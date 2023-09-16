السبت 16 أيلول 2023
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الفيصلي يصل للجاهزية الفنية والبدنية.. وناساف يتدرب في عمان

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لاعبو الفيصلي خلال أحد التدريبات استعدادا لمواجهة ناساف الأوزبكي- ( من المصدر)
عمان – يخوض فريق الفيصلي مساء اليوم الجرعة التدريبية الأخيرة له، في إطار تحضيراته لمواجهة ضيفه فريق ناساف الأوزبكي عند الساعة السابعة من مساء يوم غد على ستاد عمان الدولي، في افتتاح مشوار الفريقين في مباريات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا، والتي تضم أيضا فريقي السد القطري والشارقة الإماراتي.اضافة اعلان
ويضع المدير الفني للفيصلي، التونسي غازي الغرايري من خلال الجرعة التدريبية الأخيرة، الخطوط العريضة على التشكيلة التي ستبدأ اللقاء، وطريقة وأسلوب اللعب أمام فريق متمرس في البطولات الآسيوية، ويضم لاعبين مميزين، ويتمتع بالقوة والإمكانيات الفنية العالية، حيث تحتاج المباراة إلى تركيز عال من اللاعبين، ودراسة جيدة من الجهاز الفني لنقاط القوة والضعف عند الفريق الأوزبكي للحد من سرعته، وتحقيق التوازن في الجانبين الدفاعي والهجومي، وعدم التسرع في البحث عن الهدف.
وشهدت الحصة التدريبية أمس، والتي جرت على ملعب الكرامة بمدينة الحسين للشباب، مشاركة اللاعبين جميعهم، بمن فيهم حارس المرمى اللبناني مهدي خليل، الذي تواجد مع منتخب بلاده في المباريات الودية التي لعبها ضمن فترة التوقف الدولي، إضافة الى لاعبي المنتخب الأول محمد العمواسي، إحسان حداد، مهند خير الله، نزار الرشدان، عبيدة السمارنة، وثلاثي المنتخب الأولمبي أمين الشناينة، رزق بني هاني وعارف الحاج، الذين غابوا عن " الأزرق" لأكثر من أسبوعين بسبب تواجدهم مع المنتخبات الوطنية.
وأظهرت الجرعات التدريبية الماضية، حرص منظومة الفريق على تقديم صورة فنية مشرفة عن الكرة الأردنية، وتسجيل بداية جيدة في المشاركة التاريخية الأولى للفيصلي في دوري أبطال آسيا، حيث تابع مجلس إدارة النادي برئاسة م. نضال الحديد تدريبات الفريق، وعمل على تحفيز اللاعبين ورفع معنوياتهم، وفي الإطار نفسه، تقف جماهير "الأزرق" خلف الفريق وتحرص على حضور التدريبات وتوفير الجو المناسب من ناحية التشجيع ورفع المعنويات، خصوصا وأن الفريق وصل إلى الجاهزية الفنية والبدنية، وقادر على تحقيق رغبات جماهيره.
وطلبت إدارة النادي والجماهير من لاعبي الفريق خوض كل مباراة على أنها مباراة كأس وعدم النظر لمباريات الفرق الأخرى، وعملت جماهير الفيصلي على شراء التذاكر دعما وبحثا عن تعزيز الحالة النفسية عند اللاعبين من خلال التواجد على المدرجات.
ويتأهل متصدر كل مجموعة في دوري أبطال آسيا عن منطقة الغرب، إلى جانب تأهل أفضل 3 فرق تحتل المركز الثاني من بين 5 مجموعات، لبلوغ الدور ثمن النهائي من البطولة.
إلى ذلك، يخوض فريق ناساف مساء اليوم تدريبا على ملعب المباراة، يضع فيه المدير الفني للفريق الرتوش الأخيرة على التشكيلة الرئيسية، التي سيبدأ بها المباراة، حيث ينتظر أن تكون بعثة الفريق قد وصلت إلى عمان فجر اليوم، بعد أن انتهى المعسكر التدريبي الذي أقامه في تركيا، ولعب آخر مباراة ودية مع فريق جمك اف-سي التركي وسجل فيها فوزا معنويا بنتيجة 5-2. 
وضم الفريق كلا من اللاعبين: أدهم مسلمونوف، غالب جيبولاييف، ظفر مراد عبد الرحماتوف، سهروب نورولوييف، بهروم عبد الرحيموف، ليما كروز، بيكجون رحماتوف، شهرات محمدييف، أويبيك بوزروف، ماركو ستانويفيتش، عزيزبيك امونوف، جواهر سيديكوف، دانيور نارزولاييف، ظفر حكيموف، وجابا جيجوري. 
 كما وصل إلى عمان طاقم الحكام، الذي سيتولى إدارة اللقاء والمكون من:  محمد قاسم، واثق السويدي، أحمد صباح (العراق)، كيم ووسونغ (كوريا الجنوبية)، إضافة إلى المراقب الإداري ومراقب التحكيم.
إلى ذلك، يعقد المؤتمر الصحفي للمباراة في فندق غراند بالاس عند الساعة الثانية ظهر اليوم، والذي يتحدث فيه مدربا الفريقين، ولاعب من كل فريق.
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