الخميس 06 تموز 2023
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الفيصلي يضمن الحصول على لقب درع "المئوية" بعد فوزه على الأهلي

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الفيصلي


عمان- الغد- ضمن فريق الفيصلي الظفر بلقب درع اتحاد الكرة "المئوية" بنسخته السادسة والثلاثين، وذلك بعد فوزه مساء الأربعاء على نظيره الأهلي بثلاثة أهداف لهدف، ضمن منافسات الجولة التاسعة من البطولة التي تقام مجرياتها على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.اضافة اعلان

ووسع الفيصلي من صدارته بالوصول للنقطة 27 وبالعلامة الكاملة، بانتظار تتويجه باللقب في الجولة الأخيرة من زمن البطولة، فيما تجمد الرصيد النقطي لفريق الأهلي عند النقطة السابعة وفي المركز التاسع.

وتقدم الأهلي بالنتيجة بعد مرور 12 دقيقة على انطلاقة اللقاء عبر اللاعب محمد المشة، قبل أن يعدل أمين الشناينة الكفة لفريقه الفيصلي عند الدقيقة الخامسة من الوقت بدل من الضائع من الشوط الأول، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وتحصل الفيصلي على ركلة جزاء عند الدقيقة 55، انبرى اللاعب يوسف أبو جلبوش "صيصا" لتنفيذها بنجاح على يمين حارس الأهلي ربيع عز الدين، قبل أن يعود الشناينة ويسجل الهدف الثالث لفريقه والشخصي الثاني له عند الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع، لينتهي اللقاء بفوز مثير لـ "الأزرق" حسم من خلاله التتويج باللقب للمرة التاسعة في تاريخه.

وتبقى للفيصلي مبارتين في البطولة الأولى للموسم الكروي 2023-2024، حيث سيلاقي شباب الأردن ومعان في الجولتين المتبقيتين.
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