السبت 12 آب 2023
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الفيصلي يتجاوز عقبة الرمثا ويشارك في صدارة دوري المحترفين

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الفيصلي يتجاوز عقبة الرمثا ويشارك في صدارة دوري المحترفين
عمان-الغد- تجاوز فريق الفيصلي "عقبة" نظيره الرمثا بنتيجة 1-0، وعاد ليشارك الحسين إربد بالصدارة برصيد 6 نقاط لكل منهما، وإن يتقدم "غزاة الشمال" بفارق الأهداف، وذلك بعد المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد الحسن بإربد مساء اليوم، فيما بقي الرمثا عند 3 نقاط، في الجولة الثانية من دوري المحترفين لكرة القدم.
وسجل هدف الفيصلي الوحيد البديل محمد العكش عند د.68، بعد أن ارتقى للكرة الثابتة التي نفذها سالم العجالين، في الوقت الذي جاءت فيه أحداث المباراة قوية ومثيرة بين الفريقين، مالت فيها الأفضلية لصالح الفيصلي ، الذي اهدر لاعبوه العديد من الفرص السانحة للتسجيل، وإن تشابه الفريقان في الدفاع المتقدم والكثافة العددية في منتصف الملعب، وتبادل الفريقان رسم الجمل التكتيكية واللمحات الفنية المميزة، إلا أن التركيز الذهنية ورغبة الفوز منحت الفيصلي انجاز المطلوب في المباراة الجماهيرية.
وتختتم الجولة الثانية يوم غد السبت، حين يلتقي سحاب برصيد نقطة مع شباب الأردن برصيد خال من النقاط، عند الساعة السابعة مساء على ستاد عمان الدولي، فيما ييلتقي معان نظيره مغير السرحان وكلاهما بلا رصيد من النقاط، عند الساعة التاسعة والنصف مساء،على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.
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