الفيصلي يستعد لمواجهة الشارقة بـ"أبطال آسيا"

يحيى قطيشات

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عمان- يباشر فريق الفيصلي، مساء اليوم، تدريباته في مدينة الشارقة الإماراتية، استعدادا لملاقاة فريق الشارقة، مساء الاثنين المقبل، في منافسات الجولة الثانية للمجوعة الثانية من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.ويسعى الفيصلي لتحقيق الفوز على الشارقة، لتعويض الخسارة في المباراة الأولى أمام فريق ناساف الأوزبكي.سيركز التدريب على تمارين الإطالة من أجل تخليص لاعبيه من إرهاق السفر، على أن يخوض جرعة تدريبة مكثفة غدا، فيما يجرى تدريبه الأخير على ملعب المباراة بعد غد، وسيعمل الجهاز الفني على وضع الرتوش الأخيرة للتشكيلة الأساسية.ويسعى الشارقة، من جانبه، لتحقيق الفوز الأول له في البطولة، خصوصا بعد تعادله مع فريق السد القطري في أولى مباريات الفريقين.ويرأس بعثة النادي التي تغادر صباح اليوم الى الإمارات، عضو مجلس الإدارة الدكتور زيادة الحجاج، ويرافق البعثة أعضاء مجلس الإدارة فراس حياصات، أحمد عواد، وعبد المحسن المعايطة، إضافة الى المدير الفني التونس غازي الغرايري، وسيم المعلى مدربا، خالد نمر مساعدا للمدرب، عماد علي مدربا للحراس، نضال العساف مديرا إداريا، راضي الزواهرة منسقا إعلاميا، حنا بشارة طبيبا، وشادي عاصي معالجا، واللاعبين: مهدي خليل، سالم العجالين، أنس بني ياسين، مهند خير الله، محمد كلوب، خالد زكريا، عبيدة السمارنة، نزار الرشدان، أحمد أبو شعيرة، عارف الحاج، رزق بني هاني، أمين الشناينة، المحترف العماني حاتم الروشدي، المحترف التونسي رفيق الكامرجي، محمد العكش، إحسان حداد، نور بني عطية، محمد العمواسي، براء مرعي، حسام أبو الذهب، المحترف الإنجليزي ناثان، ويوسف أبو جلبوش "صيصا".ووقف المدير الفني غازي الغرايري على الحالتين البدنية والفنية لمعظم اللاعبين، من خلال مباراة "الأزرق" مع ضيفه فريق حرثا، ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة، التي شهدت تأهل الفيصلي إلى الدور ثمن النهائي من البطولة كأس بعد تخطيه نظيره حرثا بثمانية أهداف دون مقابل.ويدرك الفيصلي صعوبة المهمة أمام فريق الشارقة الذي يلعب على أرضه وبين جماهيره، ويقوده المدير الفني الروماني كوزمين أولاريو، ويضم لاعبين ومحترفين مميزين، حيث تعادل في المباراة الأولى مع فريق السد القطري.ويتوقع أن يحظى الفيصلي بدعم كبير ومؤازرة من قبل الجالية الأردنية المتواجدة في الإمارات العربية المتحدة، ما ينعكس إيجابا على معنويات نجوم الفيصلي الباحث عن العودة من الشارقة بثلاث نقاط.وأعلن رئيس رابطة مشجعي الفيصلي في الإمارات مالك الحمايدة، أنه تم الترتيب لاستقبال بعثة الفيصلي عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم في مطار الشارقة الدولي، حيث سيكون عدد من أبناء الرابطة في استقبال البعثة، فيما سيكون الإعداد الأكبر في انتظار البعثة بفندق شيراتون الشارقة.