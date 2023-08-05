الفيصلي يتغلب على السلط بهدفين في دوري المحترفين

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عمان-الغد- تغلب فريق الفيصلي على السلط بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت على ستاد عمان الدولي مساء اليوم، ليسجل الفيصلي 3 نقاط في رصيده، متساويا مع الحسين اربد المتصدر بفارق الأهداف،والرمثا والوحدات، فيما بقي السلط برصيد خال من النقاط، في ختام الجولة الأولى من دوري المحترفين لكرة القدم للموسم 2023-2024.وسجل هدفي لفيصلي محمد العكش د.3، ورزق بني هاني د.4، فيما سجل للسلط لاعب الفيصلي نزار الرشدان بالخطأ في مرمى فريقه، مع انطلاق الحصة الثانية من المباراة، التي دانت فيها السيطرة والأفضلية النسبية للفيصلي، في ظل اعتماد السلط على الدفاع المتكاتف، والهجوم المرتد السريع، إلا أن الفيصلي نجح بقيادة المدرب حسونة الشيخ تحقيق الفوز الأول في حملة دفاعه عن لقب الدوري.