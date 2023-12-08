الفيصلي يرضى بنقطة أمام سحاب.. والتعادل يسيطر على مواجهة شباب الأردن والجليل

مهند جويلس

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عمان- أجبر فريق سحاب نظيره الفيصلي على التعادل بهدف لمثله، في المباراة التي جرت أحداثها الجمعة، على ستاد عمان الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري المحترفين لكرة القدم.وتقدم سحاب عبر هدافه أحمد أبو كبير، قبل أن يعدل الفيصلي النتيجة عبر مدافعه حسام أبو الذهب، ليبقى الفيصلي في المركز الثالث وبرصيده 16 نقطة، فيما تقدم سحاب للمركز العاشر وبرصيده 8 نقاط.وفي مواجهة ثانية، سيطر التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على مواجهة شباب الأردن والجليل المثيرة، والتي أقيمت على ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب.وسجل هدفي شباب الأردن أحمد صبرة، فيما جاء هدفا الجليل عبر أسعد العزام وصامويل أوفوري.وتقدم شباب الأردن للمركز الخامس وبرصيده 10 نقاط، فيما وصل الجليل للنقطة الثامنة.الفيصلي 1 سحاب 1مثل الفيصلي: نور الدين بني عطية، سالم العجالين (قصي المنصوري)، حسام أبو الذهب، أنس بني ياسين، إحسان حداد، خالد زكريا (يوسف أبو جلبوش “صيصا”)، نزار الرشدان، حاتم الروشدي (رفيق الكامرجي)، أحمد أبو شعيرة، عارف الحاج ورزق بني هاني.المدير الفني: أحمد هايلسحاب: وليد عصام، عمر قنديل، حسام أبو سعدة، رواد أبو خيزران، إيهاب الخوالدة، خالد الردايدة (إبراهيم الأخرس)، ورد البري، محمد الرازم (أحمد مسلم)، حمزة الصيفي (محمد قاسم)، أحمد العيساوي وأحمد أبو كبير (ديفيد جونيور).المدير الفني: طارق الكرنزالحكام: عمر المعاني حكما للساحة، المساعد الأول قيس خميس، المساعد الثاني محمد كنعان، وأدهم مخادمة حكما رابعا.الإنذارات: نزار الرشدان، بهاء عبد الرحمن (الفيصلي)سيناريو الهدفين- انطلاق مهاجم سحاب أحمد أبو كبير من هجمة مرتدة سريعة، تمكن من خلالها مراوغة الدفاع ووضع الكرة بيساره فوق حارس مرمى الفيصلي نور الدين بني عطية (75).- نفذ لاعب الفيصلي يوسف أبو جلبوش ركلة ركنية جاءت على رأس المدافع حسام أبو الذهب، الذي دكها بقوة في سقف المرمى (83).فرص المباراة- مرت رأسية الصيفي بجانب مرمى الفيصلي بقليل (4).- راوغ بني هاني دفاعات سحاب وسدد كرة جاورت القائم الأيسر (13).- أبعد بني عطية تسديدة العيساوي القوية (23).- تألق عصام في التصدي لتسديدة زكريا المتقنة من حدود منطقة الجزاء (28).- تصدى عصام بقدميه لتسديدة الحاج الذي انفرد بمرمى سحاب (34).- تكفل القائم الأيمن لمرمى سحاب في التصدي لتسديدة أبو جلبوش من ركلة ثابتة (58).- سدد أبو شعيرة كرة هوائية هزت الشباك من الخارج (67).- واصل عصام تألقه في المباراة وأنقذ مرماه من تسديدة بني هاني (83).- تألق مدافعو سحاب في إبعاد تسديدتي الكامرجي وبني هاني من خط المرمى (86).- نجح عصام في التصدي لرأسية بني هاني (90).- وقفت العارضة بوجه الحاج بتصديها لتسديدته القوية (90+1).- أبعد حارس سحاب رأسية الكامرجي تبعتها رأسية أخرى ارتطمت بالعارضة (90+5).نجم اللقاءاستحق حارس سحاب وليد عصام تسميته نجم المواجهة المثيرة، بعد أن تألق في الذود عن مرماه، وتصدى للعديد من الكرات الخطرة على مدار شوطي اللقاءشباب الأردن 2 الجليل 2مثل شباب الأردن: أحمد جعيدي، شوقي القزعة، أحمد أيمن، كارلوس ألبيرتو، فيصل أبو شنب، محمد أبو طه (فايز دراغمة)، فضل هيكل، أحمد صبرة، محمد طه (حمزة النعيم)، أيهم هشام وأويس زيادات (خالد أبو رياش).المدير الفني: محمود الحديدمثل الجليل: أسامة الكواملة، محمود مشعل، عمار محمد، يوسق حسان، طلال الحواري (لؤي الدردور)، أسعد العزام (يحيى بخيت)، محمود الطالب، عبيدة النمارنة (محمد العدوان)، دومي بني دومي (محمد النجادات)، ياسين طهري (نبيل خرشاش) وصامويل أوفوري.المدير الفني: محمد العبابنةالحكام: مراد الزواهرة حكما للساحة، المساعد الأول حمزة سعادة، المساعد الثاني هادي العطاري وبكر الهباهبة حكما رابعا.الإنذارات: أحمد أيمن، خالد أبو رياش (شباب الأردن) محمود مشعل، أسامة الكواملة (الجليل)سيناريو الأهداف- سدد لاعب الجليل أسعد العزام كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بأحد المدافعين قبل دخولها الشباك (40).- أطلق لاعب شباب الأردن أحمد صبرة تسديدة قوية من حدود منطقة الجزاء، عجز حارس الجليل عن إيقافها (47).- استثمر مهاجم الجليل صامويل أوفوري خطأ حارس مرمى شباب الأردن أحمد جعيدي، مسددا الكرة بالقرب من منتصف الملعب فوق الجميع وتسكن الشباك (64).- عاد لاعب شباب الأردن أحمد صبرة وأطلق تسديدة زاحفة أرضية، لم يجيد حارس الجليل أسامة الكواملة في التتعامل معها لتمر بين قدميه (86).فرص المباراة- أطلق أبو طه تسديدة قوية من مسافة بعيدة ردتها العارضة (2).- تصدى جعيدي للكرة الرأسية التي سددها العزام من مسافة قريبة (10).- تسديدة عبر أوفوري من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدا عن مرمى جعيدي (22).- مرر صبرة كرة على طبق من ذهب لزيادات سددها الأخير بتسرع بجانب المرمى (24).- سدد العزام من الجهة اليسرى لكن كرته هزت الشباك من الخارج (36).- مرر النمراوي أرضية زاحفة قابلها بني دومي بتسديدة علت العارضة (45+3).- أوقفت العارضة رأسية مخادعة من أوفوري (52).- أبعد الكواملة تسديدة القزعة القوية لركنية (90).- تألق الكواملة في إبعاد رأسية صبرة من فوهة المرمى (90+7).نجم اللقاءاستحق لاعب شباب الأردن أحمد صبرة، تسميته نجما للمواجهة بعد تسجيله هدفين مميزين، تمكن خلالهما من الحصول على نقطة لفريقه.