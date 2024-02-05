الإثنين 05 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الفيصلي يتعاقد مع البطاط لتعزيز صفوفه قبل إياب الدوري

لاعب الفيصلي الجديد مصعب البطاط -(من المصدر)
لاعب الفيصلي الجديد مصعب البطاط -(من المصدر)
عمان – عزز الفيصلي صفوفه بالتعاقد مع قائد المنتخب الفلسطيني مصعب البطاط، لتمثيل "الأزرق" في منافسات مرحلة الإياب، بتنسيب من  المدير الفني أحمد هايل، الذي راقب البطاط خلال مشاركته مع المنتخب الفلسطيني في منافسات كأس اسيا 2023 المقامة حاليا بقطر. اضافة اعلان
ويعد التعاقد مع البطاط مكسبا فنيا للفيصلي، خصوصا وأنه قدم مستويات فنية مميزة خلال البطولة، ولعب كل دقيقة مع المنتخب في كأس آسيا، ومن أكثر اللاعبين المميزين في التدخلات وصناعة الفرص خلال مباريات البطولة.
ويلعب البطاط لنادي مسقط رأسه شباب الظاهرية، وشارك في 61 مباراة دولية، وسجل هدفا واحدا، وقدم 6 تمريرات حاسمة، منذ ظهوره الأول قبل أكثر من عقد من الزمن.
وخلال مباريات بطولة كأس اسيا، صنع البطاط هدفين في مرمى هونج كونج، حيث مرر كرتين عرضيتين من الجهة اليمنى، واختير البطاط أفضل لاعب في المباراة ذاتها.
ويتضمن عقد البطاط مع الفيصلي، بندا ينص على أولوية التجديد للنادي في حال استمر اللاعب بدوري المحترفين.
وكان الفيصلي قد تعاقد مع المهاجم الكاميروني رونالد وانجا خلال فترة الانتقالات الحالية، فيما يتواجد مع الفريق اللاعب العماني حاتم الروشدي، ما يشكل قوة فنية إضافة للفيصلي خلال المرحلة المقبلة، قد تعوض عدم الاستفادة من المحترفين خلال المرحلة الماضية في الدوري والكأس والمشاركة التاريخية بدوري ابطال اسيا. 
ويواصل "الأزرق" خوض المباريات الودية مع الفرق المحلية للوقوف على الحالتين البدنية والفنية وتصويب الأخطاء قبل المباريات المقبلة، إضافة إلى الجرعات التدريبية اليومية بقيادة المدير الفني أحمد هايل وجهازه المعاون، بمعنويات مرتفعة على الرغم من الغيابات المؤثرة بوجود 6 لاعبين من الفريق مع منتخب النشامى في بطولة كأس آسيا وهم سالم العجالين، براء مرعي، نزار الرشدان وإحسان حداد، أنس بني ياسين، ويوسف أبو جلبوش، إضافة إلى ابتعاد اللاعبين أمين الشناينة ومحمد الكلوب للإصابة التي ستحرم الفريق منهما حتى نهاية الموسم.
وتشهد الجرعات التدريبية مشاركة اللاعبين الجدد الذين تعاقد معهم النادي خلال الفترة الماضية، وهم صهيب أبو هشهش من فريق مغير السرحان، وبكر كلبونة من فريق الجزيرة، والمهاجم المعار عبدالله عوض العائد من فريق السلط، وسند جعارة لاعب الأهلي السابق. 
وسيلعب الفيصلي المباريات المؤجلة من منافسات مرحلة الذهاب بصفوف غير كاملة، بعد فسخ عقد المحترفين الإنجليزي ناثان والتونسي رفيق الكامرجي والحارس اللبناني مهدي خليل، إضافة الى إصابة الشناينة والكلوب، وحسب تعليمات اتحاد الكرة لا يجوز قيد اللاعبين الجدد قبل ختام مباريات مرحلة الذهاب. 
ويحتل الفيصلي حاليا، المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، وله مباراتان مؤجلتان ضمن منافسات مرحلة الذهاب مع شباب العقبة ومغير السرحان، فيما تنتظر مباراة مؤجلة مع فريق سحاب ضمن دور الـ16 من بطولة كأس الأردن لم يحدد موعدها حتى الآن.
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