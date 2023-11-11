الفيصلي يستعد لناساف الأوزبكي بلقاء العقبة والرمثا

يحيى قطيشات

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يخوض فريق الفيصلي لكرة القدم مباراتين وديتين، الأولى امام فريق شباب العقبة يوم الخميس المقبل، والثانية مع فريق الرمثا في الحادي والعشرين من الشهر الحالي، في اطار تحضيراته لمواجهة فريق ناساف كارشي الأوزبكي، على ملعب مدينة قرشي الأوزبكية، يوم السابع والعشرين من الشهر الحالي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا.واستانف الفيصلي أول من أمس، تدريباته على ملعب النادي بغمدان، بقيادة المدير الفني احمد هايل، الذي سبق وأن منح لاعبي الفريق استراحة لمدة ثلاثة ايام، عقب الفوز الذي حققه الفريق على ضيفه فريق السد القطري بهدفين من دون رد، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.وتشتمل الجرعات التدريبية التي تقام على فترتين صباحية ومسائي على تمارين بدنية ومهارية إضافة لتطبيق بعض الخطط الدفاعية والهجومية.وتقام الجرعات التدريبية وسط غيابات مؤثرة بسبب تواجد عدد كبير من لاعبي الفريق في المنتخبين الأول الذي يستعد حاليا لمواجهتي طاجيكستان والسعودية، في افتتاح منافسات الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات مونديال 2026، وكأس آسيا 2027، والاولمبي الذي يتحضر لمعسكر تدريبي في السعوديه.ويغيب عن الفيصلي "سداسي" المنتخب الأول، سالم العجالين، براء مرعي، نزار الرشدان، امين الشناينة،عبيدة السمارنة واحسان حداد، اضافة إلى ثنائي المنتخب الأولمبي رزق بني هاني وعارف الحاج.فيما بدا الحارس اللبناني مهدي خليل باستعادة عافيته عقب الإصابة التي ألمت به خلال مشاركته مع منتخب بلاده وغاب عن مباريات الفيصلي الأخيرة في دوري المحترفين ودوري أبطال آسيا.وحرص الجهاز الفني على تواجد عدد من لاعبي الفئات العمرية في التدريب، لمنحهم فرصة الاحتكاك َمع لاعبي الفريق الأول، وتطوير امكانياتهم الفنية، تمهيدا للاستفادة منهم خلال الفترة المقبلة.وحسب الموقع الرسمي للنادي على الفيسبوك، حضر التمرين الذي جرى أول من أمس الجمعة ، القنصل الروسي في عمان باويل بتاحوف، كما تم تكريم أحد مشجعي النادي الفيصلي من جمهورية مصر العربية وتقديم قميص الفيصلي كهدية تذكارية له.وأكد هايل، انه تم وضع برنامج إعداد تحضيري متكامل من الناحيتين الفنية والبدنية لمباراة ناساف ومباريات دوري المحترفين، مضيفا في تصريح لـ"الغد"، أن الثقة بنجوم الفريق عالية لتقديم أفضل المستويات الفنية خلال المرحلة المقبلة.وقال هايل: "نتطلع ورغم الغيابات المؤثرة إلى تحقيق الانسجام في كافة خطوط الفريق، والاستفادة من فترة توقف الدوري والمباراتين الوديتين أمام فريقي شباب العقبة والرمثا، في تعزيز إيجابيات الفريق الفنية، ومعالجة الأخطاء البسيطة، مشيرا إلى أن الجانب الهجومي سيكون اللغة الأبرز في المباريات القادمة.واثنى هايل على دعم إدارة النادي برئاسة م. نضال الحديد، في توفير كافة متطلبات الجهاز الفني الذي يعمل بروح الفريق الواحد لخدمة منظومة النادي الفيصلي، وتحقيق الإنجازات.وأكد أن جماهير الفريق هي الروح التي تزود اللاعبين والجهاز الفني بالمعنويات العالية، قائلا "تستحق جماهير الفيصلاوية التحية والشكر والتقدير على الدعم والمساندة للفريق، وحرصها على عودته ليكون في افضل صورة فنية".وقاد هايل الفيصلي لفوز تاريخي هو الأول له في مشاركته الاولى بدوري ابطال اسيا، ليبقي ممثل الكرة الاردنية على حظوظه بالتأهل للدور الثاني، شريطة تحقيقه الفوز في مباراتيه المقبلتين، على ان تخدمه بقية نتائج المجموعة، حيث أن متصدر كل مجموعة من بين المجموعات الخمس يتأهل إلى الدور التالي برفقة أفضل 3 فرق تحتل المركز الثاني.ويتصدر فريق الشارقة صدارة ترتيب المجموعة وبرصيده 8 نقاط، فيما يحتل ناساف المركز الثاني وبرصيده 7 نقاط، مقابل 4 نقاط لفريق السد في المركز الثالث، الفيصلي في المركز الرابع وبرصيده 3 نقاط.