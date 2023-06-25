الأحد 25 حزيران 2023
النسخة المطبوعة

الفيصلي يتجاوز الجليل ويتوغل بصدارة درع "المئوية"

355883676_1282029589118814_2958049704244561127_n
الفيصلي يواصل تصدره درع المئوية

عمان - توغل فريق الفيصلي بصدارة درع اتحاد الكرة “المئوية” بنسختها السادسة والثلاثين، بعد فوزه على فريق الجليل بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما السبت، على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، ضمن منافسات الجولة السابعة. 
ورفع الفيصلي رصيده من النقاط إلى 21 نقطة مسجلا الفوز السابع على التوالي، فيما بقي الجليل بالمركز الحادي عشر وبرصيده نقطة واحدة.
وأقيمت في ساعة متأخرة مساء السبت، مواجهة أخرى جمعت فريقي الرمثا ومغير السرحان، في ختام منافسات الجولة.
وفرض لاعبو الفيصلي سيطرتهم على مجريات الشوط الأول من خلال الأسلوب الذي لعب به الفريق ومنح لاعبيه فرصة الإمساك بزمام الأمور في منطقة العمليات، عبر تبادل الكرات القصيرة  بين صيصا وبهاء عبد الرحمن وعبيدة السمارنة، والانطلاقات المستمرة من العجالين وأبو شعيرة في الميمنة، والكلوب وسيف بشابشة في الميسرة، فيما بحث المهاجم الوحيد محمد العكش عن استغلال المساحات بين قلبي دفاع الجليل عامر علي وعمار عبد.
لكن السيطرة الفيصلاوية والاستحواذ لم يشكلا الخطورة اللازمة على مرمى حارس الجليل رأفت الربيع، وغابت الحلول الفردية والجماعية خصوصا بعدما عرف الجليل كيف يوقف مفاتيح لعب الفيصلي من خلال الانضباط الدفاعي وتشيد منظمومة دفاعية من خلال محمود البشتاوي وعدي شديفات ومحمد العدوان ولؤي الدردور ومحمد نجادات.
واعتمد الجليل على الهجمات المرتدة في محاولة للاستفادة من المساحات التي تركها العجالين والكلوب في الطرفين، وكاد المدافع عمار عبد أن يفتتح التسجيل عبر كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، ردها الحارس نور بني عطية على دفعتين.
ومع مرور الوقت بدأ "الازرق" بتنظيم ألعابه بشكل أفضل، وعمد إلى الإكثار من الكرات العرضية والتسديد من خارج منطقة الجزاء، فسدد "الشاب" سيف بشابشة كرة في أحضان الحارس، وكاد العكش أن يستغل سوء التفاهم بين عامر علي والربيع، لكن الأخير أبعد الكرة في اللحظة الأخيرة، وذهبت رأسية البشابشة من عرضية الكلوب في أحضان الربيع، واختتم الكلوب سيناريو الشوط الأول بقذيفة لاهبة جاورت المرمى، لينتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي.
وحاول مدرب الفيصلي جمال أبو عابد مع بداية الشوط الثاني، تنشيط الجانب الهجومي لفريقه من خلال الزج بورقتي خالد زكريا ورزق بني هاني، فزاد زخم الفيصلي الهجومي خصوصا على الطرفين، ومرت رأسية الكلوب بجوار القائم.
وظل الجليل يعتمد على الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة على مرمى بني عطية، وضريت عرضية أسعد العزام عارضة الفيصلي، ورد بني عطية كرة البديل عمار ابو آسيا القوية لركنية، واستمرت خطورة الجليل وتألق بني عطية في رد كرة البديل يحيى البخيت بحضور مميز.
ومع التكتل الدفاعي والاغلاق المحكم للاعبي الجليل، لجأ الفيصلي للتسديد من خارج منطقة الجزاء في محاولة لكسر الحائط الدفاعي الجليلي، فسدد السمارنة قذيقة تصدى لها الربيع، وعرف خالد زكريا كيف يحل لغز الدفاع بعدما استقبل كرة أبو شعيرة المتقنة على قوس منطقة الجزاء وسددها بأسلوب جميل هدفا في الدقيقة 73.
وكاد صيصا ان يضيف الهدف الثاني من تمريرة قصي المنصوري لكن الربيع أبعد الكرة للركنية، ورد الجليل سريعا من خلال مواجهة العدوان لمرمى الفيصلي لكنه سدد برعونة بجانب المرمى.
وفي الوقت بدل الضائع قدم "الفنان" صيصا كرة عرضية للاعب أنس بني ياسين ترجمها بالمرمى هدفا ثانيا، ومرت كرة بني هاني بعد مجهود فردي مميز بجوار القائم، لتنتهي المباراة بفوز الفيصلي بهدفين نظيفين. 

اضافة اعلان


eb20bcd1-4751-4669-befc-614378d7e3a7

وكيل أعمال حكيمي يهاجم والدة مبابي منذ4 ساعة

من تتويج الفائزين - (من المصدر)

الرواحي والحمود يفوزان بالرالي الوطني الثالث منذ24 ساعة

3375373-ter-Stegen

بسبب الرقم "1".. تير شتيغن يستفز مانويل نوير 24 حزيران 2023

eb20bcd1-4751-4669-befc-614378d7e3a7

مانشستر سيتي يفاوض النجم المغربي أشرف حكيمي 24 حزيران 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
WhatsApp Image 2023-06-24 at 4.22.39 PM (1)

الفيصلي يعلن عودة حداد لصفوفه من جديد

24 حزيران 2023
WhatsApp Image 2023-06-16 at 20.40.08

الأهلي يعادل معان  بالوقت القاتل "بدرع المئوية"

16 حزيران 2023
WhatsApp Image 2023-06-15 at 5.09.47 PM

الحارس اللبناني مهدي خليل ينضم للفيصلي

15 حزيران 2023
مهاجم الحسين فارس غطاشة يحاول المرور من مدافع الفيصلي في مباراة سابقة - (من المصدر)

12 مباراة في "درع المئوية" من دون لاعبي المنتخبات

04 حزيران 2023
اقرأ أيضا
شباب الحسين يزهو بلقب "كأس الطائرة" للمرة الثامنة بتاريخه- (تصوير: أمجد الطويل)

شباب الحسين يزهو بلقب "كأس الطائرة" للمرة الثامنة بتاريخه

منذ1 ساعة
فريق الفيصلي بطل دوري المحترفين للموسم الماضي - (من المصدر)

إصدار مواعيد دوري المحترفين قريبا.. و3 فترات توقف بـ"الذهاب"

منذ1 ساعة
من تتويج لاعبي المنتخب الوطني في بطولة مصر - (من المصدر)

3 ميداليات ملونة لـ"الجولف" في بطولة مصر الدولية

منذ1 ساعة
السفير الأردني سامي غوشة يتوسط السباحتين ياسمينة وريحانة ارشيدات - (من المصدر)

السباحتان ارشيدات تحققان إنجازا أردنيا في بطولة "أكوا ستار"

منذ1 ساعة
اللاعب عبدالله شلباية خلال مشاركته بتصفيات مايوركا المفتوحة للتنس- (من المصدر)

شلباية يقصي ريندركنيش ويبلغ الجدول الرئيسي في "مايوركا"

منذ1 ساعة
download (1)

الهلال السعودي يضم مدافع تشيلسي كوليبالي

منذ1 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الإكراهات التي يضطر اليها كثيرون

ماهر أبو طير |اليوم

الأردن الحديث

جهاد المنسي |اليوم

رجال عاديون

د.عاصم منصور |اليوم

نقاش هادئ!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

خارطة إيرانية جديدة

سميح المعايطة |اليوم

ثورة لتحرير العقل

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1687431929137478500

الاختفاء القسري، سلاح حرب للجيش الفرنسي خلال "معركة الجزائر"

ترجمات |23 حزيران 2023
1687344570305817500

خمسة اتجاهات رئيسية تظهر كيف يتغير العالم‏

ترجمات |21 حزيران 2023
1687344570345817700

قضية فلسطين ناضجة للوساطة الصينية‏

ترجمات |21 حزيران 2023
"الثورة أنثى"، شعار في مظاهرة مناهضة للحكومة، بغداد، 13 شباط (فبراير) 2020 - (المصدر)

النساء العراقيات يحملن لواء التغيير في بلد ممزق

ترجمات |20 حزيران 2023
سياح ينظرون إلى مجمع الأقصى من على جبل الزيتون في القدس المحتلة – (أرشيفية)

خطة إسرائيل لتقسيم الأقصى تهدد الوضع الراهن للقدس

ترجمات |19 حزيران 2023
1687080390780478700

56 عاما على حرب 1967 والعالم ما يزال ينكر المعاناة الفلسطينية‏

ترجمات |18 حزيران 2023
 