الفيصلي يسعى لتأكيد سطوته بمواجهة شباب الأردن.. ومعان يلاقي سحاب

مهند جويلس

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عمان- يتطلع فريق الفيصلي إلى تأكيد سطوته على منافسه شباب الأردن، وذلك عندما يلتقيه الليلة عند الساعة التاسعة والنصف مساء على ستاد الأمير محمد بمدينة الزرقاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة درع اتحاد الكرة “المئوية”.ويأمل الفيصلي بتحقيق الفوز العاشر على التوالي له في بطولة الدرع الحالية، وذلك بعد أن ضمن المحافظة على لقب البطولة مؤخرا للمرة الثانية على التوالي والتاسعة في تاريخه، بانتظار تتويجه باللقب في الجولة الأخيرة أمام معان.ويدخل الفيصلي اللقاء بعد أن حقق 9 انتصارات وبالعلامة الكاملة وبرصيد 27 نقطة، فيما يملك شباب الأردن 8 نقاط محتلا المركز الثامن، فيما حقق الفيصلي الفوز ذهابا وإيابا على شباب الأردن بدوري المحترفين الموسم الماضي، وأخرجه من نصف نهائي بطولة الدرع بفارق الركلات الترجيحية.وتسبق هذه المواجهة، وتحديدا عند الساعة السادسة مساء على الملعب ذاته، لقاء معان (6 نقاط) ونظيره سحاب (11 نقطة)، في افتتاح منافسات الجولة قبل الأخيرة من البطولة.وتستكمل مباريات الجولة غدا بمواجهتين، حيث تجمع الأولى بين فريقي السلط والجليل، فيما يلتقي شباب العقبة مع الوحدات، على أن تختتم الجولة بعد غد، بمواجهتين أيضا، إذ يلاقي مغير السرحان نظيره الأهلي، ويواجه الحسين إربد جاره الرمثا في “ديربي الشمال”.الفيصلي × شباب الأردنيعيش الفيصلي حالة من الاستقرار الفني، بعد سلسلة من النتائج المميزة في أولى بطولات الموسم الجديد، والتي كشفت عن جاهزية متقدمة مقارنة ببقية الفرق المحلية، من خلال قدرة الفريق على حسم أي لقاء مهما كان اسم المنافس، وعلى اختلاف الأسماء التي تشارك من مباراة لأخرى.ويسعى المدير الفني للفيصلي جمال أبو عابد، إلى أن يحطم الرقم القياسي في البطولة بنظامها الجديد، من خلال الفوز في جميع المباريات، مقابل إراحة بعض العناصر وتجربة لاعبين آخرين تحضيرا للمنافسات المقبلة، أبرزها كأس السوبر أمام الوحدات يومي 21 و28 من الشهر الحالي.ومن المتوقع، أن يدفع أبو عابد بتشكيلة مكونة من نور الدين بني عطية، سالم العجالين، أنس بني ياسين، حسام أبو الذهب، ورد البري، عبيدة السمارنة، بهاء عبد الرحمن، قصي المنصوري، أحمد أبو شعيرة، يوسف أبو جلبوش “صيصا” ومحمد العكش.وعلى الطرف الآخر، يتطلع فريق شباب الأردن إلى إيقاف النزيف النقطي ومحاولة التقدم أكثر على سلم الترتيب، من خلال مباغتة المتصدر الذي حسم اللقب، ويخوض المباراتين المتبقتين تحصيلا حاصلا، ما يمنح لاعبي “أسود غمدان” دفعة معنوية قبيل خوض لقاء الليلة.وينظر المدير الفني لفريق شباب الأردن محمود الحديد، إلى مواجهة اليوم بنظرة مختلفة، وذلك بعد أن قل الدافع عند منافسه، حيث يسعى إلى إشراك أهم العناصر سعيا إلى إلحاق أول خسارة للفيصلي بعد 22 مباراة سابقة بدون هزيمة.ويعتمد الحديد في تشكيلته الأساسية على كل من: أحمد جعيدي، شوقي القزعة، أحمد أيمن، كارلوس ألبيرتو، فيصل أبو شنب، فضل هيكل، أحمد صبرة، وسيم ريالات، معاذ العليمات، أيهم هشام ودوغلاس ليما.معان × سحابيقود المدير الفني لفريق معان ديان صالح كتيبته بأقل الإمكانيات نحو الاستمرار بين الكبار لموسم آخر، مع تحقيقه نتائج جيدة وسط أداء متباين حسب رأي النقاد، حيث يعتمد الفريق على الأسلوب الدفاعي بأكبر عدد من اللاعبين، أمام تبريرات بأحقية الفريق باللعب بهذا الأسلوب، في ظل قلة الإمكانيات البشرية والمادية.ومن المتوقع، أن يدفع صالح بتشكيلة مكونة من رشيد رفيد، أيسر صباح، سليمان غزال، ليث الحيصة، عبد الكريم محمد، إياد طمليه، محمد رائد، محمد أبو شعيرة، عبد الرحمن مرعي، مهدي علامة وحسين عبيدات.في المقابل، يقدم فريق سحاب مع المدرب أمجد أبو طعيمة، أداء جيدا في غالبية المباريات، مع تطور مستوى الفريق بعد قدوم أكثر من لاعب محلي، ما منح المدرب فرصة لتطبيق أفكاره قبل بدء الموسم بصورته الرسمية، فيما ينفي النادي الأخبار التي تصدر بحقه عن تغيب المدربين واللاعبين عن التدريبات نتيجة مطالباتهم المالية.ويمتلك أبو طعيمة في تشكيلته عددا من اللاعبين البارزين، ومنهم: وليد عصام، عمر قنديل، حسام أبو سعدة، رواد أبو خيزران، يزيد محفوظ، أحمد طنوس، محمد الرازم، إبراهيم الأخرس، حمزة الصيفي، أحمد أبو كبير وأحمد العيساوي.