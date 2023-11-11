الفيصلي يخفض المديونية ويتحدث عن إبعاد التونسي الغرايري

يحيى قطيشات

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أكد رئيس النادي الفيصلي م. نضال الحديد، أن الأمور المالية للنادي تسير بالطريق الصحيح، مضيفا أن إجمالي الدين الحالي يبلغ 1.17.736 دينار، بعدما قامت الإدارة بتسديد مبلغ 304 آلاف دينار منذ توليها أمانة المسؤولية قبل عام.وأوضح الحديد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في مقر النادي بغمدان، أن آخر إدارة منتخبة تركت النادي بمديونية بلغت 2.56.703 دنانير، حيث عملت اللجان الإدارية المؤقتة ومجلس الإدارة الحالي على تسديد نصف هذا المبلغ وبحمد لله، واللجنة المؤقتة الأولى برئاسة الدكتور سالم أبو قاعود، سددت مبلغ 85 ألف دينار، وكان الدعم المقدم لها 31 ألف دينار، واللجنة الثانية التي تشرفت برئاستها سددت مبلغ حوالي 480 ألف دينار، وجلبت مبلغ 197 ألف دينار كدعم، فيما سددت اللجنة المؤقتة الثالثة برئاسة جهاد قطيشات مبلغ حوالي 162 ألف دينار، ودخل صندوق النادي دعما بلغ 190 ألف دينار".وبين الحديد، أن إجمالي مصاريف النادي منذ أن تسلمت الإدارة مهمة النادي ولغاية أمس، بلغت مبلغ مليون و10 آلاف دينار، ولا يشمل هذا المبلغ، مبلغ الدين الذي تم ذكره سابقا، مضيفا أنه تم تسديد مبلغ 712 ألف دينار ويتبقى 298 ألف دينار، وستقوم الإدارة بتسديده بعد استلام مستحقات النادي من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.وقال: "إن إدارة النادي قسمت الجانب المالي إلى قسمين، الأول: سداد الدين القديم، وتم دفع مبلغ 304 آلاف من أصل مليون و321 ألف و736 دينارا، والثاني: التزامات النادي المالية خلال العام من رواتب ومصاريف تشغيلية وصفقات لاعبين والتي بلغت مليون و10 آلاف قمنا بتسديد 712 ألف دينار منها ويتبقى 298 ألف دينار.وتحدث الحديد عن مسيرة الإدارة في تأمين متطلبات الرخصة الآسيوية وإنجاز تسويات مع لاعبين واداريين وفنيين، وقال: "وجدنا أن متطلبات الرخصة الآسيوية تكلف 429 ألف دينار، أنهينا ما قيمته 254 ألف دينار بشكل كامل والباقي كان عبارة عن "تسويات"، وقامت الإدارة الحالية بدفع مبلغ 16 ألف دينار للنادي العربي واللجنة المؤقتة دفعت 10 آلاف".وقال: "إن العمل في الفيصلي مؤسسي وكل القرارات بالتصويت وجميع الجلسات مؤرشفة، لافتا إلى أن آثار الانتخابات ما تزال موجودة في النادي، ومستعدين لفتح قلوبنا ولم الشمل للجميع لخدمة منظومة النادي الفيصلي".وبين الحديد، أن الإدارة كانت مقصرة مع الإعلام في الفترة الماضية، مؤكدا أن الأيام المقبلة ستشهد انفتاحا على الإعلام من أعضاء مجلس الإدارة كافة، واستعرض مسيرة الفريق منذ بداية الموسم، قائلا: "إن الإدارة بدأت العمل في الاستعداد للموسم الحالي والمشاركة التاريخية بكأس الاتحاد الآسيوي منذ بداية العام الحالي، من خلال التعاقد مع المدرب جمال أبو عابد كمستشار فني، ومن ثم مديرا فنيا مع كامل الصلاحيات الفنية، وشكر أبو عابد على ما قدمه للفيصلي، مضيفا أن الإدارة بذلت جهودا لحث أبو عابد على عدم الاستقالة.وأشاد الحديد بالمدرب التونسي غازي الغرايري قائلا: "وصلنا لمرحلة أن اللاعبين لن يكونوا قادرين على التفاهم والتعامل مع المدرب الجديد، والتضحية بالفريق صعبة لذلك كان قرار إقالة الغرايري".ومن جانبه أكد نائب رئيس النادي أحمد وريكات، أن فترة القيد الثانية بين المرحلتين ستشهد تقييما بالتعاون مع المدرب الفني أحمد هايل للاعبين المحليين والأجانب، من حيث الاستغناء عن اللاعبين الذين لا يخدمون الفريق، إضافة إلى تعزيز صفوف الفريق، كما تطرق إلى مهمة لجنة التعاقدات بالنادي مؤكدا أن الاختيارات الفنية كانت بطلب من المدير الفني.