة، وحقق كل منهما الفوز في 5 مباريات، مقابل انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي في مباراتين بنتيجة التعادل، علما بأن الفيصلي سجل 14 هدفا، مقابل 13 هدفا للوحدات.
وانتهت آخر مواجهة بين قطبي الكرة الأردنية في “السوبر” بالعام 2015، بفوز الفيصلي على الوحدات بهدف نظيف، سجله وقتها المدافع ياسر الرواشدة، والذي يلعب حاليا بصفوف فريق شباب العقبة، في مواجهة كانت عامرة بالروح الرياضية بين الطرفين، حيث تم رفع الشعار “شو ما كان لونك خلي قلبك أبيض” من قبل اتحاد الكرة، وطبقته الجماهير على المدرجات، واللاعبين على أرضية الملعب.
وفيما يلي تاريخ مواجهات الفريقين في كأس السوبر التي انطلقت في العام 1981: 
1981: الفيصلي 1 الوحدات 1 (فوز الفيصلي بركلات الترجيح 4-3) 
1986: الفيصلي 1 الوحدات 0 
1989: الوحدات 1 الفيصلي 1 (فوز الوحدات بركلات الترجيح 5-4)
1993: الفيصلي 3 الوحدات 1 
1995: الفيصلي 4 الوحدات 1 
1996: الفيصلي 1 الوحدات 0 
2000: الوحدات 2 الفيصلي 1 
2001: الوحدات 2 الفيصلي 1 
2005: الوحدات 2 الفيصلي 0 
2008: الوحدات 2 الفيصلي 0 
2010: الوحدات 1 الفيصلي 0 
2015: الفيصلي 1 الوحدات 0 
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