الثلاثاء 21 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الفيصلي يطير إلى أوزبكستان غدا محملا بآمال الجماهير

لاعبو فريق الفيصلي خلال أحد التدريبات الأخيرة - (من المصدر)
لاعبو فريق الفيصلي خلال أحد التدريبات الأخيرة - (من المصدر)
  تطير بعثة فريق النادي الفيصلي لكرة القدم، يوم غد، إلى أوزبكستان استعدادا للقاء فريق ناساف الأوزبكي يوم الإثنين المقبل، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا.اضافة اعلان
ويغادر الفيصلي ممثل الكرة الأردنية في هذه البطولة، محملا بطموحات وآمال جماهيره، التي تتطلع بشيء من بصيص الأمل للتأهل إلى الدور الثاني، رغم صعوبة المهمة وتعقيدات الحسابات، أو البحث عن اختتام مباريات الفيصلي في دوري الأبطال أمام ناساف والشارقة بأداء متميز، يليق بسمعة النادي وعراقته، حتى لو لم يتأهل الفريق للدور التالي.
ويحتل الفيصلي حاليا المركز الرابع والأخير في المجموعة برصيد 3 نقاط من فوز على السد، فيما يتصدر المجموعة فريق الشارقة الإماراتي برصيد 8 نقاط، ثم ناساف الأوزبكي برصيد 7 نقاط، والسد القطري ثالثا برصيد 4 نقاط.
وتتصف رحلة الفيصلي إلى ناساف بالشاقة والمتعبة، حيث يطير الفريق مساء يوم غد من عمان إلى الشارقة في رحلة تحتاج إلى حوالي 3 ساعات، قبل أن يتوجه من الشارقة إلى طشقند عاصمة أوزبكستان في رحلة قد تستغرق 5 ساعات، ومن ثم استخدام القطار للتوجه من طشقند إلى قرشي، وهي المدينة التي يتواجد فيها ستاد المركزي التابع لناساف، والذي ستقام عليه المباراة.
وينتظر أن يغادر الفيصلي مكتمل الصفوف، باستثناء اللاعب بهاء عبدالرحمن، حيث التحق بالفريق أخيرا، حارس المرمى اللبناني مهدي خليل، الذي احتجب عن الفيصلي في المباراتين الأخيرتين في دوري أبطال آسيا، بسبب الإصابة، حيث تشكل عودته إضافة جيدة للفريق الباحث عن نتيجة إيجابية في أوزبكستان رغم صعوبة المهمة.
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