الفيصلي والوحدات ينشدان الفوز والاقتراب من الظفر بالسوبر اليوم

مهند جويلس

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عمان- ينشد فريقا الفيصلي والوحدات تحقيق الفوز والتقدم خطوة كبيرة نحو الظفر بلقب كأس السوبر للموسم 2023-2024، وذلك في المباراة الجماهيرية المنتظرة عند الساعة الثامنة مساء اليوم على ستاد عمان الدولي، في مباراة ذهاب البطولة بنسختها الأربعين.وتقام بطولة "السوبر" للمرة الأولى بنظام مبارتين (ذهاب وإياب)، على أن تتجدد المواجهة بين الطرفين يوم الجمعة الموافق 28 من الشهر الحالي على الملعب والتوقيت ذاتهما، علما بأن الفيصلي ينفرد بالرقم القياسي بعدد الألقاب الذي حققها في البطولة بـ17 لقبا، مقابل حصول الوحدات على اللقب 14 مرة، كثاني أكثر الفرق تتويجا باللقب.والتقى الفريقين في "السوبر" في 12 مرة، إذ تقاسما الفوز في 5 مباريات، مقابل انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي في مبارتين بنتيجة التعادل، فيما انتهت آخر مواجهة بين قطبي الكرة الأردنية في "السوبر" بالعام 2015، بفوز الفيصلي على الوحدات بهدف نظيف.وتعد مواجهة الليلة الثالثة بين الفريقين خلال الموسم الحالي، إذ تواجها في نصف نهائي بطولة القدس والكرامة، وانتهت بفوز الوحدات بقرار إداري (3-0)، وذلك بعد عدم اكتمال المباراة في دقائقها الأخيرة، بينما تغلب الفيصلي في اللقاء الثاني ببطولة الدرع بهدف نظيف.أوراق فنيةيجد الفيصلي نفسه أمام اختبار حقيقي من أجل إكمال سلسلة اللاهزيمة في البطولات المحلية، وهو يقف على مفترق طرق بمواجهة منافسه التقليدي على البطولات، ما يدفع لاعبيه وجهازه الفني بقيادة المدرب جمال أبو عابد لتقديم أفضل ما لديهم لمواصلة السيطرة على مباريات "الكلاسيكو".ومن المتوقع أن يحافظ أبو عابد على الركائز الأساسية التي شاركت في بطولة الدرع، منطلقا من تواجد الحارس اللبناني مهدي خليل بين الخشبات الثلاث، إلى جانب كل: من ناثان مافيلا، مصطفى ناظم، مهند خير الله، إحسان حداد، نزار الرشدان، خالد زكريا، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، أمين الشناينة، أحمد أبو شعيرة ورزق بني هاني.وعلى الطرف المقابل، يأمل الوحدات بتحقيق الفوز الأول له على الفيصلي منذ فترة طويلة، بعد عدم تسجيله الفوز خلال المباريات الست الماضية على الصعيد المحلي، وذلك بعد تحسن أداء الفريق واكتمال صفوفه مؤخرا، في الوقت الذي منحت الصفقات المميزة مؤخرا، المدرب البوسني داركو نيستوروفيتش الراحة في اختيار عناصر أفضل.ويدخل الوحدات بخيارات فنية متعددة، مع إمكانية إجراء تغييرات عديدة على التشكيلة الأساسية مقارنة بالمباريات الماضية، والتشكيلة الأقرب لخوض اللقاء هي: عبد الله الفاخوري، فراس شلباية، طارق خطاب، عرفات الحاج، خالد كردغلي، محمود شوكت، أحمد سمير، مهند أبو طه، أنس العوضات، صالح راتب وسيدريك هنري.تصريحات صحفيةوأكد المدير الفني لفريق الفيصلي جمال أبو عابد، أن فريقه جاهز لتحقيق الفوز وإضافة بطولة جديدة لخزائن النادي بعد التتويج مؤخرا ببطولة الدرع، مفيدا بأن نظام البطولة من خلال مبارتين أمر مرهق على المدربين واللاعبين، وممتع للجماهير.وتحدث أبو عابد خلال المؤتمر الصحفي أمس، أن الفريق لا يعاني من أي غيابات، باستثناء المهاجم التونسي رفيق الكامرجي، والذي تعاقد مع النادي مساء أول من أمس، موضحا، أنه حضر بديلا للغاني جون انطوي الذي تأثر بوفاة والده، ما انعكس على أدائه مع الفريق وعدم تأقله بالشكل المطلوب.وأضاف: "نتمنى أن يعكس الفريقين الصورة المطلوبة منهما، ودائما تلعب مباراة "الديربي" على تفاصيل صغيرة، وأثبتنا تفوقنا فنيا على الوحدات في المباريات الماضية، وعدم خسارتي كمدرب خلال المباريات الست الماضية يدفعنا للعمل أكثر والاستعداد للفوز في المباريات اللاحقة".وتمنى أبو عابد من الجماهير، الالتزام بالروح الرياضية، وعدم الخروج عن النص، معتبرا أن التصرفات السلبية للجماهير تنعكس على أداء المدربين واللاعبين وحكام المباراة، مؤكدا أن جماهير الفيصلي هي اللاعب رقم واحد بدعم الفريق وتحقيقه للألقاب.من جهته، أشار المدير الفني لفريق الوحدات داركو نيستوروفيتش، إلى أن الفريق جاهز للموقعة المنتظرة، وذلك من خلال معسكر تدريبي دخله الفريق منذ الإثنين الماضي، موضحا أن فريقه كان مقنعا في بطولة الدرع من الناحية الجماعية.ولفت نيستوروفيتش، إلى أن نظام "السوبر" القديم أفضل من وجهة نظره على غرار غالبية دول العالم، بخوض البطولة من مباراة واحدة، مشيرا إلى أن عدم إتمام صفقة المدافع البنيني كونو باترن جاءت لعدم تشكيله إضافة فنية متوقعة لاحقا، وخضوعه للتجربة قبل التوقيع.وتابع: "لدي ثقة كاملة بجميع اللاعبين، واللاعب الأكثر جاهزية فنيا سيشارك في اللقاء، وندخل المباراة بهدف الفوز، وغالبا ما تكون مباريات "الديربي" على مستوى العالم غير قوية فنيا، والفريق الأكثر جاهزية من الناحية المعنوية ويمتلك الرغبة والروح هو الأقرب لحسم المواجهة".