السبت 09 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

الفيصلي يحذر جماهيره من العقوبات الآسيوية

فريق الفيصلي
فريق الفيصلي
 نشر النادي الفيصلي، الجمعة، تعليمات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشأن العقوبات المالية والإدارية، التي قد يتعرض لها أي فريق جراء تصرفات جماهيره.
وأشار الاتحاد الآسيوي، وفقا للتعليمات التي نشرها الفيصلي عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، إلى أن أقل عقوبة لأي مخالفة جماهيرية تبلغ 1000 دولار، بينما تبلغ أقصى عقوبة مليون دولار، مقرونة بالحرمان من المشاركة لمدة 5 سنوات.اضافة اعلان
وتصل عقوبة إشعال الشماريخ وأضواء الليزر في حدها الأقصى إلى 20 ألف دولار، فيما تبلغ عقوبة التدخين في مدرجات الملعب، أو أي مكان فيه، ورمي زجاجات الماء داخل الميدان، 5 آلاف دولار.
ويشارك الفيصلي، لأول مرة في تاريخه، في دوري أبطال آسيا بصفته بطلا للدوري المحلي.
وأوقعت القرعة الفيصلي في المجموعة الثانية، إلى جانب السد القطري وناساف الأوزبكي والشارقة الإماراتي.
ويستهل الفريق الأردني مشواره في البطولة باستضافة ناساف، يوم 18 أيلول الجاري على استاد عمان الدولي.
1694180081470599700

الحسين يسعى للتأهل.. وموقعة لاهبة تجمع العربي وكفرسوم منذ2 ساعة

1694184673180792400

ألمانيا وصربيا إلى نهائي مونديال السلة منذ2 ساعة

1694181472530667700

نادي الطالبية يطارد حلم إنشاء ملعب خاص به رغم التكلفة المرتفعة منذ2 ساعة

لاعب السلط عيسى قطيشات في مواحهة حارس الأهلي إبراهيم أبو رمان (من المصدر)

التعادل يسيطر على لقاء السلط والأهلي بدوري كرة اليد منذ3 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
اجتماع مهم لرؤساء أندية المحترفين بضيافة الوحدات السبت

اجتماع مهم لرؤساء أندية المحترفين بضيافة الوحدات السبت

منذ1 ساعة
1694180226170611900

"الأولمبي" يأمل الانفراد بصدارة التصفيات الآسيوية على حساب عمان

منذ2 ساعة
1694180400760624900

الاتحاد يتطلع لحسم لقب "المحترفات" أمام الأرثوذكسي الليلة

منذ2 ساعة
1694180842970638900

منتخب التايكواندو يظفر بفضية في ختام بطولة آسيا للأشبال

منذ2 ساعة
1694181166990650000

الأخطاء الفردية والوهن الدفاعي يتقدمان أسباب خسارة "النشامى" التاريخية

منذ2 ساعة
1694181893080693000

المومني.. ممثل ألعاب القوى الأردنية الوحيد في "الألعاب الآسيوية"

منذ2 ساعة
افكار و مواقف

برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1694099581569650600

منع ارتداء العباءة في المدارس.. امتداد العلمانية القمعية في فرنسا

ترجمات | منذ2 ساعة
Untitled-1

ماذا ستستفيد الهند من ارتياد القمر؟

ترجمات | منذ2 ساعة
نقل جثامين الضحايا من موقع تحطم الطائرة التي أقلت قادة "فاغنر" في روسيا - (أرشيفية)

رأس مجموعة "فاغنر" يقطع.. ومرتزقة يتملكهم الخوف

ترجمات |06 أيلول 2023
الجنرالان الأميركي مارتن ديمبسي والإسرائيلي بيني غانتس يترجلان من طائرة بلاك هوك إسرائيلية أميركية الصنع، 2012 – (المصدر)‏

الجدل الجديد حول المساعدات الأميركية لإسرائيل

ترجمات |06 أيلول 2023
تعبيرية، غولدن كوزموس – (المصدر)

نهاية عصر البشر

ترجمات |05 أيلول 2023
1693829480474593400

فك شيفرة علاقات "الاستعمارية الجديدة": الآثار الجيوسياسية للانقلاب النيجيري‏

ترجمات |04 أيلول 2023
 