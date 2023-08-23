الفيصلي والوحدات ينتظران نتائج قرعة المنافسات الآسيوية اليوم

يحيى قطيشات

ينتظر الشارع الرياضي الأردني اليوم، معرفة ما تحمله نتائج قرعتي بطولتي دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي.



ويمثل الأردني في دوري أبطال آسيا، الفيصلي بطل دوري المحترفين للموسم الماضي، فيما يشارك الوحدات بطل كأس الأردن للموسم الماضي، بمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي.

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وتجري مراسم سحب القرعتين في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث يمثل الفيصلي في القرعة مدير الفريق نضال العساف والمنسق الإعلامي راضي الزواهرة، فيما يمثل الوحدات مسؤول الملف الآسيوي والمنسق الإعلامي لفريق الوحدات بسام شلباية، ومساعد مدير النشاط محمد دغمش.



وتشهد قرعة دوري أبطال آسيا، تقسيم الأندية المشاركة على 10 مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة أربعة أندية، وسيتم توزيع أندية منطقة غرب آسيا على المجموعات من الأولى وحتى الخامسة، في حين يتم تقسيم أندية الشرق على المجموعات من السادسة ولغاية العاشرة.



وجاء فريق الفيصلي في التصنيف الثالث للقرعة الى جانب فرق الاستقلال (طاجيكستان)، القوة الجوية (العراق)، آهال (تركمانستان)، مومباي سيتي (الهند)، فيما يضم المستوى الأول فرق الهلال (السعودية)، السد (قطر)، الاتحاد (السعودية)، بيرسبوليس (إيران) وباختاكور (أوزبكستان)، والمستوى الثاني فرق الدحيل (قطر)، سيباهان (إيران)، ناساف (أوزبكستان)، الفيحاء (السعودية)، نساجي مازاندران (إيران)، والمستوى الرابع فرق العين (الإمارات)، النصر (السعودية)، الشارقة (الإمارات)، أجمك (أوزبكستان) ونافباخور (أوزبكستان).



وتنص قوانين المسابقة، على عدم وقوع فريقين من بلد واحد في مجموعة واحدة.

وستقام مباريات دور المجموعات خلال الفترة من الثامن عشر من شهر أيلول (سبتمبر) ولغاية الثاني عشر من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبلين، حيث ستكون الجولة الأولى يومي الثامن عشر والتاسع عشر من شهر أيلول ( سبتمبر) المقبل، بينما تقام الجولة الثانية يومي الثاني والثالث من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، على أن تقام الجولة الثالثة لفرق غرب آسيا يومي الثالث والعشرين والرابع العشرين من الشهر ذاته، في حين تقام الجولة الرابعة يومي السادس والسابع من شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، والذي يشهد أيضاً إقامة الجولة الخامسة يومي السابع والعشرين والثامن والعشرين، ويختتم دور المجموعات يومي الحادي عشر والثاني عشر من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل.



أما مباريات دور الـ16 التي ستقام بنظام الذهاب والإياب، فسيكون ذهاب هذا الدور يومي الثاني عشر والثالث عشر من شهر شباط (فبراير) المقبل، أما الإياب فسيقام يومي التاسع عشر والعشرين من الشهر نفسه، على أن يقام دور ذهاب ربع النهائي في الرابع والخامس من شهر آذار (مارس)، بينما تقام مواجهة الإياب يومي 11 و12 من الشهر ذاته، أما نصف النهائي فسيكون الذهاب يوم السادس عشر من شهر نيسان (ابريل) المقبل.



ويستمر نهائي دوري أبطال آسيا بنظام الذهاب والإياب، إلا أنه سيشهد إلغاء احتساب أفضلية الهدف خارج الأرض، حيث سيقام ذهاب النهائي في الحادي عشر من شهر أيار (مايو) المقبل، على أن يكون الإياب يوم الثامن عشر من الشهر ذاته.



ويبحث فريق الفيصلي عن ترك بصمة إيجابية في مشاركته التاريخية بدوري أبطال آسيا، مدعوما بتاريخ حافل بالإنجازات والألقاب المحلية والآسيوية، حيث نال "الأزرق" لقب بطولة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مرتين.



من ناحية ثانية، يأتي الوحدات في المستوى الأول بقرعة كأس الاتحاد الآسيوي لمنطقة غرب آسيا، إلى جانب فريقي الزوراء (العراق)، العهد (لبنان)، فيما يضم المستوى الثاني فرق الكويت (الكويت)، الرفاع (البحرين)، الفتوة (سورية)، والمستوى الثالث فرق جبل المكبر (فلسطين)، الكهرباء (العراق)، النجمة (لبنان)، والمستوى الرابع: العربي (الكويت)، النهضة (عمان)، الاتحاد الأهلي حلب (سورية).



وسيتم تقسيم الفرق المشاركة الى 3 مجموعات تضم كل مجموعة 4 فرق، وتقام منافساتها بنظام الذهاب والاياب ويتأهل صاحب المركز الأول وأفضل ثاني في المجموعات للدور الثاني من البطولة.



وتقام مباريات الجولة الأولى من البطولة، يومي 18 و19 من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، ومنافسات الجولة الثانية يومي 2 و3 من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، ومباريات الجولة الثالثة يومي 23 و24 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، ومباريات الجولة الرابعة يومي 6 و7 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وتقام الجولة الخامسة يومي 27 و28 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، فيما تقام مباريات الجولة السادسة يومي 11 و12 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.



ويأمل فريق الوحدات الذي لم ينجح في التأهل لدوري ابطال آسيا بعد الخسارة أمام فريق أهلي دبي في الدور التمهيدي للبطولة، في تحقيق أول انجاز تاريخي قاري والظفر بلقب البطولة وإضافته إلى الألقاب الأردنية في سجل البطولة، بعدما حصدت الأندية المحلية لقب بطولة كأس الاتحاد الآسيوي في 3 مناسبات سابقة، عن طريق الفيصلي العامين 2005 و2006، فيما نال فريق شباب الأردن لقب البطولة العام 2007.

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