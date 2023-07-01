الأحد 02 تموز 2023
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الفيصلي يتخطى الرمثا ويمضي في صدارة درع المئوية

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فريق الفيصلي

عمان - الغد - حسم فريق النادي الفيصلي مواجهة القمة أمام نظيره فريق نادي الرمثا بنتيجة (3-1)، في لقاء جمعهما اليوم بملعب الأمير محمد في مدينة الزرقاء ، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة درع المئوية لكرة القدم.اضافة اعلان

وافتتح يوسف أبو جلبوش التسجيل للفيصلي في الدقيقة 16، ثم أضاف رزق بني هاني الهدف الثاني في الدقيقة 54 من علامة الجزاء، قبل أن يختتم أمين الشناينة التسجيل للفيصلي بإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 58، فيما سجل اللاعب بشار ذيابات هدف الرمثا الوحيد من علامة الجزاء عند الدقيقة 75.

وعزز الفيصلي صدارته لجدول الترتيب برصيد 24 نقطة، موسعا الفارق مع أقرب مطارديه الرمثا بفارق 8 نقاط، بعدما تجمد رصيد الأخير عند 16 نقطة في المركز الثاني مؤقتاً، مع تبقي 3 جولات على نهاية المسابقة التنشيطية المحلية.
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