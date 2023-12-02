الفيصلي يضع لمساته الأخيرة لمواجهة الشارقة الإماراتي غدا

يحيى قطيشات

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عمان – يختتم فريق الفيصلي لكرة القدم مساء اليوم تحضيراته لمواجهة ضيفه فريق الشارقة الإماراتي، لحساب الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دوري أبطال آسيا للموسم 2023-2024 (المجموعة الثانية)، عندما يجري مرانه الأخير على ستاد عمان الدولي، الذي سيحتضن المباراة.ويسعى الفيصل إلى ترك بصمة إيجابية في مشاركته الآسيوية الأولى، وذلك من خلال تحقيق فوز معنوي لا يخلو من الجانب المالي بعد أن فقد " الأزرق" رسميا فرصة المنافسة على التأهل، حيث ينال الفريق الفائز في المباراة مبلغ 50 ألف دولار.ويحتل فريق ناساف الاوزبكي صدارة المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، والشارقة المركز الثاني برصيده 8 نقاط، ويملك السد القطري 7 نقاط في بالمركز الثالث، فيما يحتل الفيصلي المركز الرابع برصيد 3 نقاط.تعليمات البطولة تنص على تأهل الفرق الحاصلة على المركز الأول في المجموعات الـ 5 لمنطقة غرب آسيا، إلى جانب أفضل 3 فرق حاصلة على المركز الثاني.ويرنو الفيصلي إلى تسجيل الفوز الثاني في مشاركته التاريخية بالبطولة، بحثا عن إرضاء جماهيره التي تقف خلف الفريق بكل قوتها، وصولا للمنافسة على لقبي دوري المحترفين وكأس الأردن محليا، بعد فقدان فرصة التأهل في أبطال آسيا.وأجرى الفيصلي تدريبه أمس على ملعب جاوا، بمشاركة كافة اللاعبين وبمتابعة من إدارة النادي، واشتملت الجرعة التدريبية على الجانبين الفني والبدني مع التركيز على تحسين المنظومة الدفاعية للفريق في ظل الأخطاء التي حصلت في المباريات الماضية وكلفت "الأزرق" الخسارة في أكثر من مباراة.ويعرف المدير الفني للفيصلي أحمد هايل القدرات الفنية للفريق الإماراتي، والأخير يحرص على الخروج من المباراة فائزا لتعزيز آماله في التأهل للدور المقبل، حيث رصد هايل أبرز نقاط القوة والضعف عند لاعبي الشارقة للعمل على وقف القوة الهجومية واستغلال الخلل في الجانب الدفاعي للشارقة، حيث شكلت المساحات الواسعة في خط دفاع الشارقة نقطة ضعف بالفريق وادت إلى خسارته أمام السد.ويملك هايل خيارات متنوعة في الجانبين الدفاعي والهجومي بتواجد اللاعبين: مهدي خليل، نور بني عطية، محمد العمواسي، محمد كلوب، إحسان حداد، أنس بني ياسين، مهند خير الله، حسام أبو الذهب، براء مرعي، سالم العجالين، ناثان مافيلا، عبيدة السمارنة، خالد زكريا، نزار الرشدان، حاتم الروشدي، يوسف أبو جلبوش، قصي المنصوري، أمين الشناينة، أحمد أبو شعيرة، أدهم الرفاعي، عارف الحاج، رزق بني هاني، رفيق الكامرجي.ويضع الجهاز الفني لممثل الكرة الأردنية الوحيد في البطولة اليوم لمساته الفنية على التشكيلة الأساسية التي ستخوض اللقاء، في الوقت الذي دخل فيه الفريق معسكرا تدريبيا مغلقا في أحد الفنادق في العاصمة عمان تأهبا لهذه المواجهة.وكان وفد الشارقة قد وصل أمس للعاصمة عمان، ويخضع اليوم للجرعة التدريبية الوحيدة قبل المباراة على ستاد عمان، بقيادة المدير الفني الروماني أولاريو كوزمين الذي يدرك صعوبة المواجهة أمام فريق الفيصلي الذي يلعب على أرضه وبين جمهوره، وقدم مع المدرب هايل أداء مميزا ، حيث تضم قائمة الفريق الإماراتي العديد من اللاعبين المميزين في كافة المراكز ومنهم: عادل الحوسني، كايو لوكاس، ميراليم بيانيتش، فراس بالعربي، سالم سلطان، عبد العزيز الكعبي، عبدالله غانم، خالد الظنحاني، ماجد راشد، عثمان كامارا، موسى ماريجا، درويش محمد، خالد توحيد، الحسن صالح، محمد عبد الباسط، سباستيان تيجالي، خالد باوزير، حمد فهد، ضاري فهد، سالم صالح، سعيد الكعبي، ماجد حسن.إلى ذلك يعقد عند الساعة الواحدة ظهر اليوم في فندق الريجنسي بالعاصمة عمان الاجتماع التنسيقي للمباراة، والذي يحضره طاقم الحكام ومراقب المباراة ومراقب الحكام، إضافة إلى ممثلين عن الفريقين، وجميع الأطراف المعنية بالمباراة، كما يعقد المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة بحضور المدير الفني لفريق أحمد هايل عند الساعة الرابعة والنصف ظهرا، والمدير الفني لفريق الشارقة أولاريو كوزمين عند الساعة السادسة والنصف في ستاد عمان.