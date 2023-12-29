الفيصلي يحسم مصير محترفيه في اجتماع يعقد غدا

يحيى قطيشات

اضافة اعلان

عمان - ينتظر أن تحسم إدارة النادي الفيصلي خلال اجتماعها مساء يوم غد السبت، موضوع إنهاء عقد اللاعبين المحترفين في صفوف الفريق، التونسي رفيق الكامرجي والإنجليزي ناثان، بعدما أكدت معلومات رفع الثنائي شكوى على الفيصلي لعدم استلامها مستحقاتهما المالية لأكثر من شهرين، اضافة الى طلب الحارس مهدي خليل فسخ عقده بالتراضي.وتغيب الكامرجي عند تدريبات الفريق منذ أيام، قبل أن تتفاجئ ادارة الفيصلي ان الكامرجي غادر عمان قبل يومين عائدا لتونس، فيما تشير معلومات أن ناثان سيعود قريبا الى بلاده.ويبدو أن انهاء عقد الحارس اللبناني مهدي خليل سيكون بالتراضي، بعدما طلب خليل المنضم حاليا مع منتخب بلاده تحضيرا للمشاركة في بطولة كاس آسيا 2023، التي تنطلق في الدوحة يوم الثاني عشر من الشهر المقبل، مخالصة مع الفيصلي، مبديا تقديره واعتزازه بالفترة التي قضاها مع الفيصلي.ولم يشارك المحترف الرابع العماني حاتم الروشدي، في تدريبات الفريق الأخيرة بسبب اصابة بسيطة.وتبحث ادارة الفيصلي ايضا في مضمون التقرير الفني المقدم من المدير الفني أحمد هايل، والذي يتضمن قائمة من لاعبي الفريق الأول، الذين سيتم الاستغناء عنهم، إلى جانب عدد من اللاعبين المرشحين للانضمام إلى صفوف الفريق في المرحلة المقبلة.وحسب مصدر مقرب من إدارة النادي، فإن أبرز تنسيبات هايل، الإستغناء عن المهاجم التونسي رفيق الكامرجي، والذي لم يثبت نفسه مع الفريق منذ قدومه، على الرغم من قيمة عقده المرتفعة، إضافة إلى المحترف الإنجليزي ناثان بشرط توفير البديل في هذا المركز.وطلب هايل تعزيز قدرات الفريق بعدد من التعاقدات المحلية والخارجية، بحثا عن اكتمال الصورة الفنية للأزرق الباحث عن الاحتفاظ بلقب دوري المحترفين موسما آخرا، واسترداد لقب بطولة كأس الأردن.وسيتم خلال الاجتماع تشكيل لجنة التعاقدات، وتكليفها رسميا بفتح باب المفاوضات مع اللاعبين المحليين والأجانب الذين طلبهم أحمد هايل، والذي يحظى بدعم مطلق من الادارة عقب نجاحه في اعادة الروح للفريق، وتحقيق انتصارين تاريخيين على السد القطري والشارقة الاماراتي، في دوري ابطال آسيا.ويحتل الفيصلي حاليا، المركز الثالث على سلم الترتيب دوري المحترفين برصيد 20 نقطة، وله مباراتين مؤجلتبن ضمن منافسات مرحلة الذهاب مع شباب العقبة ومغير السرحان.